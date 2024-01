Ein Grenzdeal ins Nirgendwo? Die GOP im Repräsentantenhaus ist bereit, den Kompromiss des Senats zur Einwanderung abzulehnen

Ein Trio von Senatoren hat sich wochenlang bemüht, ein komplexes Einwanderungsabkommen mit der Regierung Biden auszuhandeln - alles in dem Bestreben, den Ansturm von Migranten an der südlichen Grenze einzudämmen und gleichzeitig den Weg für die Hilfe für die Ukraine und Israel zu ebnen.

Doch eine wachsende Zahl von Republikanern im Repräsentantenhaus spricht eine deutliche Warnung aus: Ein Kompromiss im Senat hat praktisch keine Chance, ihre Kammer zu passieren.

Die Warnung unterstreicht die düsteren Aussichten, dass sich ein eng gespaltener Kongress auf ein brisantes Thema wie die Einwanderung einigen kann, das insbesondere die Republikaner in den Mittelpunkt ihrer Kampagnen für das Weiße Haus und die Kontrolle über beide Kammern gestellt haben.

In Interviews mit CNN sagten zahlreiche Republikaner im Repräsentantenhaus, dass sie nur ein Grenzabkommen akzeptieren würden, das dem rigorosen Einwanderungsgesetz ähnelt, das im vergangenen Jahr von der Kammer verabschiedet wurde - bekannt als HR 2 -, obwohl die Demokraten im Senat und das Weiße Haus diesen Plan strikt ablehnen und ihn als nicht durchführbar bezeichnen.

Und einige Republikaner waren sogar noch direkter und meinten, dass jede Vereinbarung abgelehnt werden sollte, wenn sie das Ansehen von Präsident Joe Biden vor dem November stärken könnte.

"Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass ich im Moment nicht bereit bin, zu viel zu tun, um einem Demokraten zu helfen und Joe Bidens Zustimmungsrate zu verbessern", sagte der texanische Republikaner Troy Nehls gegenüber CNN. "Ich werde den Demokraten nicht dabei helfen, die miserablen Zustimmungsraten dieses Mannes zu verbessern. Ich werde es nicht tun. Warum sollte ich? Chuck Schumer hat HR 2 seit Juli auf seinem Schreibtisch liegen. Und er hat nichts damit gemacht.

Andere meinten, dass jeder im Senat ausgearbeitete Entwurf vom GOP-geführten Repräsentantenhaus geändert werden müsste, was bedeutet, dass ein solcher Plan weiter nach rechts rücken würde und das empfindliche Gleichgewicht stören könnte, um die Unterstützung der Demokraten zu gewinnen.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Repräsentantenhaus automatisch die Version des Senats akzeptieren würde, wenn wir unseren eigenen Gesetzesentwurf, HR 2, verabschiedet haben", sagte der GOP-Abgeordnete Tony Gonzales, dessen texanischer Distrikt die Grenze umfasst.

Andere GOP-Abgeordnete halten es für einen Fehler, dass die Demokraten und das Weiße Haus nur mit den Republikanern im Senat über ein Grenzabkommen verhandeln, während die Zustimmung der Abgeordneten des Repräsentantenhauses notwendig ist, damit ein Gesetz überhaupt verabschiedet werden kann.

"Das Repräsentantenhaus muss in den Prozess mit einbezogen werden. Es ist sinnvoller, das Repräsentantenhaus einzubeziehen, bevor man eine Einigung erzielt", sagte der Abgeordnete Ben Cline aus Virginia, ein Mitglied des rechtsextremen House Freedom Caucus.

"Wir brauchen politische Reformen nach dem Vorbild von HR 2", sagte Cline. "Und das ist für mich und viele meiner Kollegen ein sehr wichtiges Ziel".

Wenn der Senat eine Einigung erzielen kann, wird sich das Rampenlicht auf den Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, verlagern, der die Verabschiedung von HR 2 durch den Senat gefordert und erklärt hat, dass strenge neue Grenzmaßnahmen verabschiedet werden müssen, bevor weitere Hilfen für die Ukraine genehmigt werden können.

Wenn Johnson von dieser Position abweicht, muss er mit heftigem Gegenwind von seiner rechten Flanke rechnen. Versucht er jedoch, einen Kompromiss im Senat weiter nach rechts zu verschieben, könnte er die Chancen auf ein Gesetz torpedieren und damit die Zukunft der Ukraine- und Israelhilfe gefährden.

"Ich bin froh, dass Sprecher Johnson bisher eine 'HR2 or bust'-Haltung beibehalten hat", sagte Matt Gaetz, ein Republikaner aus Florida, der den Vorstoß zur Verdrängung des ehemaligen Abgeordneten Kevin McCarthy aus dem Amt des Sprechers anführte.

Und Gaetz sagte, dass seine konservativen Kollegen nicht viel Wert auf das legen werden, was der Senat produziert.

