Hier erfahren Sie, was Sie wissen müssen, um informiert zu bleiben und Ihren Tag zu beginnen.

5 Dinge in Ihrem Posteingang

Ihr Terminkalender ist vollgepackt. 5 Things ist die erste Anlaufstelle für die neuesten Nachrichten und andere Geschichten und Videos, die gerade angesagt sind. Klicken Sie hier, um sich für den 5 Things-Newsletter anzumelden.

1. Biden

Präsident Joe Biden teilte CNN mit, dass er einige amerikanische Waffenlieferungen an Israel stoppen würde, falls Premierminister Benjamin Netanjahu sich zu einer größeren Invasion von Rafah, einer Stadt im südlichen Gazastreifen, entschließen sollte. Diese Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem sich Israel weiterhin internationalen Forderungen widersetzt, seine Aktionen in der Stadt einzuschränken, wobei Netanjahu kürzlich erklärte, dass Israel sich selbst schützen werde, selbst wenn es allein dastehen müsse. Darüber hinaus versuchte Biden während des Interviews, das Bild der amerikanischen Wirtschaft zu verändern, indem er das starke Beschäftigungswachstum hervorhob, während er Umfragen in Frage stellte, die darauf hinweisen, dass die Wähler immer noch Zweifel an der Entwicklung der Nation haben. In der jüngsten CNN-Umfrage sind Bidens Zustimmungswerte für die Wirtschaft (34 %) und die Inflation (29 %) nach wie vor sehr negativ, da die Bürger bei der Wahl eines Präsidentschaftskandidaten für die kommenden Wahlen wirtschaftlichen Fragen Priorität einräumen.

2. Einwanderung

Zwei Quellen zufolge wird die Regierung Biden heute eine Regelung vorschlagen, die auf Migranten abzielt, die keinen Anspruch auf Asyl haben. Damit will das Weiße Haus seine Position an der Grenze zwischen den USA und Mexiko stärken und den Spieß gegen die Republikaner umdrehen, die Bidens Einwanderungspolitik vor den Wahlen im November weiterhin kritisieren. Die vorgeschlagene Regelung würde das derzeitige System einschränken, indem sie es den Beamten ermöglicht, bestimmte Migranten früher im Verfahren abzuweisen, wenn sich herausstellt, dass sie nicht asylberechtigt sind. Im Haushaltsjahr 2023 gab es rund 2,5 Millionen Begegnungen an der Südgrenze.

3. Capitol Hill

Nach schnellem Handeln des Repräsentantenhauses wurde der Antrag der Trump-Befürworterin Marjorie Taylor Greene, den Sprecher Mike Johnson von seiner Führungsposition zu entheben, abgelehnt. Das Ergebnis lautete 359 zu 43 zugunsten Johnsons, der von den Demokraten unterstützt wurde. Damit ist die ernsthafteste Anfechtung von Johnsons Position vorerst vom Tisch. Während die Abstimmung die Forderungen der Konservativen nach Johnsons Absetzung wegen seiner Unterstützung des im letzten Monat verabschiedeten 95-Milliarden-Dollar-Auslandshilfspakets besänftigen könnte, versuchte der Sprecher, seinen Fokus nach vorne zu verlagern, indem er die Anfechtung als Ablenkung und "leichtfertige Rufmordkampagne" bezeichnete.

4. Schlechtes Wetter

Angesichts der für heute erwarteten Unwetter bereiten sich Millionen von Menschen im Südosten des Landes auf mögliche große Hagelkörner, schädliche Winde und Überschwemmungen vor. Das Storm Prediction Center hat für Ost-Texas, das zentrale und südliche Georgia sowie den äußersten Süden von South Carolina ein erhöhtes Risiko für schwere Gewitter der Stufe 3 von 5 ausgegeben. Unterdessen untersuchen die Behörden in der Mitte und im Süden der USA die Folgen der gemeldeten Tornados und heftigen Stürme, die am Mittwoch mindestens drei Menschen getötet haben. Besonders betroffen war Tennessee, wo mindestens vier Tornados und Sturzfluten gemeldet wurden, die zu Wasserrettungen und Straßensperrungen nördlich von Nashville führten.

