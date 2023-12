NBA - Halbzeit der Clippers-Serie – Wagner war nicht gut genug

Los Angeles Clippers Die Siegesserie um Weltmeister Daniel Theis ist gebrochen. Nach neun ungeschlagenen Spielen unterlag das Team ohne den angeschlagenen Star Kawhi Leonhard mit 115:134 den Oklahoma City Thunder.

Thunder-Profi Chet Holmgren setzte ein Ausrufezeichen, als er einen Rebound nutzte, um den Ball zu sich selbst zu passen, und die Szene mit einem Dunk abschloss.Theis traf beide Würfe, hatte aber wie seine Kollegen insgesamt ein schwaches Spiel und beendete das Spiel mit nur 4 Punkten, 1 Rebound und 1 Block.

Seine Nationalmannschaftskollegen Moritz Wagner und Franz Wagner hingegen zeigten gute Leistungen, verloren aber dennoch mit den Orlando Magic gegen die Milwaukee Bucks. 114:118, die Magic litten vor allem unter der schlechten Leistung jenseits der Drei-Punkte-Linie. Nur 8 von 33 Versuchen waren erfolgreich. „Wir spielen richtig, aber wir müssen die Würfe treffen, und das hat heute nicht gereicht“, sagte Franz Wagner nach 20 Punkten.

Moritz Wagner, der eingewechselt wurde und in 27 Minuten 21 Punkte erzielte, sagte: „Manchmal geht der Ball einfach nicht in die Richtung. Das muss man akzeptieren und nicht an sich heranlassen.“ Es heißt nicht: „Alles ist schlecht oder falsch. Man muss nur ruhig bleiben und weitermachen. Wir sind ein junges Team und alles wird gut.“

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de