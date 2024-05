Einblicke in Tag 14 des Schweigegeld-Prozesses gegen Donald Trump

Die Pornodarstellerin Stormy Daniels hat am vierzehnten Tag ihres Prozesses ihre angebliche Affäre mit Donald Trump verteidigt. Im Kreuzverhör musste sie sich den Fragen von Trumps Anwälten zu Ungereimtheiten in ihrer Geschichte stellen. Daniels bestand darauf, dass ihre Geschichte wahr und nicht erfunden sei.

Trumps Anwälte versuchten, Daniels zu diskreditieren, indem sie sich auf Widersprüche in ihren Interviews beriefen, die sich auf die Einzelheiten der Vereinbarung über das Abendessen bezogen, auf die Frage, ob sie zusammen zu Abend gegessen haben, und auf ihr Gefühl, während der Begegnung bedroht worden zu sein. Die Verteidigung unterstellte Daniels auch, dass sie durch ihre Arbeit in der Erwachsenenfilmindustrie falsche Geschichten über Sex erfunden habe. Daniels behauptete jedoch, dass ihre Geschichte echt und nicht erfunden sei.

Bei der Verhandlung wurde auch eine Zeugin gehört, die früher im Weißen Haus gearbeitet hatte, Madeleine Westerhout, die über die Vorgänge im Westflügel aussagte und wegen des Verlusts ihres Arbeitsplatzes und ihres Buches, das eine positive Sicht auf Trump enthielt, in Tränen ausbrach. Am Ende des Verfahrens plädierten Trumps Anwälte für einen Fehlprozess und für die Aufhebung der Nachrichtensperre für Trump, doch Richter Juan Merchan lehnte beide Anträge ab.

Hier ist die Zusammenfassung des vierzehnten Tages des Schweigegeldprozesses gegen Trump:

Weitere kontroverse Aussagen von Stormy Daniels

Daniels kehrte für einen zweiten Tag des Kreuzverhörs in den Zeugenstand zurück, wo sie trotzig auf die Fragen von Trumps Anwälten antwortete und beteuerte, dass ihre Geschichte über ihre Interaktion mit Trump echt sei. Obwohl Trump die Affäre bestreitet, wurde er mit Ungereimtheiten in den Interviews konfrontiert, die Daniels gegeben hatte.

Trumps Anwalt warf die Frage auf, ob Daniels ihre Geschichte über die Art und Weise, wie das Abendessen arrangiert wurde, geändert habe und ob sie überhaupt zu Abend gegessen hätten. Er stellte auch ihre Gefühle während des Treffens in Frage und fragte: "Warum war der Anblick eines älteren Mannes in seiner Unterwäsche so aufregend, dass Ihnen schwindelig wurde und Sie in Ohnmacht fielen?"

"Absolut", antwortete Daniels, "wenn ich unerwartet einen älteren Mann in Unterwäsche gesehen hätte, hätte ich genauso reagiert.

Necheles fragte weiter nach ihrem früheren Interview, in dem sie behauptet hatte, Trump habe gesagt: "Komm her" und begonnen, sie auf dem Bett zu küssen. Daniels bestätigte, dass Trump tatsächlich gesagt habe: "Komm her".

"Sie haben sich das alles ausgedacht, richtig?" wehrte Necheles ab.

"Nein", wies Daniels zurück.

Streit um Daniels' finanzielle Situation

Trumps Anwalt und die Staatsanwaltschaft lieferten sich einen Streit über Daniels' finanzielle Situation. Die Verteidigung behauptete, Daniels habe von der Behauptung, sie habe Sex mit Trump gehabt, profitiert, und verwies auf ihren Tweet, sie habe 1 Million Dollar verdient, und auf die Werbung für ihren Online-Shop nach der Anklage.

"Sie feiern die Anklage, indem Sie Dinge aus Ihrem Laden verkaufen", sagte Necheles.

"Das ist Mr. Trump nicht unähnlich", erwiderte Daniels.

