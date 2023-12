Auto - Elektroauto-Bonus: Tausende bewerben sich am Wochenende noch

Trotz des plötzlichen Endes der staatlichen Förderung für Elektrofahrzeuge gab es einen starken Endspurt. Der Anstieg der Zahlen folgt einer zunächst vagen Ankündigung des zuständigen Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) vom vergangenen Mittwoch (13.12.). Die Bundesbehörden registrierten am Donnerstag nach eigenen Angaben 1.875 Förderanträge, fast 400 mehr als am Vortag.

Die Zahl der Bewerbungen stieg am Samstag auf 7.295. Den endgültigen Termin gab die Bundesregierung am Samstagmorgen bekannt. Am Sonntag gingen 4.376 Anmeldungen ein. Seitdem nimmt die Agentur keine Bewerbungen mehr entgegen und bearbeitet den Bestand in der Reihenfolge, in der er eingeht. Zuvor hatte die Zeitung „Augsburger Allgemeine“ berichtet.

Quelle: www.stern.de