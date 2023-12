Hoffnungen auf Waffenstillstand im Gaza-Krieg

John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, sagte, die Gespräche zwischen Israel und der Hamas seien „sehr ernsthafte Diskussionen und Verhandlungen“. Unterdessen schloss der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Möglichkeit eines Waffenstillstands vor „der Eliminierung der Hamas“, der Freilassung von Geiseln und „einem Ende der Gewaltandrohung im Gazastreifen“ aus.

Aus Hamas-Kreisen erfuhr AFP, dass Haniyeh, der in Katar lebt, mit Ägyptens Geheimdienstchef Abbas Kamel „ein Abkommen zur Beendigung der Aggression und des Krieges, zur Vorbereitung der Freilassung von Gefangenen und zur Beendigung der Belagerung des Gazastreifens besprechen“ will. ".Ägypten gilt als wichtiger Vermittler zwischen Israel und Palästina.

Vor seiner Abreise traf Hanija in Doha mit dem iranischen Außenminister Hussein Amir Abdullahian zusammen. Berichten zufolge wird auch der Anführer der mit der Hamas verbündeten palästinensischen militanten Gruppe Islamischer Dschihad, Siad Nachara, Anfang nächster Woche nach Ägypten reisen.

Im November wurden im Rahmen eines von Katar, Ägypten und den Vereinigten Staaten vermittelten einwöchigen humanitären „Waffenstillstands“ insgesamt 105 entführte israelische Geiseln und 240 in Israel festgehaltene Palästinenser freigelassen.

Israelischen Quellen zufolge befinden sich derzeit 129 Geiseln im Gazastreifen. Bei einem Treffen mit den Familien der Geiseln betonte der israelische Netanjahu, dass sein Geheimdienstchef David Bania daran arbeite, alle Entführten freizulassen. AFP erfuhr aus Verhandlungskreisen, dass Bania diese Woche in Warschau, Polen, mit CIA-Direktor Bill Burns und dem katarischen Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al zusammentraf, Sani.

Da die internationale Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen zunimmt, sagte US-Außenminister Antony Blinken, die Welt müsse nicht nur Druck auf Israel, sondern auch auf die Hamas ausüben. Er sprach davon, „zu schweigen darüber, was die Hamas tun kann, sollte und muss, wenn wir das Leiden unschuldiger Männer, Frauen und Kinder beenden wollen.“

Auf internationaler Ebene hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Mittwoch erneut die Abstimmung über eine neue Resolution zum Gaza-Krieg verschoben und einen Waffenstillstand gefordert. Den Abgeordneten fällt es schwer, die richtige Formulierung zu finden, um ein Veto von Israels wichtigstem Verbündeten, den Vereinigten Staaten, zu vermeiden. Blinken sagte am Mittwoch, dass die Vereinigten Staaten an dieser Front „intensiv“ gearbeitet hätten. „Ich hoffe, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen.“

Der ursprünglich von den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgeschlagene Resolutionsentwurf forderte eine „dringende und dauerhafte Einstellung der Kämpfe“. Laut diplomatischen Quellen ist in der aktuellen überarbeiteten Fassung nur von „Waffenstillstand“ die Rede.

„Wir hoffen, dass der Sicherheitsrat eine ausgereifte Lösung fordert“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch bei einem Treffen mit Mitgliedern der Arabischen Liga, die auch öffentlich ihre Unterstützung für die Resolution zum Ausdruck brachten.

Israel und Hamas befinden sich seit mehr als zwei Monaten im Krieg. Am 7. Oktober drangen Hunderte Hamas-Kämpfer, die von der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten als Terrororganisation eingestuft werden, in israelische Städte ein und verübten Gräueltaten gegen örtliche Zivilisten. Nach israelischen Angaben wurden im Gazastreifen etwa 1.140 Menschen getötet und etwa 250 Menschen als Geiseln genommen.

Als Reaktion darauf bombardierten israelische Streitkräfte seitdem Ziele im Gazastreifen und starteten eine Bodenoffensive. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums (was nicht unabhängig überprüft werden konnte) wurden bisher mindestens 20.000 Menschen getötet.

Unterdessen gingen die Kämpfe im Gazastreifen am Mittwoch weiter. Das israelische Militär meldete an einem Tag mehr als 300 städtische Kämpfe und Angriffe. Die Operationen richteten sich gegen „Dutzende Terroristen und Terrorinfrastruktur“, darunter einen Raketenabschussplatz und ein militärisches Kontrollzentrum in Khan Younis im Süden Palästinas.

Medienberichten zufolge wurde bei den Kämpfen auch ein Deutscher getötet. „Die israelischen Streitkräfte (IDF) haben uns mitgeteilt, dass leider ein deutscher Staatsangehöriger zu den Opfern der Kämpfe in Gaza gehört“, teilte das Außenministerium laut Bild mit. Urijah, ein deutsch-israelischer Urijah B. vertritt israelische Elitetruppen, die im südlichen Gazastreifen gegen die Hamas kämpfen, wo er letzten Donnerstag verletzt wurde.

Hamas meldete Angriffe auf die südlichen Städte Rafah und Khan Younis, Deir al-Balah in der Mitte des Küstenstreifens und Gaza-Stadt im Norden. Nach Angaben der Hamas wurden mindestens ein Dutzend Menschen getötet.

Quelle: www.stern.de