Familie einer Frau, die von einem Hilfssheriff getötet wurde, nachdem sie um Hilfe gerufen hatte, fordert 30 Millionen Dollar gegen den Bezirk LA und das Sheriffs Department

Niani Finlayson starb am 4. Dezember, nachdem sie von einer Gruppe von Hilfssheriffs angeschossen worden war, die behaupteten, sie sei mit einem Küchenmesser bewaffnet gewesen.

"Als die Hilfssheriffs am Tatort eintrafen, wurden sie Zeugen eines häuslichen Streits zwischen einem Mann und einer Frau", teilte das Büro des Sheriffs am Tag nach dem Vorfall mit. "Die Frau machte verbale Drohungen und deutete an, dass sie den Mann mit dem Messer verletzen wolle. Als die Frau sich dem Mann mit dem Messer näherte, kam es zu einer Schießerei unter Beteiligung des Hilfssheriffs."

In einer späteren Pressemitteilung des Sheriffs hieß es, dass nur ein Hilfssheriff an der eigentlichen Erschießung von Finlayson beteiligt war.

Die Familie beschuldigt die Hilfssheriffs der fahrlässigen Tötung, der Körperverletzung und der Verletzung der Bürgerrechte. In Kalifornien muss eine schriftliche Klage auf Schadenersatz eingereicht werden, bevor eine öffentliche Einrichtung verklagt werden kann.

In der im Namen der Familie eingereichten Klage heißt es, Finlayson habe "um Hilfe gerufen, weil ihr früherer Freund sie gewürgt" und ihre kleine Tochter verletzt habe. Finlayson "saß auf dem Boden und bedrohte niemanden, als die Polizisten hinter einer Glastür das Feuer auf sie eröffneten und ihr vier Mal in den Rücken schossen", heißt es in der Klageschrift.

Finlaysons 9-jährige Tochter war Zeugin des Vorfalls, der mit dem Tod ihrer Mutter endete, wie es in der Klage heißt.

In der Klage wird auch behauptet, dass der Abgeordnete, der Finlayson erschossen hat, Ty Shelton war. CNN hat die Vertreter von Shelton um eine Stellungnahme gebeten.

Das Department des Sheriffs reagierte nicht sofort auf Fragen zu Sheltons Vergangenheit mit dem Department und teilte CNN in einer Erklärung mit: "Das Department hat diese Behauptung nicht offiziell erhalten, nimmt aber alle Schießereien, an denen ein Deputy beteiligt ist, ernst.

"Bei jeder Schießerei, in die ein Polizist verwickelt ist, gibt es einen strengen Überprüfungsprozess, an dem auch das Büro des Generalinspekteurs beteiligt ist und bei dem jeder Aspekt der Schießerei gründlich untersucht und bewertet wird, um festzustellen, ob die Richtlinien und Verfahren des Ministeriums eingehalten wurden.

"Darüber hinaus führt die Bezirksstaatsanwaltschaft von Los Angeles County, Abteilung für die Integrität des Justizsystems, eine rechtliche Analyse durch, um festzustellen, ob Anklage erhoben wird und ob die Schießerei rechtlich gerechtfertigt war.

Shelton wurde in einer Untersuchung der Abteilung über eine tödliche Schießerei im Jahr 2020 genannt, als er einen Mann namens Michael Thomas erschoss, als er auf einen häuslichen Streit reagierte. Der Bezirksstaatsanwalt von LA County stellte später fest, dass es keine ausreichenden Beweise dafür gab, dass er bei diesem Vorfall unrechtmäßig gehandelt hatte.

Finlaysons Vater, Lamont Finlayson, sagte am Donnerstag: "Ich will Gerechtigkeit, ich will, dass dieser Polizist Ty Shelton für den Tod meiner Tochter zur Rechenschaft gezogen wird, ich will, dass das Sheriffs Department von LA County zur Rechenschaft gezogen wird."

Die Abteilung des Sheriffs plant, die Aufnahmen der Überwachungskamera des Vorfalls bis nächste Woche zu veröffentlichen, wie sie mitteilte.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com