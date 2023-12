Einblicke in die Untergrundwelt der Hundekämpfe: Wie der brutale Blutsport im Verborgenen gedeiht

Es stand viel auf dem Spiel: Die Agenten befürchteten, dass die Opfer abgemagert, dehydriert und wahrscheinlich angekettet sein würden. Viele waren wahrscheinlich verletzt; einige könnten bereits tot sein.

Wie sich herausstellte, konnten die Opfer - fast 40 Pitbulls - gerettet werden, obwohl Anzeichen von Misshandlung offensichtlich waren.

Es war die Art von Szene, die erfahrene Agenten in der Schattenwelt der Hundekämpfe zu erwarten hatten. Der blutige Untergrundsport sorgte 2007 für internationale Schlagzeilen, als sich der NFL-Star Michael Vick einer bundesweiten Anklage im Zusammenhang mit Hundekämpfen schuldig bekannte. Anderthalb Jahrzehnte später ist das Rampenlicht zwar verblasst, aber das Problem besteht nach wie vor.

Eine CNN-Untersuchung ergab, dass die Bundesbehörden im vergangenen Jahr mehr Hunde beschlagnahmt haben - durch zivile Beschlagnahmungen - als in jedem anderen Jahr seit der Anklageerhebung gegen Vick. Gerichtsakten und Interviews zeigen außerdem, wie sich die Hundekämpfe im Internetzeitalter weiterentwickelt haben: Hundebesitzer nutzen verschlüsselte Messaging-Apps, um Trainingstipps auszutauschen und Kämpfe zu organisieren. Hunderttausende von Dollar können bei einem einzigen Kampf den Besitzer wechseln, und Züchter können Tausende von Dollar mit Samenampullen oder dem Verkauf von Welpen verdienen.

Während die brutalen Wettkämpfe in Städten und Gemeinden im ganzen Land abgehalten wurden, beschlagnahmen die Bundesbehörden große Mengen der Tiere im Südosten der USA - vor allem, weil die US-Staatsanwaltschaft in South Carolina zwei Staatsanwälte hat, die sich auf solche Fälle konzentrieren.

Elle Klein, eine dieser Staatsanwältinnen, erinnert sich an das erste Mal, als sie nach einer Verhaftung von Hundekämpfern vor Ort war. Sie entdeckte einen verletzten schwarzen Hund, der an einen Baum gebunden war. Er blutete und das Fleisch hing ihm aus den Ohren. Als sie sich näherte, begann sein Schwanz zu wedeln.

"Das hat mich wirklich aufgerüttelt", sagte Klein, die in ihrem Bundesstaat bereits Hunderte von Tieren aus mutmaßlichen Kampfringen gerettet hat. "Es hat mich wütend gemacht, dass all diese Menschen hier so etwas tun, darauf wetten, dabei zusehen und sich an dieser ekelhaften Kultur beteiligen.

Der Fall Michael Vick

Hundekämpfe gibt es schon seit Jahrtausenden. Dennoch wussten die meisten Amerikaner wahrscheinlich wenig über diesen Sport, als er 2007 ins Licht der Öffentlichkeit katapultiert wurde. In jenem April stürmten Beamte ein Haus im ländlichen Virginia, bewaffnet mit einem Durchsuchungsbefehl und dem Verdacht, dass Vick, einer der bestbezahlten Spieler in der NFL, das Haus für einen Hundekampfring nutzte.

Dutzende von verletzten, vernarbten Hunden, die zum Kämpfen gezüchtet worden waren, wurden auf dem Grundstück sichergestellt. In den Gerichtsakten wurde dargelegt, wie der Quarterback der Atlanta Falcons Geld in den Blutsport steckte und das Grundstück kaufte, auf dem er die Tiere hielt, kurz nachdem er 2001 seinen ersten NFL-Vertrag unterzeichnet hatte. Vick und seine Mitangeklagten, die die Ranch in Virginia als Hauptquartier für das Training, die Unterbringung und den Kampf ihrer Tiere nutzten, bekannten sich jeweils eines Kapitalverbrechens im Zusammenhang mit Hundekämpfen schuldig.

