Ein Mann aus Arkansas besuchte mit seiner Freundin einen State Park. Er sammelte den größten Diamanten, der dort in den letzten 3 Jahren entdeckt wurde

Jerry Evans besuchte den Crater of Diamonds State Park in Murfreesboro, Arkansas, im vergangenen Frühjahr zum ersten Mal mit seiner Freundin, wie er den Parkbehörden mitteilte.

Evans sagte, dass er etwa 10 Minuten nach ihrer Ankunft etwas, das wie Glas aussah, ein paar Meter entfernt auf einem gepflügten Hügel entdeckte, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Obwohl er den pyramidenförmigen Fund einsteckte, war er sich nicht sicher, ob es sich um einen Diamanten handelte, so Evans in der Mitteilung.

"Es war so klar. Ich wusste es wirklich nicht", sagte Evans. "Wir haben alles aufgesammelt und dachten, es sei ein Diamant.

Der Crater of Diamonds, der 1972 zum State Park erklärt wurde, ist nach Angaben der Parkverwaltung als Quelle für Diamanten bekannt, die ursprünglich aus vulkanischen Quellen stammen.

Nach seiner Rückkehr ins 250 Meilen entfernte Lepanto, Arkansas, überlegte Evans, ob das kleine Objekt mehr als nur Glas sein könnte, und schickte es an das Gemological Institute of America, um Hilfe bei der Identifizierung zu erhalten.

Das gemeinnützige Institut mit Sitz in Kalifornien ist laut seiner Website auf die Forschung und Ausbildung im Bereich Edelsteine und Schmuck spezialisiert.

Evans meldete sich einige Wochen später beim Institut und erfuhr, dass er einen nahezu farblosen Diamanten gefunden hatte, heißt es in der Mitteilung.

"Als sie mich anriefen und mir sagten, er sei echt, war ich zu Tode erfreut", sagte er.

Evans informierte daraufhin den Park über seine Entdeckung. Sein Diamant ist der größte, der im Park seit dem Labor Day 2020 registriert wurde, als Kevin Kinard aus Maumelle, Arkansas, dort einen braunen Diamanten von 9,07 Karat fand, so die Parkverwaltung.

"Ich bekomme zwar viele E-Mails von Leuten, die mich bitten, etwas zu identifizieren, das sie hier gefunden haben, aber soweit ich mich erinnere, ist dies das erste Mal, dass mich jemand kontaktiert hat, nachdem er einen Diamanten vom GIA identifizieren ließ", sagte Waymon Cox, stellvertretender Parkleiter des Crater of Diamonds State Park, in der Mitteilung.

Parkbesucher finden dort durchschnittlich ein bis zwei Diamanten pro Tag, und im Jahr 2023 wurden im Park 798 Diamanten mit einem Gesamtgewicht von mehr als 125 Karat registriert, heißt es in der Mitteilung.

Laut der Website des Parks wurden im Crater of Diamonds mehr als 75.000 Diamanten entdeckt, seit die ersten Diamanten in den frühen 1900er Jahren in der Gegend von Pike County, wo sich der Park befindet, gefunden wurden .

Quelle: edition.cnn.com