5. Starliner

Das Raumschiff Starliner von Boeing wird nun voraussichtlich frühestens am 17. Mai starten, da ein Ventilproblem die Mission verschoben hat. Die erfahrenen NASA-Astronauten Suni Williams und Butch Wilmore befanden sich bereits in der Starliner-Kapsel, als das Betriebsteam etwa zwei Stunden vor dem Start eine Verzögerung ankündigte. Diese als Crew Flight Test bezeichnete Mission ist die letzte Hürde, bevor die NASA das Boeing-Raumschiff für den regulären Betrieb zur Internationalen Raumstation für geeignet hält. Der Start, der der sechste Start eines Raumschiffs mit Besatzung in der Geschichte der USA sein soll, wurde von NASA-Administrator Bill Nelson geplant: "Es begann mit Mercury, gefolgt von Gemini, Apollo, dem Space Shuttle und jetzt Starliner."

SPÄTER AM

Stormy Daniels tritt erneut in den ZeugenstandDie Anwälte des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump werden Stormy Daniels einem ausführlichen Kreuzverhör unterziehen, wenn sie heute weiter aussagt. Am Dienstag stand Trump Daniels gegenüber, der er vorwirft, sie mit einer Schweigegeldzahlung zum Schweigen gebracht zu haben.

FRÜHSTÜCK

CDC führt neue Vorschriften für die Einreise von Hunden in die USA einWenn sich Ihr Hund auf eine Reise in die USA freut, kann es sein, dass er nach den neuen Richtlinien, die im August in Kraft treten, nicht mehr in die USA einreisen darf.

Rettungsteam der US-Luftwaffe holt kranken Passagier von einem Kreuzfahrtschiff abEin Passagier, der dringend ärztliche Hilfe benötigte, wurde sicher von einem Carnival-Kreuzfahrtschiff Hunderte von Meilen auf hoher See gerettet. Sehen Sie sich die Bilder der lebensrettenden Aktion an.

Nikola Jokic, ein hervorragender Center der Denver Nuggets, wurde zum NBA MVPNikola Jokic, der Star-Center der Denver Nuggets, wurde am Mittwoch zum wertvollsten Spieler der NBA ernannt und erhielt diese Auszeichnung zum dritten Mal in vier Spielzeiten.

Roblox hat 70 Millionen Nutzer, aber an der Wall Street gibt es noch einiges zu tunDie weithin gefeierte Spieleplattform wird heute voraussichtlich ihre Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichen. Erfahren Sie, warum Experten und Investoren vorsichtig optimistisch bleiben.

Disney und Warner Bros. Discovery starten gebündelten Streaming-DienstDisney und Warner Bros. Discovery (die Muttergesellschaft von CNN) haben sich zusammengetan, um ein neues Streaming-Paket zu präsentieren, das Max, Disney+ und Hulu in einem Schritt vereint, der an das Kabelabonnement-Modell erinnert.

### ABSCHIED VON EINER LEGENDE

Steve Albini, ein einflussreicher Tontechniker, dessen Arbeit mit bekannten Indie- und Alternative-Rock-Bands wie Nirvana und Pixies das Gesicht der Musik verändert hat, ist am Dienstag in Chicago an einem Herzinfarkt verstorben. Er wurde 61 Jahre alt. Laut seiner Biografie aus seinem Aufnahmestudio war er weithin für seinen naturalistischen Aufnahmeansatz und seine akribische Analogtechnik bekannt.

ALARMIERENDER VORFALL AUFGEDECKT

Die Food and Drug Administration (FDA) berichtete, dass ein Fehler in einer vernetzten mobilen App dazu führte, dass 224 Diabetes-Patienten Verletzungen erlitten, als sich ihre Insulinpumpen unerwartet abschalteten.

RÜCKTRITT ANGEKÜNDIGT

Miss Teen USA UmaSofia Srivastava ist vor kurzem von ihrem Amt zurückgetreten, da ihre persönlichen Werte nicht mehr mit der Ausrichtung der Organisation übereinstimmten. Diese Ankündigung erfolgte kurz nachdem die Miss USA ihren Titel abgegeben hatte. Die Neugierde und die Spekulationen über diese überraschenden Rücktritte nehmen in der Welt der Schönheitswettbewerbe zu.

WETTERVORHERSAGE

Die Wettervorhersage für Ihre Region finden Sie hier>>>

UND DAS IST NOCH NICHT ALLES

Die neueste Visualisierung eines Schwarzen Lochs der NASA ermöglicht es, in ein supermassives Schwarzes Loch hineingezogen zu werden, bevor es wieder herausgeschleudert wird. Sehen Sie sich die beeindruckende Simulation hier an.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com