Börse in Frankfurt - Gewinnmitnahmen belasten Dax

Auch am deutschen Aktienmarkt haben Anleger am Donnerstag Gewinne mitgenommen. Der deutsche Leitindex Dax notierte am Mittag nach einem ohnehin schwachen Auftakt 0,57 % im Minus bei 16.637,55 Punkten. Die Weihnachtsrallye der US-Aktien fand ein abruptes Ende, nachdem der Dow Jones am Vortag am späten Vorabend stark eingebrochen war, was sich ebenfalls negativ auswirkte.

Beeinflusst von schwachen Übersee-Vorgaben fiel der MDax für mittelständische Unternehmen am Donnerstag um 0,87 % auf 27.114,86 Punkte. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, fiel um 0,59 % auf 4.507,28 Punkte.

Insbesondere die Preise im stark verschuldeten Immobiliensektor haben in den letzten Wochen von der Hoffnung auf Zinssenkungen deutlich profitiert. Nun gehört die Branche zu den größten Verlierern. Der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown verzeichnete einen Preisrückgang von rund drei Prozent. LEG, TAG Immobilien und Deutschlands größter Vermieter Vonovia gaben sogar um 1,6 % nach.

Ähnlich verhält es sich mit den Automobilherstellern; die jüngsten Preiserhöhungen der Branche haben sich ebenfalls darauf ausgewirkt. Schlusslicht im deutschen DAX-Index waren die Aktien der Porsche Holding AG mit einem Minus von 2,1 %, während BMW und Volkswagen ebenfalls nachgaben. Bei Mercedes-Benz sank der Wert um fast ein halbes Prozent.

Die Aktienspitze der Commerzbank gab im Laufe des Jahres erste Gewinne ab und notierte zuletzt sogar 1,4 % höher. Für Auftrieb sorgte hier die Aussicht auf einen bevorstehenden Aktienrückkauf im Wert von 600 Mio. Euro.

Die Aktien des Kupferproduzenten Aurubis gehörten zu den schwächsten MDax-Werten, nachdem Warburg Research seine Kaufempfehlung zurückzog. Einen Tag nach Veröffentlichung der Geschäftsdaten verloren sie rund vier Prozent.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de