George W. Bush unterzeichnete im Mai 2007 ein Gesetz, das Hundekämpfe auf Bundesebene zu einer Straftat machte.

Vick verbüßte fast zwei Jahre im Bundesgefängnis, kehrte in die NFL zurück und unterzeichnete später einen Vertrag über 100 Millionen Dollar. Er ist jetzt als Analyst für Fox Sports tätig.

"Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln", sagte Vick gegenüber Reportern, nachdem er sich 2007 schuldig bekannt hatte. "Nicht eine Sekunde lang werde ich hier sitzen und mit dem Finger auf andere zeigen und versuchen, jemand anderem die Schuld für meine Handlungen oder das, was ich getan habe, zu geben."

Vick lehnte die Bitte von CNN um ein Interview zum Thema Hundekämpfe ab.

Der öffentliche Aufschrei und das Interesse der Bundesbehörden, das auf Vicks Fall folgte, hatte zunächst eine abschreckende Wirkung auf den Blutsport. Die Behörden nutzten Bushs neues Gesetz, um gegen große Hundekampfringe vorzugehen, und führten 2009 eine rekordverdächtige Razzia im Mittleren Westen durch, bei der Hunderte von Hunden gerettet wurden. Doch als diese Fälle in Vergessenheit gerieten, kehrten die Hundekämpfer ins Geschäft zurück und versuchten, ihre Aktivitäten noch mehr zu verbergen.

Eine brandneue Welt der Hundekämpfe

Vor Jahren verließen sich Hundekämpfer - und die Behörden, die die schätzungsweise 40 000 an organisierten Hundekämpfen beteiligten Personen in den USA verfolgten - auf Mundpropaganda oder Untergrundzeitschriften, um sich über aktuelle Kämpfe, Trainingstechniken und die medizinische Versorgung von Kampftieren zu informieren.

Aber das Internet hat die Art und Weise, wie Kämpfer lernen, völlig verändert: Mit ein paar Google-Suchanfragen kann ein unternehmungslustiger Hundebesitzer herausfinden, wie er eine Lamellenmühle - ein Laufband für Hunde - zur Konditionierung seines Tieres einsetzen kann. Auf YouTube kann ein Hundekämpfer erfahren, wie er mit einer Flirtstange - einem Stock mit einem daran befestigten Bungeeseil - seine Ausdauer verbessern kann. Wer sich für die Zucht von Pitbulls interessiert, kann sich bei Reddit-Nutzern über die Blutlinien informieren.

Auch die Kommunikation unter Hundekämpfern hat sich dadurch verändert: Hundekämpfer teilen oft das Gewicht und das Geschlecht ihres Hundes in privaten Social-Media-Gruppen oder über verschlüsselte Messaging-Apps mit, um einen Kampf zu vereinbaren.

Ein in Virginia ansässiger Hundekämpfer nutzte Facebook, um Kämpfe für seinen Hund namens Durantula zu arrangieren, wie aus einer Anklageschrift aus dem Jahr 2022 hervorgeht. Er beschrieb den jüngsten Kampf seines Champions als "einen weiteren DOA" und postete, dass es sich um einen "15-minütigen Brust- und Bauchschuss" handelte.

Ein in Michigan ansässiger Hundekämpfer, der 2018 angeklagt wurde, nutzte WhatsApp, um Videos von Tierkämpfen zu teilen, darunter eines mit "Barracuda", den er als "Straight Finisher throat and kidneys!!!" beschreibt.

Soziale Medien haben auch die Art und Weise, wie Zuschauer einen Kampf sehen, verändert.

"Wenn man früher einen Hundekampf veranstaltete, mussten die Leute persönlich kommen, um ihn zu sehen", sagt Virginia Maxwell, Professorin an der forensischen Fakultät der Universität von New Haven und Expertin für die Untersuchung von Tierverbrechen. "Jetzt werden sie natürlich per Livestream übertragen."

