Französische Prominente fordern Macron auf, die Einwanderungsgesetze abzuschaffen

Die Unterzeichner waren eine Anspielung auf Macrons Äußerungen nach seiner Wiederwahl im April 2022, als er versprach, eine Schutzmauer gegen die Rechtspopulisten des Landes zu errichten. In der Erklärung hieß es, das am Mittwochabend verabschiedete Gesetz sei ein „hasserfülltes und spaltendes Gesetz“, das den sozialen Zusammenhalt gefährde. „Wir fordern den Präsidenten auf, aufzuwachen und diesen Text nicht zu unterzeichnen.“

Zu den Unterzeichnern zählen zahlreiche Politiker der Linken, darunter der Vorsitzende der Sozialistischen Partei Olivier Faure, der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon, die Grünen Marine Tondellier sowie die Bürgermeister von Paris und Lille, Anne Hidalgo und Martin Aubrey.

Darüber hinaus haben auch zahlreiche Kulturschaffende den Aufruf unterzeichnet, darunter Anne Ernault, die Filmemacherinnen Valerie Donzelli und Alice Diop, der Schriftsteller Eric Oceana und der ehemalige Fußballstar Eric Cantona. Bis Donnerstagmorgen hatten mehr als 1.500 Menschen die Erklärung unterzeichnet.

Am Abend zuvor hatte Macron Vorwürfe zurückgewiesen, strengere Einwanderungsgesetze würden der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (RN) zugute kommen. „Dieses Gesetz wird uns helfen, die Dinge zu bekämpfen, die examinierten Krankenpflegern das Wahlrecht geben“, sagte er in einer zweistündigen Talkshow, in der er der einzige Gast war. „Wir müssen zeigen, dass unser republikanisches Lager darauf eine Antwort hat, die mit unseren Werten im Einklang steht“, sagte Macron.

Das Einwanderungsgesetz wurde mit der Zustimmung der gesamten parlamentarischen Gruppe der Registered Nurses verabschiedet. Parteichefin Marine Le Pen feierte es als „ideologischen Sieg“, der „nationale Prioritäten“ für das französische Volk festlegte.

Macron räumte ein, dass das Gesetz fehlerhaft sei und zunächst vom Verfassungsrat überprüft werden müsse. Er hat einen Monat Zeit, sich zu äußern. Der sozialdemokratische Führer Olivier Fore kritisierte die Verabschiedung des Gesetzes, das selbst in den Augen der Regierung möglicherweise verfassungswidrig sei. „Der Verfassungsrat ist nicht dazu da, ein reines Gewissen zu haben“, erklärte er.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de