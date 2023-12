Für viele Migrantenfamilien an der südlichen US-Grenze ist die Rückkehr keine Option

An Heiligabend waren Dutzende von Migranten in der Unterkunft angekommen, nachdem sie von den Einwanderungsbehörden auf Bewährung freigelassen worden waren. Einige von ihnen warteten draußen, da die Unterkunft keinen Platz für die Neuankömmlinge hatte.

Silvia del Carmen Flores, 38, saß auf dem Bürgersteig mit ihrem 3-jährigen Sohn Nikson auf dem Schoß und ihrer 16-jährigen Tochter Yolani in der Nähe. Flores erzählte CNN, dass sie gerade auf Bewährung freigelassen wurden, nachdem sie einen Asylantrag gestellt hatten, und hofften, eine Mitfahrgelegenheit nach San Antonio zu bekommen, wo man ihnen gesagt hatte, dass sie vielleicht in einer größeren Unterkunft unterkommen könnten.

Ihre Reise aus ihrer Heimat Honduras begann am 12. Dezember, so Flores. Nachdem sie mit Bussen und Taxis durch Guatemala und Mexiko gereist waren, erreichten sie die mexikanische Stadt Monterrey. Mit dem letzten Geld, das sie hatten, so Flores, nahmen sie einen Flug nach Piedras Negras, jenseits der Grenze bei Eagle Pass. Dort überquerten sie die Grenze am Rio Grande, an einer Stelle, an der das Wasser hüfthoch stand.

Flores sagte, dass sie aufgrund der finanziellen Lage der Familie schon seit einiger Zeit darüber nachgedacht hatte, Honduras zu verlassen. Dann wurde Yolani vor zwei Monaten entführt, und Flores musste Geld bezahlen, um sie zurückzubekommen. Danach hatte Flores das Gefühl, dass sie keine andere Wahl hatte, als zu gehen, sagte sie.

Yolani, eine Neuntklässlerin, weiß nicht, wie es mit ihrer Familie weitergeht, aber sie sagt: "Ich will nicht zurück nach Honduras. Dort gibt es zu viel Korruption, Kriminalität und solche Dinge.

Die Familie Flores gehört zu den Zehntausenden von Einwanderern, die in den letzten Wochen am Eagle Pass angekommen sind. Diese neue Welle von Grenzübertritten hat eine Reihe von bereits überforderten US-Behörden überlastet.

Wie ein Beamter des Heimatschutzes Anfang des Monats mitteilte, meldeten die Bundesbehörden im Dezember im Sieben-Tage-Durchschnitt mehr als 9.600 Begegnungen mit Migranten an der Südgrenze der USA. Diese Zahl ist eine der höchsten, die jemals aufgezeichnet wurden. Der am 28. November gemeldete Sieben-Tage-Durchschnitt lag bei 6.800 Begegnungen.

Marcelly Giraldo, 33, eine Hausangestellte aus Medellín, Kolumbien, erklärte gegenüber CNN, dass sie aufgrund mangelnder Möglichkeiten in ihrem Heimatland ein besseres Leben in den USA anstrebe. Ihre Hauptmotivation sei eine Tochter, die sie mit ihrer Schwester zurücklassen musste - ein Kind, das sie in die USA zu holen hofft, sobald ihr Asylantrag genehmigt ist.

Giraldo sagte, sie sei vier Tage lang durch den als Darien Gap bekannten panamaischen Dschungel gelaufen, wo sie Leichen gesehen habe. In Guatemala wurde sie nach eigenen Angaben von Dieben gezwungen, sich auszuziehen.

"Sie zwangen mich, nackt in den Bus zu steigen. Sie haben nach Geld gefragt. Manchmal glauben sie, dass die Leute Geld unter ihrer Kleidung verstecken", sagte Giraldo.

Viele der Migranten, die mit CNN sprachen, schienen zu glauben, dass es eine Art gesetzliche Bestimmung im US-Einwanderungsrecht gibt, die es vorübergehend einfacher macht, einen legalen Status zu erhalten.

"Als ich hörte, dass sie (die Einwanderer) in den Genuss kommen, ins Land gelassen zu werden, beschloss ich, die Reise anzutreten. Sonst hätte ich es nie getan. Ich wäre das Risiko nicht eingegangen", sagte Giraldo.

Einwanderer müssen vor einem Einwanderungsrichter ihre Gründe für den Asylantrag nachweisen - insbesondere durch legitime Dokumente. Geschieht dies nicht, wird wahrscheinlich eine Abschiebung folgen.

In einer Erklärung, die letzte Woche veröffentlicht wurde, sagte Troy Miller, ranghoher Beamter der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde, der die Aufgaben des Beauftragten wahrnimmt, dass viele Migranten "oft von den transnationalen kriminellen Organisationen in die Irre geführt und zu Opfern gemacht werden. Diese Schmuggler bringen die Migranten rücksichtslos in Gefahr: an abgelegenen Orten jenseits der Grenze, auf den Dächern von Zügen oder im Wasser des Rio Grande."

Milaidis Duarte Felipe, eine 30-jährige Krankenschwester aus Kuba, sagte, sie habe ihr Heimatland am 27. Oktober mit ihrer Schwester und ihrer kleinen Nichte verlassen. Sie musste ihren 7-jährigen Sohn zurücklassen, so Duarte Felipe gegenüber CNN, da sie vor politischer Verfolgung floh, weil sie sich gegen die Regierung ausgesprochen hatte.

Von Kuba aus, so Duarte Felipe, nahmen sie einen Flug in die Dominikanische Republik und dann nach Managua, Nicaragua. Von der nicaraguanischen Hauptstadt reisten sie mit dem Taxi zur Grenze nach Honduras und dann mit dem Bus durch Guatemala, bevor sie den Fluss Suchiate - der die Grenze zwischen Mexiko und Guatemala markiert - auf einem Floß überquerten.

"Auf unserem Weg in die Vereinigten Staaten wurden wir entführt. Die Entführer verlangten Geld, und unsere Familie zahlte die geforderte Summe. Als wir in Mexiko-Stadt ankamen, wurden wir in einem Bus ausgeraubt. Sie nahmen unsere Telefone mit, aber unsere Papiere konnten sie nicht mitnehmen, weil wir sie sehr gut versteckt hatten", sagte Duarte Felipe.

Im Moment sei es ein großes Weihnachtsgeschenk, in den USA zu sein, vor allem, weil sie an Heiligabend im Land ankam und in Eagle Pass von Verwandten abgeholt wurde, die in Houston leben.

"Ich werde (Weihnachten) mit meiner Familie verbringen. Ich werde in einem freien Land leben. Wo zumindest... Ich weiß es nicht. Ich werde in einem freien Land leben, in dem die Rechte der Bürger respektiert werden, anders als dort, wo ich früher gelebt habe", sagte Duarte Felipe.

Sie sagte, sie wolle ihren Sohn in die USA bringen, sobald ihr Asyl gewährt wird.

"Er ist mein einziges Kind", sagte sie mit Tränen in den Augen.

Maxime Tamsett und Raja Razek von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