Die Kämpfe finden oft in Hinterhöfen oder Kellern statt. Der Hundeführer steht in der Regel am Rande des Rings, immer in Sichtweite seines Preisboxers. Die Tiere kämpfen oft so lange, bis einer oder beide Hunde nicht mehr kämpfen können oder einer stirbt. Manchmal werfen die Hundeführer das Handtuch, um einen Hund zu retten, der den Kampf zu verlieren droht. Manche Hunde gewinnen einen oder zwei Kämpfe hintereinander. Hunde, die drei Kämpfe gewinnen, werden als "Champions" bezeichnet. Ein Hund mit fünf Siegen - und Experten sagen, dass es nicht viele davon gibt - wird als "Grand Champion" bezeichnet.

Bei einem Kampf im Jahr 2017, an dem ein Hundekämpfer aus Virginia teilnahm, kämpfte ein Pitbull namens "Eulogy" eine Stunde und 59 Minuten lang, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Dieser Hundekämpfer postete auf Facebook einen Bericht über die brutale Begegnung. Die Staatsanwälte haben detailliert beschrieben, wie die Kämpfer private Gruppen auf Telegram nutzten, um Kämpfe zu vereinbaren und Gewinne zu besprechen. Ein Hund, so beschrieb ein Kämpfer anderen in einer privaten Gruppe, hatte in einem einzigen Kampf 50.000 Dollar gewonnen.

Hundekämpfe sind für mich etwas völlig anderes".

Im Laufe der Jahre war es ein ständiges Katz- und Mausspiel zwischen den Strafverfolgungsbehörden und den Hundekämpfern. Und in letzter Zeit ist das Interesse der Bundesbehörden an diesem Blutsport gestiegen.

Im vergangenen Jahr beschlagnahmten Bundesbeamte rund 400 Hunde aus mutmaßlichen Hundekampfringen, mehr als in jedem anderen Jahr seit mindestens 2007, wie eine CNN-Übersicht über zivile Beschlagnahmungen auf Bundesebene zeigt. In dieser Zahl nicht enthalten sind Hunde, die abgegeben wurden, oder Hunde, die von staatlichen oder lokalen Behörden beschlagnahmt wurden. Der Anstieg kommt nach Jahren, in denen derartige Beschlagnahmungen ungewöhnlich waren.

Nur wenige Behörden haben so viel zu diesem Anstieg beigetragen wie die Staatsanwaltschaft von South Carolina, in der zwei Staatsanwältinnen - Elle Klein und Jane Taylor - im Alleingang Hunderte von Hunden gerettet haben.

Taylor, die Leiterin der Strafverfolgungsbehörde, arbeitet seit Mitte der 1990er Jahre daran, Drogenhändler in South Carolina zur Strecke zu bringen. Als sie einen Drogenfall verfolgte, hörte sie über ein Abhörgerät ein Gespräch über Hundekämpfe mit.

Ein Beamter überprüft sein Funkgerät nach einer Razzia im Zusammenhang mit Hundekämpfen in Orangeburg, South Carolina, am 21. September 2023. Die Leiterin der Strafrechtsabteilung der US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk South Carolina, Jane Taylor, posiert für ein Porträt in Prosperity, South Carolina, am 21. September 2023.

"Ich verfolge eine Menge Drogendealer. Und ich sage nicht, dass sie alle gute Menschen sind, aber viele von ihnen sind gute Menschen, die nur schlechte Dinge tun", sagte Taylor. "Hundekämpfe sind für mich etwas völlig anderes."

Gerichtsakten liefern grausame Details darüber, wie grotesk dieser Sport sein kann.

