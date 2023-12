Feather will die Grenzkontrollen bis auf weiteres aufrechterhalten

Feather betonte, dass sie in der Frage der Grenzkontrolle „pragmatisch“ sei. Sie räumte ein, dass Grenzkontrollen einen „schwerwiegenden Eingriff in die Freiheiten im Schengen-Raum“ darstellten. „Da wollen wir wieder hin. Aber solange die Zahlen so hoch sind, kann ich das nicht verantworten“, fügte sie hinzu. „Deshalb setzen wir uns so intensiv dafür ein, dass die Außengrenzen der EU endlich und wirksam geschützt werden.“

Die Gewerkschaft der Deutschen Polizei fordert, die Grenzkontrollen langfristig fortzusetzen. „Wir müssen die festen Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen noch mindestens ein Jahrzehnt lang aufrechterhalten, sonst bricht das bisherige Chaos erneut aus“, sagte Gewerkschaftsführer Rainer Winter am Donnerstag in Berlin.

Solange die jetzt vereinbarten neuen EU-Regeln zu Asylverfahren an Europas Außengrenzen nicht in Kraft getreten seien, „können wir in Deutschland keine festen Kontrollen haben“. Die EU muss es „schnell“ umsetzen, weil die Akzeptanz der aktuellen Politik bei den Menschen täglich abnimmt.

