Gianni Infantino: FIFA-Präsident sagt, seine Äußerungen über Flüchtlinge, die "das Mittelmeer überqueren", seien "falsch interpretiert" worden

In seiner Rede vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) am Mittwoch sprach Infantino im letzten Teil seiner Rede über die FIFA und ihre Initiative "Zukunft des Fußballs".

Diese Initiative sieht vor, nach dem Auslaufen der internationalen Spielkalender für Frauen- und Männerfußball im Jahr 2023 bzw. 2024 alle zwei statt vier Jahre eine Weltmeisterschaft auszurichten.

"Bei diesem Thema geht es nicht darum, ob wir eine Weltmeisterschaft alle zwei Jahre wollen, sondern darum, was wir für die Zukunft des Fußballs tun wollen", sagte Infantino. In Europa habe man das Gefühl, dass die Weltmeisterschaft "zweimal pro Woche stattfindet, weil die besten Spieler dort spielen".

Er fuhr fort: "Wir müssen Wege finden, um die ganze Welt einzubeziehen, um den Afrikanern Hoffnung zu geben, damit sie nicht das Mittelmeer überqueren müssen, um vielleicht ein besseres Leben, aber wahrscheinlich eher den Tod im Meer zu finden.

"Wir müssen ihnen Chancen und Würde geben, und zwar nicht durch Wohltätigkeit, sondern indem wir auch dem Rest der Welt die Teilnahme ermöglichen.

"Vielleicht ist die Fußballweltmeisterschaft alle zwei Jahre nicht die Lösung. Wir diskutieren darüber. Wir debattieren es. Wir haben den Prozess begonnen."

Tony Burnett, der Geschäftsführer der Anti-Rassismus-Gruppe Kick It Out, sagte später in einer Erklärung an CNN, es sei "völlig inakzeptabel", dass Infantino andeute, eine alle zwei Jahre stattfindende Weltmeisterschaft "könnte eine Lösung für Migranten sein, die ihr Leben riskieren, manchmal auf der Flucht aus kriegsgebeutelten Ländern, um ein besseres Leben zu suchen."

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind in diesem Jahr bisher fast 5.000 Flüchtlinge und Migranten über das Mittelmeer in Italien, Griechenland, Spanien, Zypern und Malta angekommen.

Nein" zu extravaganten WM-Vorschlägen

Der 51-jährige Infantino hatte zuvor gesagt, dass eine Weltmeisterschaft alle zwei Jahre den Ländern "eine realistischere Chance geben würde, auf der Weltbühne zu spielen", während die FIFA auch schätzt, dass 4,4 Milliarden Dollar zusätzliche Einnahmen generiert würden.

In einer Erklärung, die die FIFA am Mittwoch veröffentlichte, reagierte Infantino auf die Kritik an seinen früheren Äußerungen mit den Worten: "Angesichts der Tatsache, dass einige meiner Äußerungen vor dem Europarat falsch interpretiert und aus dem Zusammenhang gerissen worden zu sein scheinen, möchte ich klarstellen, dass ich in meiner Rede ganz allgemein gesagt habe, dass jeder, der eine Entscheidungsposition innehat, die Verantwortung hat, zur Verbesserung der Lage der Menschen in der Welt beizutragen.

"Wenn es mehr Möglichkeiten gibt, auch in Afrika, aber sicherlich nicht nur auf diesem Kontinent, dann sollten die Menschen diese Möglichkeiten in ihren eigenen Ländern nutzen können.

"Dies war eine allgemeine Bemerkung, die sich nicht direkt auf die Möglichkeit bezog, alle zwei Jahre eine FIFA-Weltmeisterschaft auszutragen.

Die Pläne für eine alle zwei Jahre stattfindende Weltmeisterschaft wurden von den Fußballverbänden in Südamerika und Europa abgelehnt. Es wurden auch Bedenken geäußert, dass die besten Spieler der Welt aufgrund der höheren Anzahl von Spielen an Burnout leiden könnten.

Die Konföderation des afrikanischen Fußballs (CAF) - der Dachverband des afrikanischen Fußballs - hat sich jedoch hinter die Vorschläge gestellt.

Am Mittwoch unterstrich UEFA-Präsident Aleksander Čeferin die Haltung der Organisation gegen eine Weltmeisterschaft alle zwei Jahre.

"Die europäischen Institutionen und der europäische Fußball - wie auch die europäische Sportbewegung - stehen fest vereint hinter unseren Werten und unserem solidarischen Modell", sagte Čeferin, nachdem die UEFA vom Europarat Unterstützung für ihr Modell erhalten hatte.

"Es gibt keinen Raum für Interpretationen oder Verhandlungen. Es heißt 'Nein' zu egoistischen Superligen und 'Nein' zu extravaganten WM-Vorschlägen. Aber 'Ja. Ja. Ja' zur Zusammenarbeit, um unser Modell zu schützen und zu stärken, das im Interesse des europäischen Fußballs und der Gesellschaft funktioniert."