Außerdem befragte Trumps Anwalt Daniels zu ihrer "Make America Horny Again"-Stripclubtour im Jahr 2018, zeigte Werbeplakate und ihre Zahlung von NBC für die Rechte an ihrem Buch. Während der erneuten Befragung ließ die Staatsanwaltschaft Daniels über die negativen Auswirkungen sprechen, die ihre öffentliche Enthüllung auf ihr Leben hatte, wie zum Beispiel, dass sie ihre Tochter umziehen und für die Sicherheit bezahlen musste.

"War Ihr öffentliches Mitteilen der Wahrheit über Ihre Erfahrungen mit Mr. Trump insgesamt positiv oder negativ?"

"Negativ", schloss Daniels.

Einblicke in die Arbeitsweise von Trumps Westflügel

Die ehemalige Beraterin im Weißen Haus, Madeleine Westerhout, sprach über das Innenleben von Trumps Westflügel, wo sie über zwei Jahre lang in der Nähe des Oval Office arbeitete.

Westerhout enthüllte, dass sie von der Assistentin der Trump-Organisation, Rhona Graff, eine Liste mit Personen erhielt, mit denen Trump in Kontakt stand. Auf dieser Liste standen Medienpersönlichkeiten wie Joe Scarborough, Journalisten wie Jeanine Pirro (die im Gerichtssaal anwesend war) und die Sportikonen Serena Williams und Tom Brady.

Westerhout, die an einem Schreibtisch mit direktem Blick auf den Resolute Desk im Oval Office saß, untersuchte Trumps Arbeitsgewohnheiten und erzählte von seiner Vorliebe für Filzstifte, Ausdrucke von Dokumenten und seinem Wunsch, mit Menschen persönlich oder am Telefon zu sprechen. Sie konnte keine genaue Zahl nennen, mit wie vielen Personen Trump täglich kommunizierte, aber Westerhout sagte: "Sehr viele." Sie berichtete, dass Trump bereits um 6 Uhr morgens mit seinen Anrufen begann und manchmal erst sprach, nachdem sie sich zu Bett begeben hatte.

Die Staatsanwaltschaft erkundigte sich nach den Schecks, die sie von der Trump Organization in New York erhielt und die sie nachweislich an Trump zur Unterzeichnung schickte. Westerhouts Schecks wurden dann nach New York zurückgeschickt.

Westerhout wusste nicht aus erster Hand von den Schecks, die Trump an seinen Ex-Komplizen Michael Cohen unterschrieben hatte, wie es in der Anklageschrift zur Fälschung von Geschäftsunterlagen heißt. Ihre Aussage fügte der Darstellung der Staatsanwaltschaft über Trumps Beteiligung an der Unterzeichnung dieser Schecks im Jahr 2017 jedoch eine weitere Zeugin hinzu.

Während ihrer Aussage im Jahr 2019 gab Westerhout zu, dass sie das Weiße Haus verlassen hat, weil sie Dinge gesagt hat, die sie nicht hätte sagen sollen, und dass sie ihre "jugendliche Indiskretion" bereut hat. Am Ende weinte sie, als sie erklärte: "Ich bin seitdem sehr erwachsen geworden."

Im Kreuzverhör der Verteidigung erkundigte sich Necheles nach ihrem Buch "Off the Record", das sie nach ihrem Ausscheiden aus dem Weißen Haus veröffentlichte. Westerhout teilte ihre Beweggründe für die Veröffentlichung mit, da sie es für wichtig hielt, dass die Öffentlichkeit den wahren Trump kennenlernt.

"Er hat Ihnen doch verziehen, oder? fragte Necheles. "Ja, das hat er." Sie erzählte auch von ihren positiven Erfahrungen bei der Arbeit für Trump und sagte: "Er war ein wirklich guter Chef."

Darüber hinaus zeichnete Westerhout ein anderes Bild von Trump als Daniels' Darstellung und sagte aus, dass er seiner Frau Melania und seiner Familie sehr nahe stand. Westerhout beschrieb sogar, wie Melania Trump ihr eine SMS schickte: "Madeline, es ist schon nach dem Abendessen. Wann kommt mein Mann nach Hause?" Trump lächelte, als sie diese Anekdote erzählte.

Diese Geschichte befindet sich noch in der Entwicklung und wird in Zukunft aktualisiert werden.

Quelle: edition.cnn.com