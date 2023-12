GDL-Chef Weselski will einen Streik von „bis zu fünf Tagen“.

Die Lokführergewerkschaft GDL will im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn nach Angaben ihres Vorsitzenden Claus Weselsky nicht länger als fünf Tage am Stück streiken. „Wir werden einen Streik haben, der höchstens drei bis fünf Tage dauert“, sagte Weselski am Donnerstag der Rheinischen Post....