In Thailand sind in diesem Jahr bereits 61 Menschen durch die große Hitze ums Leben gekommen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind diese hitzebedingten Todesfälle seit Jahresbeginn landesweit aufgetreten. Die meisten dieser Vorfälle ereigneten sich im landwirtschaftlich geprägten nordöstlichen Teil des Landes. Zuvor hatte es im gesamten Jahr 2023 nur 37 hitzebedingte Todesfälle gegeben.

Mehrere Wochen lang herrschten in Thailand extrem hohe Temperaturen. Die Behörden gaben im April eine ganze Woche lang täglich Hitzewarnungen für die Hauptstadt Bangkok aus, als die gefühlte Hitze über 52 Grad Celsius erreichte.

Die Regenzeit begann in Thailand in diesem Jahr später als üblich, und die Trockenheit und die große Hitze hielten länger an als erwartet. In den letzten Tagen brachten Gewitter in bestimmten Regionen etwas Erleichterung. Die Behörden warnten jedoch vor möglichen Überschwemmungen.

Im April wurden in Thailand in der nördlichen Provinz Lampang Höchsttemperaturen von 44,2 Grad Celsius gemessen, was knapp unter dem nationalen Rekord von 44,6 Grad aus dem Vorjahr lag.

Wissenschaftler weisen immer wieder darauf hin, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel zu häufigeren, längeren und schwereren Hitzewellen führt. Die diesjährigen Temperaturen werden durch das Klimaereignis El Niño noch verschlimmert. Außerdem erwärmt sich Asien nach Angaben der Weltwetterorganisation der Vereinten Nationen schneller als der globale Durchschnitt.