"Es ist unwahrscheinlich, dass die Konservativen im Repräsentantenhaus viel Hoffnung in das Produkt setzen, das von den Überresten der 'Gang of Eight' entwickelt wird", sagte Gaetz, eine Anspielung auf eine Gruppe von Senatoren, die 2013 das letzte überparteiliche Einwanderungsgesetz ausgearbeitet haben.

Im Gegensatz zu 2013 bietet das derzeit im Senat diskutierte Abkommen jedoch keinen Weg zur Staatsbürgerschaft für die Millionen von Einwanderern ohne Papiere - und es wird auch nicht als umfassend angesehen. Stattdessen konzentrierten sich die Gespräche im Senat auf die von den Republikanern vorangetriebenen Einwanderungsbeschränkungen, d. h. auf die Asylgesetze, Änderungen der Bewährungsrichtlinien und die Befugnisse, die die Regierung nutzen kann, um Migranten auszuweisen oder die Grenze zu schließen, wenn die Einwanderungszahlen in die Höhe schnellen.

Im Jahr 2013 verabschiedete der von den Demokraten geführte Senat mit 68 Stimmen ein umfassendes Einwanderungsgesetz, das jedoch von der von der GOP geführten Kammer ignoriert wurde.

Nun wird jede Einigung im Senat - die von dem Republikaner James Lankford aus Oklahoma, dem Demokraten Chris Murphy aus Connecticut und Kyrsten Sinema, einer unabhängigen Partei aus Arizona, ausgehandelt wird - zwangsläufig hinter HR 2 zurückbleiben.

Außerdem haben die Senatoren mit dem Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Mayorkas, zusammengearbeitet, gegen den die Republikaner im Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet haben, um ihn wegen der Migrantenkrise wegen schwerer Verbrechen und Vergehen anzuklagen.

Mayorkas' Rolle in den Gesprächen - die laut DHS darin bestand, technische Unterstützung zu leisten - hat unter den Republikanern im Repräsentantenhaus bereits große Skepsis ausgelöst.

"Es muss ein sauberer Gesetzesentwurf sein, der auf die Sicherung der Grenze ausgerichtet ist - und nicht darauf, Illegale ins Land zu lassen", sagte der Abgeordnete Tim Burchett, ein Republikaner aus Tennessee. "Wir brauchen einen Plan, was wir mit den 8 Millionen Menschen machen, die in den letzten drei Jahren gekommen sind.

Das im Mai verabschiedete Einwanderungsgesetz des Repräsentantenhauses würde das Heimatschutzministerium verpflichten, den Bau der Grenzmauer zu verlängern. Außerdem würden die Strafen für Einwanderer verschärft, die ihr Visum in den USA überzogen haben, die Hürden für die Gewährung von Asyl angehoben und das Ministerium für Heimatschutz mit weitaus mehr Befugnissen ausgestattet, um Einwanderer an der Grenze abzuweisen.

Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, warnte Johnson am Mittwoch vor Reportern, nicht an HR 2 festzuhalten und stattdessen einen überparteilichen Konsens zu suchen.

"Wenn das Repräsentantenhaus an HR 2 als einziger Lösung festhält ... werden wir keine Einigung erzielen", sagte Schumer.

Aber der New Yorker Demokrat fügte hinzu: "Ich denke, wenn der Senat etwas auf parteiübergreifende Weise zustande bringt, wird das enormen Druck auf das Repräsentantenhaus ausüben, ebenfalls etwas zustande zu bringen und nicht nur zuzulassen, dass diese hartgesottenen Rechten aufstehen und sagen, dass die 30 von ihnen diktieren können, wie das ganze Land funktionieren soll. Denn was sie glauben, ist eindeutig in der Minderheit der Republikanischen Partei und unseres Landes.

Die Republikaner sagen jedoch, dass es Schumer ist, der zu lange gewartet hat.

"Und erst jetzt beginnt der von den Demokraten kontrollierte Senat zu begreifen, dass er in einem Wahljahr etwas tun muss, um diese Krise einzudämmen", fragte der Abgeordnete Mark Alford, ein Republikaner aus Missouri. "Wir werden nichts Geringeres akzeptieren als die Sicherung der Grenze".

Erschwerend kommt hinzu, dass es immer mehr Hardliner unter den Republikanern gibt - darunter Gaetz, die Repräsentanten Chip Roy aus Texas und Eric Burlis. Chip Roy aus Texas und Eric Burlison aus Missouri -, die dazu aufrufen, die Regierung stillzulegen, wenn ihre Forderungen zur Grenzsicherung nicht erfüllt werden, was bereits andeutet, wie schwierig es sein wird, eine überparteiliche Einigung sowohl über die Grenze als auch über die Finanzierung der Regierung zu erzielen.

"Wir müssen die Finanzierung der Regierungsarbeit davon abhängig machen, dass der Präsident das Gesetz H.R.2 oder dessen funktionales Äquivalent unterschreibt und den Zustrom über unsere Grenze stoppt (mit nachweislich fast null Ergebnissen)", schrieb Roy in einem Brief an seine Kollegen.

