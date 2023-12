Freispruch für unbewohnten Mann nach Angriff auf ehemaligen Beamten der Stadt San Francisco

Garret Doty, 25, wurde im Zusammenhang mit einem Vorfall Anfang April in drei Fällen von schwerer Körperverletzung für nicht schuldig befunden.

Doty, der nicht untergebracht ist, wurde beschuldigt, den ehemaligen Kommissar der Feuerwehr von San Francisco, Don Carmignani, mit einem Metallrohr angegriffen zu haben. Dotys Pflichtverteidigerin, Kleigh Hathaway, hatte ein Überwachungsvideo veröffentlicht, das ihrer Meinung nach zeigt, wie Carmignani Doty mit Bärenspray angreift, Minuten bevor Carmignani mit dem Rohr angegriffen wird.

Hathaway sagte, ihr Mandant sei nicht der Angreifer gewesen, sondern habe sich vor Carmignani geschützt, der ihrer Meinung nach mehrere Obdachlose, darunter auch Doty, mit Bärenspray angegriffen habe.

In einer Pressemitteilung vom Freitag sagte Hathaway, ihr Mandant habe "um sein Leben gefürchtet und sich gewehrt, um sich zu schützen".

CNN hat Carmignanis Anwalt um eine Stellungnahme gebeten.

Beweise und Zeugenaussagen, die während des Prozesses vorgelegt wurden, zeigten, dass Carmignani mit Bärenspray auf ihren Mandanten losging und ihm drohte, ihn zu erstechen und zu töten, wenn er nicht innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens sein Hab und Gut wegschaffen würde, sagte Hathaway.

Doty versuchte, seine Sachen wegzuschaffen, während er zum Schutz eine Metallstange aus einem Mülleimer holte, sagte Hathaway. Der ehemalige Feuerwehrmann kehrte dann nach 15 Minuten zurück und "köderte Doty, damit er näher kam, bevor er ihn erneut besprühte und den darauf folgenden Streit anzettelte", so Hathaway.

"Von Anfang an war mir klar, dass Herr Doty in Selbstverteidigung gegen Herrn Carmignani handelte, der nicht nur die Dreistigkeit besaß, Herrn Doty mit Bärenspray anzugreifen und dann drohte, Herrn Doty abzustechen und zu töten, sondern sich auch so präsentierte, als ob er nicht gewillt wäre, einen Kampf aufzugeben, den er begonnen hatte", sagte Hathaway. "Selbstverteidigung kann heftig sein, weil das Gehirn in den Überlebensmodus schaltet, und diese Angstreaktion ist bei Menschen ohne Wohnung, die wie Herr Doty in ständiger Gefahr leben, leider noch verstärkt.

Am 5. April rief Carmignani den Notruf an und meldete drei Obdachlose in einem Lager vor dem Haus seiner Mutter im wohlhabenden Marina-Viertel der Stadt, wie er CNN damals mitteilte.

"An diesem Abend kam ich zum Haus meiner Mutter und bat diese Personen zu gehen", sagte Carmignani in der Erklärung vom April. "Der Vorfall gipfelte darin, dass eine der Personen ein Stück Metallrohr hervorholte und mir mehrmals auf den Kopf schlug.

Carmignani wurde später ins Krankenhaus eingeliefert und musste sich einer Notoperation unterziehen, so seine Erklärung.

Dotys Pflichtverteidigerin erklärte im April gegenüber Reportern, dass es sich in Dotys Fall um Selbstverteidigung handele, unter anderem, weil es ein wiederholtes Muster von Personen mit Carmignanis Beschreibung zu geben scheint, die zwischen November 2021 und Januar 2023 in einem Umkreis von vier Häuserblocks um sein Haus Obdachlose mit Bärenspray angegriffen haben sollen, basierend auf Polizeiberichten, die sie von der Staatsanwaltschaft und der Polizei erhalten hat.

"In allen Fällen sind die Opfer nicht untergebracht, sie schlafen entweder in ihren Zelten, sitzen auf einer Bank und kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten", sagte Hathaway damals und zitierte Polizeiberichte über acht separate Angriffe auf Obdachlose, die in den Beweismitteln enthalten waren, die sie erhielt.

Damals bestritt Carmignani, dass er die Person auf den Videos von den Angriffen mit Bärenspray sei und sagte, er habe keinen der Angriffe begangen.

Quelle: edition.cnn.com