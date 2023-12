Gesetzgeber entschuldigt sich nach homophoben und fremdenfeindlichen Äußerungen gegenüber Polizeibeamten während einer Alkoholkontrolle

Am 15. Dezember wurde der republikanische Abgeordnete Nico Rios verhaftet und wegen Trunkenheit am Steuer, Verweigerung der Einfahrt und offenem Behältnis verwarnt, so ein Bericht des Williston Police Department.

Rios wurde gegen 23:30 Uhr von der Polizei angehalten, nachdem sein Fahrzeug nicht in der Spur geblieben war, so der Polizeibericht.

Die Beamten führten einen Horizontal Gaze Nystagmus Test, einen Walk and Turn Test und einen One-Leg-Stand Test durch, bei dem Rios während der Untersuchung "undeutliche Sprache und Probleme beim Aufbau von Sätzen" zeigte, so der Polizeibericht.

In dem Bericht schrieb einer der Polizeibeamten, dass Rios während des Tests "verbal beleidigend, homophob, rassistisch beleidigend und diskriminierend" gegenüber ihm wurde.

Rios wurde festgenommen, nachdem er sich geweigert hatte, sich einem Test zu unterziehen, heißt es in dem Bericht.

"Ob alkoholisiert oder nicht, meine Handlungen und Worte gegenüber der Polizei in dieser Nacht waren absolut inakzeptabel", sagte der Abgeordnete Rios in einer Erklärung gegenüber CNN. "Es waren nur zwei Polizisten, die ihre Arbeit taten und für die Sicherheit der Gemeinde sorgten, als sie in einer Nacht, in der ich mich wie ein Dummkopf benahm, auf mich trafen. Sie haben nichts getan, um irgendeine Art von Respektlosigkeit zu verdienen. Ich bin es mir selbst, meinem Bezirk und allen anderen schuldig und gelobe, dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder passiert."

Auf dem Video der Überwachungskamera, das in der Nacht des Vorfalls veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie Rios während seiner Verhaftung und auf dem Weg zum Gefängnis diese Äußerungen macht.

Rios beschimpfte einen der Beamten während der Verkehrskontrolle mit einem homophoben Schimpfwort und sprach später vom Rücksitz des Polizeifahrzeugs aus die Nationalität eines Beamten an. Als der Staatsvertreter sich nach seinem Akzent erkundigte, erklärte der Beamte Rios, dass er "ursprünglich aus England" stamme, woraufhin Rios behauptete, England werde von Migranten "eingenommen".

"Sie verhaften mich, weil ich nach Hause fahre, während Leute in Ihr Land kommen und Ihre Frauen vergewaltigen? Und ich bin der Bösewicht?" Rios ist auf dem Filmmaterial zu hören, neben anderen Kommentaren.

Der Gesetzgeber des Bundesstaates drohte auch damit, den Generalstaatsanwalt Drew Wrigley anzurufen, während er auf dem Rücksitz des Polizeiwagens saß. CNN hat das Büro des Generalstaatsanwalts für eine Stellungnahme kontaktiert.

"Nach dieser Nacht habe ich das Gefühl, dass ich mein komplettes und totales Engagement für die Unterstützung der Strafverfolgung betonen muss", sagte Rios in seiner Erklärung. "Ich habe großen Mist gebaut und es tut mir aufrichtig leid."

Rios' nächster Gerichtstermin ist dem Polizeibericht zufolge für den 4. Januar angesetzt. Informationen über Rios' Fall sind in der Online-Datenbank der Gerichte von North Dakota nicht aufgeführt, und CNN erhielt am Wochenende keine Antwort auf unsere Anfrage nach dem Stand seines Falles.

CNN hat die Republikanische Partei von North Dakota am Sonntag um eine Stellungnahme gebeten, aber keine Antwort erhalten.

Raja Razek von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com