Als im Oktober ein Beamter des Pentagon angeklagt wurde, durchsuchten die Behörden seine Wohnung und entdeckten Blutflecken an den Wänden, Möbeln und Holzplatten im Keller seines Hauses, wo er angeblich mit Hunden kämpfte. Die Staatsanwaltschaft wirft Frederick Douglass Moorefield Jr. vor, ein "Vergewaltigungsgestell" besessen zu haben, mit dem weibliche Hunde zu Zuchtzwecken eingesperrt werden können, sowie ein aus Überbrückungskabeln bestehendes Gerät, das offenbar dazu verwendet wurde, Hunde nach einem verlorenen Kampf mit Stromschlägen zu belegen. Laut Prozessprotokoll hat Moorefield auf nicht schuldig plädiert. Sein Anwalt reagierte nicht auf Bitten um eine Stellungnahme.

Ein Staatsanwalt, der 2012 einen Hausverwalter in New York City verklagte, vermutete ebenfalls, dass er unterlegene Hunde durch Stromschlag tötete und die Leichen dann mit dem morgendlichen Müll entsorgte. Der Hausverwalter hielt fast 50 Hunde in Holzkisten in dem Gebäude, in dem er arbeitete.

Hundekämpfer in einem Fall in Virginia tauschten Methoden zur Tötung von Hunden aus, die Kämpfe verloren hatten. Ein Angeklagter in diesem Fall behauptete, dass er das Töten von Hunden "liebte".

Taylor sagte, sie habe begonnen, das Problem zu lösen, während sie weiterhin Rauschgiftdelikte verfolgte. Ihr großer Durchbruch kam im letzten Jahr, als sie und Klein die Razzia bei einem Hundekampfwettbewerb namens Carolina Classic anführten.

Männer aus der gesamten Ostküste strömten zu dieser Veranstaltung an einen abgelegenen Ort im ländlichen South Carolina. Sie brachten mehr als ein Dutzend Hunde mit. Viele der Tiere waren auf dem Grundstück angebunden oder in Zwingern untergebracht und heulten und bellten, bevor sie in die Grube im Hinterhof kamen: Ein etwa 1,5 mal 1,5 Meter großer Platz mit Holzplatten, die die Hunde in Schach hielten.

Die Hundebesitzer, die an der Veranstaltung teilnahmen, brachten jede Menge Handwerkszeug mit: Gewehre, Munition, einen Knüppel mit Stacheln, einen Brechstock - mit dem ein Hund gezwungen wird, sein Maul zu öffnen, sobald ein Kampf beendet ist - und eine Trophäe.

Was sie nicht wussten, war, dass einer ihrer Mitstreiter ein Informant der Regierung war.

Dies ermöglichte es den Bundes- und Landesbehörden, Insiderinformationen über die Operation zu erhalten. Sobald der Kampf im Gange war, stürmten die Agenten herein. Die Männer flohen zu Fuß, als die Agenten den Schauplatz betraten, und ließen zwei Hunde im Ring zurück, die gegeneinander kämpften.

An diesem Wochenende beschlagnahmten die Behörden mehr als 300 Hunde und verhafteten mehr als 20 Personen - die größte Verhaftung in der Geschichte des Bundesstaates.

Für Taylor und Klein war das noch nicht alles. Im Februar waren sie an einem Fall beteiligt, bei dem 23 Hunde, die ohne Futter und Wasser in der Kälte angekettet waren, gerettet wurden. Die Polizei beschlagnahmte auch eine Tasche mit zwei toten Hunden, die nach Angaben des Besitzers kürzlich erfroren waren.

Im vergangenen September führten Klein und Taylor eine ihrer größten Razzien durch. An einem einzigen Tag vollstreckten die Strafverfolgungsbehörden 10 Durchsuchungsbefehle und beschlagnahmten etwa 120 Hunde aus mutmaßlichen Kampfringen im ganzen Bundesstaat, so Klein.

"Es ist furchtbar", sagte Taylor an jenem Morgen und schüttelte den Kopf. Sie stand am Rande eines Grundstücks im ländlichen South Carolina, wo ein mutmaßlicher Hundekämpfer lebte, und beschrieb, was sie gerade gesehen hatte - fast 40 Hunde, die unter erbärmlichen Bedingungen lebten. Sie hatten zwar Futter und Wasser, aber sie waren schmutzig, angekettet und den Elementen ausgesetzt. Einige wiesen Narben an Kopf, Hals und Beinen auf.

