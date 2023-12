Hapag-Lloyd-Schiffe machen Umleitung

Der Schiffsverkehr durch das Rote Meer wurde durch Angriffe der Huthi-Rebellen stark beeinträchtigt. Die deutsche Reederei Hapag-Lloyd schickt alle zu Jahresbeginn betroffenen Schiffe auf andere Routen, obwohl sich mehrere Länder auf den Aufbau militärischer Allianzen dort vorbereiten.

Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd hofft aufgrund der Unsicherheit über die Lage im Roten Meer, bis Ende dieses Jahres etwa 25 Schiffe umzuleiten. Auf Nachfrage erklärte ein Unternehmenssprecher, dass alle Schiffe, die bis zum 31. Dezember das Rote Meer und den Suezkanal ansteuern sollen, auf alternative Routen umgeleitet werden. Weitere Entscheidungen werden noch vor Jahresende getroffen. Hapag-Lloyd hat weithin angekündigt, mehrere Schiffe auf längere Routen über das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Südafrikas umzuleiten. Der Sprecher sagte, das Hapag-Lloyd-Schiff „Al Jasrah“, das am 15. Dezember in der Nähe des Jemen angegriffen wurde, sei auf dem Weg nach Singapur.

Im Jemen haben Huthi-Rebellen ihre Solidarität mit der radikal-islamistischen Hamas im Gazastreifen erklärt und wiederholt Schiffe in der Nähe der von ihnen kontrollierten Küste angegriffen. Auch andere große Reedereien wie MSC und Maersk haben Konsequenzen aus Angriffen auf Schiffe in der Region gezogen. Der Suezkanal ist eine wichtige Abkürzung für Seewege, insbesondere zwischen Asien und Europa. Der Sprecher erklärte, dass Hapag-Lloyd noch keine Details zu der von den USA angekündigten internationalen Allianz zum Schutz der Handelsschifffahrt im Roten Meer lägen.

Beteiligt sich die Deutsche Marine an internationalen Einsätzen?

Das Außen- und das Verteidigungsministerium bekräftigten, dass die Prüfung einer möglichen Beteiligung der Bundeswehr an einer Koalition der USA noch nicht abgeschlossen sei. Die Operation Prosperity Guardian soll Handelsschiffe vor Angriffen der Huthi-Rebellen im Jemen schützen, die von Israels Erzfeind Iran unterstützt werden.

Die Bundesregierung forderte kürzlich die Führung Teherans auf, die Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer zu stoppen. „Das hat gravierende Auswirkungen auf den Welthandel. Es hat gravierende Auswirkungen auf die Sicherheit dieser Schiffe und ist inakzeptabel“, sagte Regierungssprecher Steffen Herbestreit. „Dasselbe gilt für die Freiheit der Ozeane und der Hohen See. Wenn diese Freiheit bedroht ist, sollte die internationale Gemeinschaft diese Bedrohung verringern“, sagte er.

