Große chinesische Metropolen erleichtern den Erwerb von Wohneigentum, um ihren schwächelnden Immobiliensektor wieder zu beleben.

In der 12,5-Millionen-Einwohner-Stadt Hangzhou, in der der Tech-Gigant Alibaba und der Elektrofahrzeughersteller Geely ansässig sind, wurden die Beschränkungen auf dem Immobilienmarkt seit Anfang 2022 gelockert. Im vergangenen Oktober wurden in den meisten Bezirken die Beschränkungen aufgehoben, und im März lockerte die Stadt die Beschränkungen für den Erwerb von Zweitwohnungen. Ab dem 9. Mai wird Hangzhou nicht mehr die Sozialversicherungsunterlagen oder den "hukou"-Status (Haushaltsregistrierung) potenzieller Hauskäufer überprüfen, heißt es in einer Erklärung der Hangzhouer Behörde für Wohnsicherheit und Immobilien. Nach dem chinesischen Hukou-System darf jeder Bürger nur einen registrierten Wohnsitz haben, von dem sein Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen und Sozialleistungen abhängt.

In ähnlicher Weise kündigte Xi'an, eine 13-Millionen-Stadt im Nordwesten Chinas, diesen Schritt ebenfalls an. Andere Städte haben erhebliche Maßnahmen ergriffen, um den Erwerb von Eigentum zu erleichtern. Chengdu, eine Stadt mit 21,4 Millionen Einwohnern, kündigte am 29. April an, dass die Beschränkungen für den Erwerb von Wohneigentum vollständig aufgehoben würden. Potenzielle Käufer würden nicht mehr auf ihre Eignung hin überprüft, einschließlich ihrer Haushaltsregistrierung, Sozialversicherungszahlungen oder anderer Qualifikationen. Auch die Anzahl der zu erwerbenden Häuser wird nicht mehr begrenzt.

Auch Changsha, die Hauptstadt der Provinz Hunan, hat seit letztem Monat die Beschränkungen für den Erwerb von Wohneigentum aufgehoben.

Der chinesische Immobilienmarkt befindet sich seit 2020 in einer Krise, als die Regierung Maßnahmen ergriff, um die übermäßige Kreditaufnahme von Bauträgern einzuschränken und deren hohe Verschuldung unter Kontrolle zu bringen. Dies führte zum Zusammenbruch von Evergrande, dem zweitgrößten Wohnungsbauunternehmen des Landes. Andere große Bauträger haben seitdem Konkurs angemeldet, so dass Millionen von Wohnungen unvollendet blieben.

Die chinesische Regierung bemüht sich, die Krise in den Griff zu bekommen, die zu einer erheblichen Belastung für die Wirtschaft geworden ist und zu weit verbreiteten Protesten der betroffenen Hauskäufer geführt hat.

Die bisher ergriffenen Konjunkturmaßnahmen, einschließlich der Senkung der Hypothekenzinsen und der vereinzelten Bemühungen um eine Lockerung der Beschränkungen für den Erwerb von Wohneigentum, konnten den Sektor jedoch nicht neu beleben, da die Nachfrage gering blieb.

Letzte Woche hat das Politbüro, Chinas oberstes Entscheidungsgremium, zugesagt, neue Ansätze zur Lösung des Wohnungsproblems zu untersuchen, wie z. B. die Umsetzung "stadtspezifischer" Initiativen zum Abbau der Wohnungsbestände.

Trotz dieser Bemühungen zeigte eine UBS-Umfrage vom Mittwoch, dass die chinesischen Bürger weiterhin wenig enthusiastisch sind, wenn es um den Kauf eines Hauses geht.

Der Anteil der Befragten, die planen, in den nächsten zwei Jahren ein Haus zu kaufen, blieb mit 23 % auf dem gleichen Niveau wie im März 2023. Der Anteil der Befragten, die überhaupt nicht beabsichtigen, ein Haus zu kaufen, stieg auf ein Rekordhoch von 47 %.

Die Befragten nannten Einkommenssteigerungen und politische Maßnahmen wie Zinssenkungen und staatliche Subventionen als die wichtigsten Faktoren, die das Vertrauen stärken könnten.

"Zukünftig werden Beförderungen und Gehaltserhöhungen wahrscheinlich das Vertrauen derjenigen stärken, die eine schwächere Stimmung haben", so die Umfrage.

Die Analysten gehen davon aus, dass die Regierung bald eingreifen könnte, um den Sektor zu unterstützen, indem sie den lokalen Behörden den Kauf leer stehender Immobilien gestattet.

"Auf der Sitzung des Politbüros im April wurde eine günstigere Haltung gegenüber dem Immobiliensektor eingenommen, wobei der Reduzierung des Wohnungsbestands Priorität eingeräumt wurde. Dies könnte bedeuten, dass mehr Kommunen die Erlaubnis erhalten, für den sozialen Wohnungsbau Häuser direkt vom Markt zu kaufen.

Quelle: edition.cnn.com