Taylor und Klein sagen, dass sie durch ihre Liebe zu Tieren motiviert sind. Sie konzentrieren sich auf organisierte Hundekämpfer - solche, die ausgefeilte Trainingstechniken anwenden und eine ganze Reihe von Hunden halten -, weil sie oft an zwischenstaatlichen Operationen beteiligt sind, die gegen die Gesetze über Tiermissbrauch und Glücksspiel verstoßen.

Mit Hundekämpfen lässt sich auf verschiedene Weise Geld verdienen. Es ist bekannt, dass Hundeführer 200.000 Dollar für die Teilnahme eines Hundes an einem Kampf ausgeben. Die Zuschauer setzen Tausende auf einen Kampf, wie Gerichtsakten zeigen. Ein Hund, der gewinnt, kann seinem Besitzer zusätzliche Reichtümer in Form von Sperma, Deckgebühren und Welpen einbringen.

"Es ist ein riesiges Geschäft", sagt Maxwell, der Professor, der sich auf die Untersuchung von Tierverbrechen spezialisiert hat. "Es ist sehr, sehr lukrativ für sie."

Ein Hund mit schweren Narben war einer von 22 Pitbulls, die 2022 auf einem Grundstück in South Carolina beschlagnahmt wurden. 2022 wurden Tierreste auf dem Grundstück eines mutmaßlichen Hundekämpfers entdeckt.

Das Geld fließt nicht nur an die Hundebesitzer: Es gibt Züchter, die an Hundekämpfer verkaufen, Transporteure, die die Tiere für einen Kampf aus dem Staat fahren oder die Hunde abholen, wenn sie verkauft werden, und Veranstalter, die Eintrittsgelder verlangen.

"Es geht um viel mehr als nur um die Person, die den Hund kämpft", sagte Klein. "Meiner Meinung nach ist selbst ein Dollar zu viel, um damit Geld zu verdienen."

Viele Kämpfer sind auch in andere Arten von Verbrechen verwickelt. Die Bundesbehörden stießen Mitte der 2010er Jahre auf Eric Dean Smiths Hundekämpfe, weil sie gegen ihn als Kokainhändler und Mitglied der Bloods-Straßengang ermittelten. Abhörmaßnahmen ergaben, dass Smith jede Woche Kokain im Wert von Tausenden von Dollar verkaufte. In seinen Gesprächen verriet Smith auch, dass er plante, einen Hund für 2.000 Dollar zu verkaufen. Bei einer Razzia auf Smiths Grundstück entdeckten die Bundesbeamten Drogen, Waffen, Bargeld und etwa 90 Hunde.

Experten zufolge ist die Praxis rassen- und klassenübergreifend. Auch Veterinärtechniker, Lehrer und Highschool-Trainer sind wegen dieser Verbrechen angeklagt worden.

"Es betrifft jeden", sagte Robert Misseri, der die gemeinnützige Tierschutzorganisation Guardians of Rescue leitet. "Es ist viel breiter, als die Leute denken."

Der verheerende Tribut des Blutsports

An einem sonnigen Nachmittag im November in New Jersey wälzte sich ein schwarz-weißer Pitbull im Gras, knurrte und schnappte nach einem Sato namens Ally. Ihre Schwänze wedelten, ihre Zähne kauten auf der Luft statt auf dem Fleisch des anderen, und es gab keinen Schiedsrichter, der einen Sieger bestimmt hätte.

Für den Pitbull namens Wish war es ein langer Weg vom Spiel zum echten Kampf. Wish war einer von fast 90 Hunden, die 2021 im Rahmen der Zerschlagung eines Hundekampfrings auf Long Island gerettet wurden. Der Hund wurde in zwei von der American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) betriebenen Erholungszentren betreut - eines davon dient nach Angaben der Organisation der "Wiederherstellung von Grausamkeiten" und das andere der Verhaltensrehabilitation.

