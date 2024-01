Feuer hat das Haus von Tyreek Hill, dem Star der Miami Dolphins, schwer beschädigt, sagt der Brandinspektor

Das Feuer wurde gelöscht, und die Behörden warten auf eine Untersuchung, um die Brandursache zu ermitteln, sagte Robert Taylor, Brandmeister der Davie Fire Rescue, gegenüber CNN.

Die Einsatzkräfte wurden am Mittwoch gegen 13:53 Uhr zu dem Haus in der Stadt Southwest Ranches gerufen, nachdem sie einen Notruf aus dem Haus erhalten hatten, sagte Taylor.

Als die Feuerwehr eintraf, hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen, sagte er. Taylor bestätigte, dass das Haus Hill gehört.

Mindestens 20 Einheiten der Davie Fire Rescue, der Southwest Ranches Fire Department und der Broward County Sheriff's Office Fire Rescue reagierten auf den Vorfall. Das Haus sei stark beschädigt worden, fügte Taylor hinzu.

Tyreek Hill von den Miami Dolphins.

Hill verließ das Training vorzeitig, nachdem er auf das Feuer aufmerksam gemacht worden war, wie mehrfach berichtet wurde. Es wurden keine Verletzten gemeldet, und die Ursache des Feuers ist unbekannt.

In einem früheren Hubschraubervideo, das von der CNN-Tochtergesellschaft WSVN aufgenommen wurde, war Hill zu sehen, wie er draußen stand, während die Feuerwehrleute daran arbeiteten, die Flammen zu löschen.

Die Miami Dolphins sagten in einer Erklärung gegenüber WSVN: "Tyreek hat mit seiner Familie in Kontakt gestanden. Zu diesem Zeitpunkt sind alle aus dem Haus und in Sicherheit. Er hat auch das Training verlassen, um sich um die Situation zu kümmern."

Southwest Ranches liegt etwa 23 Meilen westlich von Fort Lauderdale.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com