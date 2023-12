Farbige Ballerinen erneuern den Ruf nach Spitzenschuhen in allen Schattierungen

Williams sagte, als sie den Tanz der Zuckerfee tanzte, war es das erste Mal, dass sie ihre rosa Spitzenschuhe nicht mit Farbe oder Grundierung einschmieren musste, damit sie zu ihrer braunen Haut passten.

Diese in der Tanzszene als "Pancaking" bekannte Praxis ist für farbige Tänzerinnen und Tänzer zu einem mühsamen Ritual geworden, denn die traditionelle Ballettkleidung ist auf helle Hautfarben abgestimmt.

Obwohl sich das Ballett im Laufe der Jahrzehnte diversifiziert und verändert hat, haben viele farbige Tänzerinnen und Tänzer immer noch Schwierigkeiten, Spitzenschuhe und Strumpfhosen zu finden, die zu ihrer Hautfarbe passen.

Williams sagte, dass sie letzten Monat zum ersten Mal in sechs Jahrzehnten des Tanzens braune Spitzenschuhe kaufen konnte - komplett mit gefärbten Bändern und Gummizügen -, die zu ihrem Teint passen.

Williams sagte, dass sie sich nicht vorstellen konnte, braune Spitzenschuhe zu kaufen, als sie ihre Karriere in den 1960er Jahren begann, weil sie die einzige schwarze Ballerina in ihrer Kompanie war.

"Wir wurden in den Ballettklassen nicht akzeptiert, und es gab nur wenige Choreographen", sagte sie und fügte hinzu, dass nicht nur ihre bloße Anwesenheit auffiel, sondern auch ihre Kleidung.

"Meine Lehrerin erwähnte zufällig, dass wir rosa Strumpfhosen anhatten, weil die Strumpfhosen und die Schuhe zu unserem Hautton passen sollten", erinnert sich Williams. "Ich habe darüber nachgedacht, als sie das sagte, weil ich dachte: 'Nun, unsere Haut ist nicht rosa.' Und das habe ich nie vergessen."

Beim Ballett sollen die Spitzenschuhe die Linien des Tänzers verlängern oder die Illusion von Länge vermitteln, die vom Kopf bis zu den Zehen reicht.

Bei Black Skin unterbrechen die traditionellen europäischen rosa Spitzenschuhe diese Linien am Knöchel, was zu Disharmonie führt, obwohl der beabsichtigte Effekt Anmut ist. Ballett ist auch traditionell einheitlich, was einige Kompaniechefs dazu veranlasst hat, farbige Tänzerinnen und Tänzer rosa Strumpfhosen tragen zu lassen, um sich in die überwiegend weiße Kompanie einzufügen.

Obwohl einige Tanzbekleidungsmarken im Jahr 2020 damit begonnen haben, Spitzenschuhe in verschiedenen Farbnuancen zu verkaufen, tragen viele farbige Tänzerinnen und Tänzer immer noch "Pfannkuchen" in ihren Schuhen.

In einem TikTok-Video, das mehr als 1 Million Likes erhielt, zeigte Misty Copeland, die erste schwarze Solotänzerin des American Ballet Theatre, wie sie ein Paar rosa Spitzenschuhe mit einem Schwamm und einer Flasche Grundierung aus dem Drogeriemarkt aufpeppt.

Trotz ihrer Berühmtheit erklärte Copeland, dass sie sich ausgeschlossen fühlt, weil es keine Ballettschuhe gibt, die zu ihrer Hautfarbe passen.

Im September startete sie eine Petition mit dem Titel "Let's Make a Pointe!", um Apple zu ermutigen, verschiedene Schattierungen seines Spitzenschuh-Emojis anzubieten. Sie schrieb, dass die fehlende Farbübereinstimmung im Emoji - und im wirklichen Leben - eine "ständige Erinnerung an die subtile Art und Weise, in der Tänzerinnen und Tänzer farbiger Hautfarbe nicht einbezogen wurden" sei.

Cortney Taylor Key, eine schwarze Ballerina und Lehrerin der Misty Copeland Foundation, sagte CNN, sie habe an der University of North Carolina School of the Arts Ballett studiert und in rosa Strumpfhosen getanzt.

"Ich war noch nicht aufgewacht", sagte Taylor Key. "Erst als ich meinen Abschluss gemacht hatte, hatte ich mich nach New York gewagt und das Dance Theatre of Harlem gesehen, und ich sah [fleischfarbene Strumpfhosen] und verstand."

Das Dance Theatre of Harlem, das als erste schwarze klassische Ballettkompanie bekannt ist, führte 1974 unter der Leitung seines Gründers Arthur Mitchell erstmals hautfarbene Strumpfhosen ein.

"Es gibt keinen Geldbetrag, der mich dazu bringen würde, Arthur Mitchell nicht zu respektieren", indem ich rosa Strumpfhosen trage, sagte Taylor Key. "Wenn es nach mir ginge, würde ich jedes Paar rosa Strumpfhosen verbrennen, das ich finden könnte, denn das europäische Rosa ist eine Tradition, und die kann sich ändern.

Taylor Key sagte, sie schätze die neue Auswahl an Farbtönen für Spitzenschuhe und Tanzkleidung, die einige Firmen zur Verfügung gestellt haben, aber um eine bessere Übereinstimmung mit ihrem eigenen Hautton zu erreichen, pancakes sie immer noch ihre Schuhe.

"Ich habe das von meinen DTH-Schwestern in Harlem, wo ich herkomme, gelernt, und für mich war es wirklich ein Übergangsritus, aber ich verstehe auch, dass es genauso frustrierend ist ... es zu tun, es ist mühsam", sagte sie.

Der Prozess kann mehrere Stunden dauern, und die Kosten für das Material summieren sich. Spitzenschuhe, die in der Regel über 100 Dollar kosten, halten nur für etwa 10 Tanzstunden, sagte Taylor Key. Durch das Make-up würden die Schuhe schneller abgenutzt, fügte sie hinzu.

Wegen der Kosten für die Anpassung der Schuhe sagte Taylor Key, dass sie einen Großteil ihrer frühen Karriere auf "toten Schuhen" getanzt habe, was ihre Leistung beeinträchtigt habe.

Sie räumte jedoch ein, dass es auf diesem Gebiet Fortschritte gegeben hat, auch wenn die verfügbaren Schattierungen nicht ausreichen.

Taylor Key sagte, Copelands Petition sei "unglaublich und extrem notwendig".

"Es ist scheiße, dass niemand vor ihr da war, aber sie hat es definitiv verdient, und was sie jetzt für die Gemeinschaft tut ... Ich könnte nicht stolzer sein, für ihre Organisation zu arbeiten", sagte sie.