Wish, der von einem Ehepaar aus New Jersey adoptiert wurde, das bereits zwei andere Hunde besaß, führt jetzt ein gemütliches Leben. Sein Weg steht in krassem Gegensatz zu dem, was viele Kampfhunde durchmachen müssen.

Einige verbringen ihr ganzes Leben im Freien, angebunden mit einer schweren Kette an einer am Boden verschraubten Autoachse oder in einem Käfig, getrennt von anderen Hunden. Hundekämpfer befürchten, dass sich die Hunde gegenseitig bekämpfen, wenn sie ihre Artgenossen erreichen können.

In einer Zivilklage wurde beschrieben, wie ein Hundejäger in Florida einen Hund einschläfern musste, nachdem ein anderer Hund ihm bei einem "Hofunfall" das Rückgrat gebrochen und die Hinterbeine gelähmt hatte.

Wenn Bundesbeamte die Hunde beschlagnahmen, können ihre Gesichter geschwollen sein, ihre Ohren sind oft verstümmelt, und sie sind häufig unterernährt oder dehydriert.

"Es handelt sich schlicht und einfach um Tierquälerei", sagte Jessica Aber, US-Staatsanwältin für den östlichen Bezirk von Virginia, die Tierverbrechen verfolgt hat. "Die Art und Weise, wie die Hunde gezüchtet und trainiert werden und für die Dauer ihres Lebens unter unmenschlichen Bedingungen leben, nur um dann zu einem Kampf gebracht zu werden, bei dem einer von ihnen sterben muss. Das ist brutal, das ist barbarisch, und das ist nichts, was wir als Gesellschaft zulassen sollten."

Einige dieser Hunde, sagen Experten, sind zu aggressiv, um sie zu rehabilitieren. Aber andere, wie Wish, können adoptiert werden.

Der verheerende Tribut des Blutsports wird oft auf dem Tisch von Dr. Martha Smith-Blackmore offengelegt.

Drei Tage bevor die forensische Tierärztin einen verstümmelten Hund obduziert, wird das tiefgefrorene Tier von der Polizei in einem schwarzen Leichensack in ihrer Tierklinik in Boston angeliefert. Sie verstaut den Hund mitsamt dem Beutel an dem einzigen Ort, an dem sie das Beweisstück unter Verschluss halten kann: einem blauen Kinderbecken auf einem IKEA-Tisch in der Ecke ihres Büros.

Sobald er aufgetaut ist, rollt sie den Hund auf eine Trage geschnallt in ihr Labor einige Stockwerke tiefer. Während sie ihn untersucht, spricht sie mit dem Hund.

"Ich sage ihm: 'Du bist in Ordnung. Das ist deine Chance, du wirst mit mir reden. Du wirst mir erzählen, was passiert ist", sagte Smith-Blackmore.

Smith-Blackmore macht Hunderte von Fotos von ihrem Opfer - seine Haut, sein Gehirn, seinen Brustkorb - und achtet genau auf die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen. Testosteron, Kokain oder Methamphetamin sind häufig Beweise für Hundekämpfe. Ebenso wie tiefe Einstichwunden am Unterbauch und in den Achselhöhlen. Risswunden bedecken oft die Vorderbeine eines Kampfhundes, wo der Gegner seine Zähne ins Fleisch gebohrt hat, manchmal bis auf die Knochen.

Wenn sie fertig ist, schreibt sie einen Bericht und hofft, dass er ausreicht, um die Geschichte des Hundes vor Gericht zu erzählen.

"Ich möchte wirklich, dass die Leute verstehen, was das Tier durchgemacht hat", sagte Smith-Blackmore. "Nicht nur, dass es diese Wunde, diese Wunde und die andere Wunde gab, sondern wie sehr es weh tat. So lange tat es weh."

Quelle: edition.cnn.com