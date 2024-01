Haley-Kampagne verkündet 24 Millionen Dollar Einnahme im 4.

Das sind rund 11 Millionen Dollar mehr als im dritten Quartal und 7,3 Millionen Dollar mehr als im zweiten Quartal, als sie neues Interesse von Spendern verzeichnete, die nach einer Alternative zu Trump suchten.

Die neuesten Zahlen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Haley nach den ersten vier GOP-Vorwahldebatten und einem Anstieg der zahlungskräftigen Spender, die sich hinter ihrer Kandidatur für das Weiße Haus versammeln, wie der Mitbegründer von Home Depot Ken Langone und der Milliardär, Mitbegründer von LinkedIn und demokratischer Spender Reid Hoffman, einen Aufschwung erlebt hat. Im November wurde Haley auch von Americans for Prosperity Action unterstützt, einem Netzwerk, das mit dem Milliardär Charles Koch verbunden ist.

Die Kampagne der ehemaligen UN-Botschafterin hat nach eigenen Angaben allein im vierten Quartal mehr als 83.000 neue Spender gewonnen - das ist fast so viel wie die Summe ihrer Einzelspender in den vorherigen Quartalen zusammen.

Haley ist die erste große GOP-Präsidentschaftskandidatin, die ihre Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht hat. Die Kandidaten haben bis zum 31. Januar Zeit, ihre vierteljährlichen Wahlkampf-Finanzberichte bei der Bundeswahlkommission einzureichen.

Fox News berichtete zuerst über Haleys Spendensummen.

Haleys Team hob ihr starkes Fundraising an der Basis hervor und gab an, dass 16,25 Millionen Dollar durch digitale und postalische Kampagnen an der Basis gesammelt wurden.

"Dies ist ein Zwei-Personen-Rennen zwischen Nikki Haley und Donald Trump. Nikki ist die einzige Alternative zu Trump, die über die Unterstützung der Wähler, die nötigen Mittel und die Ressourcen verfügt, um es zu schaffen. Auf dem Weg ins Jahr 2024 gewinnen wir weiter an Fahrt", sagte Haleys Wahlkampfmanagerin Betsy Ankney.

Seit dem Start ihrer Präsidentschaftskandidatur hat Haley 50 Millionen Dollar von 180.000 Spendern in ihren drei Wahlkampfkomitees gesammelt. Nach Angaben der Kampagne verfügt die Republikanerin aus South Carolina bis 2024 über 14,5 Millionen Dollar an Barmitteln.

Quelle: edition.cnn.com