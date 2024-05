Ein höheres Gericht hat einen Antrag auf Aussetzung des laufenden Waffenprozesses von Hunter Biden abgelehnt.

Ein Bundesberufungsgericht lehnte es am Donnerstag ab, die gegen Hunter Biden erhobenen Anklagen wegen Schusswaffenbesitzes abzuweisen, was zu einem entscheidenden Strafprozess führt, der im nächsten Monat in Delaware beginnen soll.