Ein Mann, der beschuldigt wurde, während eines Gottesdienstes eine Waffe auf das Gesicht eines Pastors gerichtet zu haben, wurde wegen Mordes am Tod seines Cousins angeklagt.

Bernard Polite, 26 Jahre alt, ist derzeit wegen Mordes an Derek Polite, 56 Jahre alt, angeklagt. Obwohl sie verwandt waren, sprach der Verdächtige Derek Polite häufig als seinen "Onkel" an, so Christopher Kearns, der Superintendent der Polizei von Allegheny County. Das Motiv für das Verbrechen, das sich in North Braddock ereignete, ist noch nicht geklärt, so Kearns.

"Es gibt keine Anzeichen für Ärger im Haus. Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass dort ein Streit stattgefunden hat. Es sieht so aus, als sei Derek Polite getötet worden, als er die Treppe vom ersten in den zweiten Stock hinaufging", erklärte Kearns.

Nachforschungen der Polizei ergaben, dass die Waffe, mit der Derek Polite ermordet wurde, auch die Schusswaffe war, die in der Nähe der Jesus' Dwelling Place Church gefunden wurde. Bei diesem Vorfall soll Bernie Polite eine Waffe auf das Gesicht von Pastor Glenn Germany gerichtet und den Abzug betätigt haben.

Der Schuss blieb jedoch im Patronenlager der Waffe stecken, und ein Diakon der Kirche konnte Bernard Polite festhalten, bevor er einen weiteren Schuss abgeben konnte.

Pfarrer Glenn Germany sagte gegenüber CNN, er sei fassungslos, dass er nur knapp einem Kopfschuss entgangen sei, da dieselbe Waffe erneut benutzt worden sei, diesmal mit tödlichen Folgen.

"Die Waffe schien zu funktionieren, als er seinen Verwandten erschoss", sagte Germany.

"Als er in die Kirche kam, war es dieselbe Waffe. Und er drückte ab", so der Pastor weiter. Der Pastor erklärte weiter: "Ich danke Gott, dass die Waffe klemmte. Der Polizeibeamte hat es uns gezeigt, weil er die Kugel aus dem Patronenlager entfernt hat. Man kann die Dellen auf der Kugel sehen, weil sie stecken geblieben ist."

Nach der erfolgreichen Entwaffnung des Angreifers durch den Kirchendiakon hielt Deutschland Bernard Polite zu Boden und vergab ihm, bevor die Polizei eingriff und ihn in den frühen Morgenstunden des Sonntagnachmittags festnahm.

Bernard Polite wird wegen versuchten Mordes, schwerer Körperverletzung und fahrlässiger Gefährdung einer anderen Person im Zusammenhang mit der Kirchenveranstaltung angeklagt, wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Als die übrigen Familienmitglieder von der Kirchenveranstaltung erfuhren, fuhren sie zum Haus der Polite-Cousins, um nach Derek Polite zu sehen, und fanden ihn dort tot auf. Polizeichef Kearns erläuterte, wie die Kombination aus ballistischen Beweisen und Zeugenaussagen dazu beitrug, Bernard Polite mit beiden Tatorten in Verbindung zu bringen.

"Der Zeuge, der kurz vor 10 Uhr morgens auf der Veranda des Hauses anwesend war, hat eine Seite des Falles unterstützt. Wir hatten einen weiteren Zeugen, der gegen 10 Uhr morgens einen Schuss hörte", sagte Kearns.

Bernard Polite befindet sich nach wie vor im Gefängnis von Allegheny County, und es gibt keine Informationen über seinen Rechtsbeistand. Eine Anhörung ist für nächsten Montag angesetzt.

Chris Boyette von CNN hat zu dieser Geschichte beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com