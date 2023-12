Haushaltskürzungen - Experte: Agrardieselsubventionen sind veraltet

Aus Sicht eines Agrarökonomen sind die umstrittenen Agrardieselsubventionen überholt. „Wer der Agrarwirtschaft helfen will, muss andere, gezieltere Wege finden“, sagt Stephan von Cramon-Taubader, Agrarwissenschaftler an der Universität Göttingen.

Von Cramon-Toubadel forderte, dass das Subventionssystem grundlegend geändert werden müsse. „Es fehlt ein umfassenderes Konzept einer sinnvollen nachhaltigkeitsorientierten Förderung für den Agrarsektor“, kritisierte der Wissenschaftler. „Bei der Einkommensförderung möchte man Unternehmen mit Einkommensproblemen finden, die man behalten möchte, und geben Sie ihnen gezielte Hilfe. Oder man muss gezielt Geld für Umweltdienstleistungen ausgeben und Landwirte belohnen, die diese erbringen. Flächenbezogene Subventionen sind nicht mehr zeitgemäß. „Je mehr Diesel man verbraucht, desto mehr Subventionen muss man nicht mehr bezahlen.“

Doch die Politik in Deutschland muss sich auch darüber im Klaren sein, dass die Richtung der Agrarpolitik in Brüssel festgelegt wird. Unser Ziel ist es, uns nicht auf deutsche Umweltvorschriften oder höchste Standards in der Nutztierhaltung zu verlassen, sondern auf eine europaweite Harmonisierung der Regeln hinzuwirken. Es bedeutet auch, dass man akzeptieren muss, dass seine höchsten Ansprüche nicht flächendeckend in Europa umgesetzt werden können. Von Cramon-Toubadel sagte, nur so könne der Gemeinsame Markt funktionieren.

Unter anderem will die Bundesregierung die steuerliche Förderung von Agrardiesel beenden. Landwirte befürchten die hohe finanzielle Belastung. Dieselsenkungen und Kfz-Steuerbefreiungen belaufen sich auf rund eine Milliarde Euro. Laut von Cramon-Taubadel gibt es derzeit rund 250.000 Unternehmen, was rechnerisch einer durchschnittlichen Belastung von 4.000 Euro pro Unternehmen entspricht. Der Wissenschaftler sagte: „Natürlich ist die Situation auf landwirtschaftlichen Betrieben ganz anders – einige große Ackerbaubetriebe mit vielen Fahrzeugen werden mehr als 4.000 Euro verlieren, aber viele kleinere Betriebe, etwa mit Viehhaltung und kleineren Flächen, werden erhebliche Verluste haben.“ Verluste reduzieren.

Frustrationen, Herausforderungen und Unsicherheit

In den letzten Jahren konnten die meisten großen landwirtschaftlichen Betriebe aufgrund hoher Preise recht erfolgreich wirtschaften. Aber natürlich wird es einige schwierige Situationen geben. „Mein Eindruck ist, dass die tatsächlichen Dollarbeträge pro Unternehmen im Moment keine Rolle spielen – die Branche steht vor großen Herausforderungen und viel Unsicherheit, ist stark von der Politik abhängig, aber nicht betroffen, daher gibt es viel Frust.“ Politiker senden kein klares Signal“, sagte von Cramon-Taubader.

So zeigen Berechnungen einer Expertenkommission, dass der gesellschaftlich notwendige Umbau der Viehwirtschaft jährlich 4 Milliarden Euro kosten würde, die Landwirte aus eigener Kraft nicht aufbringen könnten. „Die Landwirte haben die Kritik akzeptiert und wollten nachhaltiger werden, aber am Ende hat die Politik nichts unternommen und jetzt kriegen sie eine reduzierte Produktion“, sagte von Cramon-Taubader.

Viele Landwirte versuchen, umweltfreundlicher zu werden, aber das geht nicht ohne Kosten. „Jetzt kommt der Staat und statt die aus landwirtschaftlicher Sicht nötigen Hilfen zu leisten, legt er noch eins drauf – auch wenn es nüchtern betrachtet keine große Sache ist, ist diese Reform der Subventionen eigentlich längst überfällig“, sagt Cramon- Sagte Toubadir.

Quelle: www.stern.de