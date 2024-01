GM ist der größte Autoverkäufer in Amerika und hat den Titel von Toyota zurückerobert

GM (GM) meldete am Mittwoch einen US-Absatz von 2,3 Millionen Fahrzeugen. Dank der starken Verkäufe im vierten Quartal, die im Vergleich zum Vorjahr um 41 % gestiegen sind, konnte das Unternehmen das Jahr mit einem Plus von fast 3 % gegenüber den 2,2 Millionen verkauften US-Fahrzeugen im Jahr 2021 abschließen, als es einen Rückgang von 13 % hinnehmen musste.

Toyota (TM), das im Jahr 2021 den ersten Platz bei den Verkaufszahlen e ingenommen hatte, musste im Gesamtjahr einen Rückgang von fast 10 % auf 2,1 Millionen Fahrzeuge hinnehmen, obwohl die Verkäufe im vierten Quartal um 13 % gestiegen waren.

In den letzten beiden Jahren wurden die branchenweiten Autoverkäufe jeweils durch einen Mangel an Teilen, vor allem an Computerchips, eingeschränkt, die für den Bau der von den Verbrauchern gewünschten Autos und Lastwagen benötigt werden. Es wird erwartet, dass die Gesamtzahl der in den USA verkauften Neufahrzeuge knapp unter 14 Millionen liegen wird, wenn die endgültigen Verkaufsergebnisse für die gesamte Branche im Laufe dieser Woche bekannt gegeben werden.

Das wäre der niedrigste Stand seit der Überwindung der Großen Rezession vor mehr als einem Jahrzehnt. Im Jahr 2009, dem Jahr, in dem GM und Chrysler Konkurs anmeldeten und staatliche Hilfen erhielten, erreichten die Verkäufe mit 10,5 Millionen ihren Tiefpunkt. Erst 2011, dem letzten Jahr, in dem die Verkäufe der Branche unter 14 Millionen fielen, stiegen sie wieder auf 12,7 Millionen.

Im Jahr 2019, dem Jahr vor der Pandemie, die sowohl die Wirtschaft als auch die Lieferketten durcheinanderbrachte, lag der Absatz bei 17 Millionen.

Die meisten Prognosen gehen davon aus, dass sich die Probleme in der Lieferkette bessern, was den Autoherstellern eine Produktionssteigerung im Jahr 2023 ermöglichen dürfte. Sie verweisen auf die besseren Verkäufe im vierten Quartal als zu Beginn des Jahres als Beweis dafür, selbst wenn höhere Autopreise und steigende Zinssätze die Autos für die Käufer teurer machen als in der Vergangenheit.

Dies wiederum hat sie dazu veranlasst, für dieses Jahr einen bescheidenen Anstieg der Verkäufe auf erneut knapp über 14 Millionen Fahrzeuge zu prognostizieren.

Viele Experten geben jedoch zu bedenken, dass ihre Absatzprognose davon abhängt, dass die US-Wirtschaft nicht in eine Rezession abgleitet, sondern lediglich ein langsameres Wachstum erfährt. Und die Ungewissheit darüber, was mit der Wirtschaft geschehen wird, macht die Aussichten für die Autoverkäufe weitaus unsicherer als in den Jahren zuvor, sagen sie.

"Ich prognostiziere den Automarkt nun schon seit Jahrzehnten. Das nächste Jahr ist das schwierigste", sagt Charlie Chesbrough, Chefökonom von Cox Automotive. "Normalerweise wissen wir, in welche Richtung es gehen wird. Aber dieses Jahr könnte es aufwärts oder abwärts gehen."

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die den Neuwagenverkauf im kommenden Jahr unterstützen, selbst wenn die Wirtschaft strauchelt. Einer davon ist die Tatsache, dass die Autovermieter in den letzten beiden Jahren nicht in der Lage waren, die von ihnen benötigten Neuwagen zu kaufen, da die Autohersteller das Angebot an Fahrzeugen für den preisgünstigen Flottenverkauf einschränkten und stattdessen alle oder fast alle verfügbaren Fahrzeuge an die Verbraucher verkauften.

"Die Autovermieter haben nur noch die Hälfte der Autos gekauft, die sie gewohnt sind", sagte Ivan Drury, Director of Insights bei Edmunds.

Und Drury sagte, wenn die Autohersteller eine Schwäche in der Verbrauchernachfrage erkennen, können sie Anreize zurückbringen, einschließlich niedrigerer Finanzierungsraten, die sie in den letzten Jahren nicht anbieten mussten, als es mehr Nachfrage als Angebot gab.

"In letzter Zeit gab es praktisch keine Anreize mehr", sagte er.

Bislang ist die Nachfrage immer noch stark, da es einen Nachholbedarf von potenziellen Käufern gibt, die den Kauf aufgeschoben haben, weil sie das gewünschte Fahrzeug nicht finden konnten. Aber sowohl Drury als auch Chesbrough sagen, dass die höheren Durchschnittspreise und die höheren Zinssätze die Käufer bereits aus dem Markt drängen.

Ein Umschwung in der Wirtschaft, insbesondere wenn die historisch niedrigen Arbeitslosenquoten zu steigen beginnen, könnte schnell zu einem Rückgang der Neuwagenverkäufe führen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com