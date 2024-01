Ein Mann bricht nachts in das Oberste Gericht von Colorado ein und eröffnet das Feuer, so die Polizei

Ein Mann wurde am frühen Dienstag verhaftet, nachdem er in der Nacht in das Gebäude des Obersten Gerichtshofs von Colorado eingebrochen war und dort das Feuer eröffnet hatte, wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilte.