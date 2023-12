Haley wird von einem Wähler beschimpft, weil sie auf die Frage nach dem Bürgerkrieg die Sklaverei nicht erwähnt hat

Nikki Haley wurde am Mittwoch von einem Wähler in New Hampshire damit konfrontiert, dass sie die Sklaverei in ihrer Antwort auf seine Frage nach der Ursache des Bürgerkriegs nicht erwähnt hatte.