Ein Forscher der Arizona State University ist derzeit von der Arbeit freigestellt, nachdem Aufnahmen aufgetaucht sind, die ihn dabei zeigen, wie er eine Frau, die einen Hidschab trägt, verbal beleidigt.

Fast 500 Studierende der Columbia University haben den Brief "In Our Name" unterzeichnet, der von dem Columbia-Dozenten Shai Davidai und anderen, wie Eden Yadegar, der Vorsitzenden der Students Supporting Israel an der Columbia University, online verbreitet wurde.

In dem Brief heißt es, dass es sich um ganz normale Studenten handelt, von denen die meisten nicht vorhatten, sich politisch zu engagieren.

"Wir trommeln nicht und schreien keine eingängigen Gesänge. Wir sind normale Studenten, die wie alle anderen versuchen, die Prüfungszeit zu überstehen", heißt es in dem Brief. "Wir wurden von denen, die uns unter dem Deckmantel des Antizionismus stigmatisieren, zum Aktivismus und zur öffentlichen Verteidigung unserer jüdischen Identität gezwungen".

In dem Brief bringen die Studierenden ihren Stolz auf Israel und die vielfältigen Stimmen der jüdischen Gemeinschaft zum Ausdruck.

"Unsere Zuneigung zu Israel erfordert keine geistlose politische Loyalität. Es ist genau andersherum", heißt es in dem Brief weiter. "Wenn Sie mit uns bei einem Kaffee sprechen, werden Sie schnell feststellen, dass unsere Vorstellungen von Israel sehr unterschiedlich sind. Uns alle treibt der Wunsch nach einer besseren Zukunft für Israelis und Palästinenser gleichermaßen an."

In dem Schreiben wird auch auf angebliche antisemitische Vorfälle auf dem Campus in den letzten Monaten hingewiesen.

"Columbia-Studenten haben skandiert 'Wir wollen keine Zionisten hier', zusammen mit 'Tod dem zionistischen Staat' und 'Geht zurück nach Polen', wo unsere Vorfahren in Massengräbern ruhen", heißt es in dem Brief.

"Wir werden nicht aufhören, für uns selbst einzutreten. Wir sind stolz darauf, Juden zu sein, und wir sind stolz darauf, Zionisten zu sein", heißt es in dem Brief, bevor er mit einer hoffnungsvollen Note schließt.

"Auch wenn der Campus derzeit von hasserfüllten Reden und simplen Spaltungen geprägt ist, ist es nie zu spät, diese Spaltungen zu überwinden und Beziehungen über politische und geistige Gräben hinweg aufzubauen", heißt es in dem Brief weiter. "Wie in unserer Tradition: "Liebt den Frieden und strebt nach Frieden." Wir hoffen, dass Sie sich uns anschließen werden, um auf dieses Ziel hinzuarbeiten - Ruhe, Wahrheit und Empathie - und uns dabei helfen, unseren Campus zu heilen".

Rob Frehse, Melissa Alonso und Jillian Sykes von CNN haben zu diesem Artikel beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com