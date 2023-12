Haley kehrt nach New Hampshire zurück, um weniger als einen Monat vor den Vorwahlen den Abstand zu Trump zu verringern

Haleys Besuch markiert ihre erste Rückkehr in den Granite State, seit sie die begehrte Unterstützung des beliebten Gouverneurs von New Hampshire, Chris Sununu, erhalten hat, was laut ihrer Kampagne "der jüngste Beweis für Nikkis wachsende Dynamik" ist.

Sununu, der sich seit langem gegen Trumps Kandidatur ausspricht, wird voraussichtlich diese Woche mit Haley in den Wahlkampf ziehen und versuchen, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina vor den Vorwahlen am 23. Januar als die beste Alternative zum ehemaligen Präsidenten zu präsentieren.

Im Vorfeld der Wahlkampftour hat Haley einen neuen Werbespot veröffentlicht, der landesweit ausgestrahlt werden soll und in dem Sununu erklärt, warum Haley seine Unterstützung verdient hat.

"Sie ist eine Führungspersönlichkeit, die die Menschen aufbaut. Sie ist eine Republikanerin, die frei lebt oder stirbt, die steuerliche Verantwortung und individuelle Freiheit versteht. Sie ist eine neue Generation konservativer Führungskräfte, die das Chaos und das Drama der Vergangenheit hinter sich lassen kann", sagt Sununu in der Anzeige.

In den letzten Wochen hat Haley in den GOP-Vorwahlen nach starken Leistungen in den Debatten und wachsender Unterstützung durch wohlhabende GOP-Megasponsoren immer mehr an Fahrt gewonnen. Eine aktuelle Umfrage von CBS News/YouGov ergab, dass Haley in New Hampshire gegenüber Trump aufgeholt hat, obwohl der ehemalige Präsident bei den wahrscheinlichen GOP-Wählern immer noch mit 44% zu 29% vorne lag. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, lag mit 11 % zurück.

Haleys GOP-Konkurrenten haben auf diese verstärkte Unterstützung reagiert, indem sie ihre Angriffe auf sie verstärkten. Zu ihnen gehört der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, der dazu aufgerufen hat, die GOP-Vorwahlen zu verlassen und Haley zu unterstützen, um ihre Chancen gegen Trump im Granite State zu verbessern.

"Wenn sie mir zeigen würde, dass sie tatsächlich gegen Donald Trump antritt, würde ich das vielleicht tun", sagte er Anfang des Monats bei einem Treffen mit Unterstützern.

In der vergangenen Woche hat MAGA Inc., das Super-PAC, das Trump unterstützt, einen Werbespot gegen Haley geschaltet, das erste Mal, dass Trumps Team seine ehemalige UN-Botschafterin auf dem Äther angegriffen hat. In dem 30-Sekunden-Spot wurde Haley für ihre Äußerungen zur Benzinsteuer während ihrer Zeit als Gouverneurin von South Carolina kritisiert und beschuldigt, in dieser Frage eine Kehrtwende gemacht zu haben.

Während Haleys Zeit als Gouverneurin wurde eine Gassteuererhöhung von einem republikanischen Gesetzgeber vorangetrieben, und Haley stimmte erst zu, nachdem die Gassteuererhöhung mit Einkommenssteuersenkungen gekoppelt worden war. Der Vorschlag wurde schließlich im Palmetto State nicht angenommen.

DeSantis wiederholte seine Kritik in einem Fox-Interview, in dem er behauptete, Haley stehe nicht im Einklang mit den Konservativen.

"Sie ist nicht jemand, dem die Konservativen vertrauen. Das ist nicht ihre Bilanz", sagte der Gouverneur von Florida. "Ihr Programm ist nicht das, was republikanische Wähler haben wollen, und ich denke, das ist immer deutlicher geworden, je mehr die Leute sie kennengelernt haben."

Als Reaktion darauf hat Haley sowohl Trump als auch DeSantis öffentlich dafür kritisiert, dass sie ein falsches Bild von ihr zeichnen, und betont, dass man es nicht verdiene zu gewinnen, wenn man lügen müsse, um zu gewinnen. So einfach ist das."

Trotz der ständigen Angriffe der Gegner konzentriert sich Haleys Kampagne darauf, die Wähler in den letzten Tagen vor der Wahl anzusprechen.

"Die Bürger von Granite Stat sind bereit für eine neue Generation konservativer Führung. Wir spüren die Dynamik vor Ort und freuen uns darauf, sie weiter auszubauen", sagte Haleys Sprecherin Olivia Perez-Cubas gegenüber CNN.

Alison Main, David Wright und Kit Maher von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

