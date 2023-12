Gypsy Rose Blanchard, die sich der Beihilfe zum Mord an ihrer misshandelnden Mutter schuldig bekannte, wird aus dem Gefängnis entlassen

Blanchard bekannte sich 2016 des Mordes zweiten Grades schuldig, nachdem sie gestanden hatte, dass sie ihren Freund überredet hatte, ihre Mutter Dee Dee Blanchard im Schlaf zu ersticken. Die Staatsanwaltschaft verurteilte sie im Rahmen eines Vergleichs zu 10 Jahren Gefängnis, nachdem die Anwälte den Missbrauch durch ihre Mutter aufgedeckt hatten.

Blanchard war das Opfer des Münchhausen-Syndroms, eines seltenen Syndroms, bei dem eine Betreuungsperson die Krankheit eines Kindes vortäuscht, übertreibt oder herbeiführt, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Es stellte sich heraus, dass Dee Dee ihre Mitmenschen, darunter auch Ärzte, davon überzeugt hatte, dass ihre Tochter unter anderem an Leukämie und Muskeldystrophie erkrankt war - ein Thema, das in der HBO Max-Dokumentation "Mommy Dead and Dearest" untersucht wurde.

Blanchard gab zu, zum Zeitpunkt des Mordes im Haus gewesen zu sein und gewusst zu haben, dass ihr Freund Nicholas Godejohn Dee Dee abstechen würde und nichts dagegen unternommen zu haben, wie aus den Gerichtsakten hervorgeht.

Godejohn wurde des Mordes für schuldig befunden und 2019 zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit der Bewährung verurteilt. Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass er zugab, Dee Dee erstochen zu haben, und sagte, er habe sie nur getötet, weil Gypsy ihn darum gebeten habe.

Die Sprecherin des Missouri Department of Corrections, Karen Pojmann, sagte zu den Bedingungen von Blanchards Entlassung: "Ihre ursprüngliche 10-jährige Haftstrafe begann im Juni 2015, so dass sie, abgesehen von Verstößen gegen die Bewährungsauflagen und anderen mildernden Umständen, voraussichtlich bis Juni 2025 unter Bewährungsaufsicht stehen und einem Bewährungshelfer unterstellt sein wird."

CNN hat Blanchards Anwalt für eine Stellungnahme kontaktiert.

In den Tagen nach der Ermordung von Dee Dee kamen immer mehr Details ans Tageslicht, die eine komplexe und ungewöhnliche Situation aufzeigten. Jim Arnott, Sheriff von Greene County, sagte auf einer Pressekonferenz im Juni 2015, dass "die Dinge nicht immer so sind, wie sie erscheinen".

"Ich habe noch nie etwas erlebt, das auch nur annähernd mit dem vergleichbar ist, was Gypsy durchgemacht hat", sagt Blanchards Anwalt Michael Stanfield in der HBO-Dokumentation "Mommy Dead and Mommy Dearest". "Ihre Mutter hat anscheinend große Schritte unternommen, um Gypsy in einer sehr jugendlichen Rolle zu halten und sie mehrere Jahre jünger wirken zu lassen, als sie tatsächlich ist."

In einem Interview mit dem People-Magazin kurz vor ihrer Entlassung sagte die heute 32-jährige Blanchard, dass sie ihre Rolle bei der Ermordung "jeden einzelnen Tag" bedauere.

"Sie war eine kranke Frau und leider war ich nicht gebildet genug, um das zu erkennen", sagte sie. "Sie hätte es verdient, dort zu sein, wo ich jetzt bin, im Gefängnis zu sitzen und für kriminelles Verhalten zu büßen.

Ein demnächst erscheinendes Buch, "Released: Conversations on the Eve of Freedom" (Gespräche am Vorabend der Freiheit) erzählt Blanchards Geschichte aus ihrer eigenen Perspektive, unterstützt von den Autorinnen Melissa Moore und Michele Matrisciani. Das Buch soll am 9. Januar 2024 veröffentlicht werden.

Ein sechsstündiges Lifetime-Special mit dem Titel The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard" (Die Gefängnisbekenntnisse von Gypsy Rose Blanchard), das Interviews mit Blanchard aus dem Gefängnis enthält, soll am 5. Januar 2024 Premiere haben. Der Fall war auch das Thema der Hulu-Miniserie "The Act" (2019) mit Patricia Arquette als Dee Dee Blanchard in der Hauptrolle.

Quelle: edition.cnn.com