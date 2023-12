Ein Schädel, der an einem kalifornischen Highway gefunden wurde, ist endlich mit einer 1970 verschwundenen Frau in Verbindung gebracht worden

Lass war 25 Jahre alt, als sie 1971 bei der Polizei von South Lake Tahoe als vermisst gemeldet wurde, so das Büro des Sheriffs von Placer County in einem Facebook-Post. Lass wurde zuletzt am 7. September 1970 gesehen, als sie mit einem jungen blonden Mann vor ihrer Wohnung spazieren ging, wie aus einem lokalen Zeitungsausschnitt hervorgeht, der vom Büro des Sheriffs veröffentlicht wurde.

"Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Lass waren erschöpft und der Fall blieb ungelöst", so das Büro des Sheriffs. Das heißt, bis 1986 ein nicht identifizierter menschlicher Schädel am Highway 20 in der Nähe der Interstate 80, in der Nähe des Lake Tahoe, gefunden wurde.

In den folgenden Jahrzehnten wurde der Schädel im Büro des Gerichtsmediziners von Placer County aufbewahrt.

Vor kurzem wurde vom Placer County Sheriff's Office und der Staatsanwaltschaft ein Cold Case Team eingerichtet, um "zusätzliche Ressourcen für die Untersuchung von ungelösten Vermisstenfällen und verdächtigen Todesfällen" bereitzustellen. Das Team hat den Schädel kürzlich zur DNA-Untersuchung an das kalifornische Justizministerium geschickt.

"Das Bureau of Forensic Services des kalifornischen Justizministeriums war in der Lage, die DNA des Schädels mit der DNA eines Familienmitglieds von Donna Lass abzugleichen, die vom South Lake Tahoe Police Department für ihren Vermisstenfall beschafft wurde", so das Büro des Sheriffs. "Dies ermöglichte es ihnen, den Schädel als die Überreste von Donna Lass zu identifizieren."

Das South Lake Tahoe Police Department teilte den Hinterbliebenen von Donna Lass letzte Woche mit, dass sie gefunden worden sei.

"Wir sind sehr dankbar, dass die Familie Lass durch diese Teamarbeit einen Schlussstrich ziehen konnte und hoffen, dass die Ermittler auch weiterhin Fortschritte in diesen Fällen machen können", so das Placer County Sheriff's Office.

Die Todesursache von Lass ist unbekannt.

Die Polizei von South Lake Tahoe setzt die Ermittlungen fort und bittet jeden, der Informationen zu diesem Fall hat, sich mit den Ermittlern unter [email protected] in Verbindung zu setzen.

Quelle: edition.cnn.com