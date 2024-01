Ein Cheez-It trollte ein Pop-Tart, und die College-Football-Bowl-Saison wird vielleicht nie wieder dieselbe sein

Beim Pop-Tarts Bowl in Orlando wurde es besonders seltsam. Nachdem die Kansas State Wildcats Ende letzter Woche das North Carolina State Wolfpack besiegt hatten, tauchte ein Pop-Tart-Maskottchen aus einem riesigen Toaster auf dem Spielfeld auf, wie ein mit Milchglas überzogenes Idol mit Glupschaugen. Innerhalb weniger Minuten wurde es von den ekstatischen Mitgliedern des Siegerteams verschlungen - ja, buchstäblich bei lebendigem Leibe verschlungen.

"Träume werden wirklich wahr", stand auf einem Schild, das von dem todgeweihten Pop-Tart gehalten wurde. Träume wovon? Ein Bowl-Spiel zu gewinnen? Oder davon, ein menschengroßes Gebäck zu essen (ein sicheres Zeichen dafür, dass Sie Ihre Melatoninaufnahme anpassen sollten)?

Zuvor hatte der Trainer der West Virginia University, Neal Brown, seinen eigenen Horrormoment erlebt, als er nach dem Sieg über die North Carolina Tar Heels Opfer der traditionellen Feier nach dem Spiel wurde: Ein Fässchen Duke's Mayonnaise direkt in die Kuppel. Wenigstens trug er einen Hut.

Als ob das Gefühl, Mayo hinter den Ohren zu haben, nicht schon abschreckend genug wäre, fand das ganze Ritual auch noch unter dem blinden Blick von Tubby statt, dem Duke's Mayo-Maskottchen, dessen Erschaffung im Jahr 2022 eine Antwort auf die zeitlose Frage gab: "Was wäre, wenn dieses Glas Mayo wirklich, wirklich gruselig wäre?"

Bevor wir Zeit hatten, diese Tableaus vollständig zu verarbeiten, kam das Cheez-It-Maskottchen ins Spiel. Während des Cheez-It Citrus Bowl am Neujahrstag tauchte Ched-Z (so lautet sein offizieller Name) aus einer riesigen Cheez-It-Schachtel auf und hielt ein Schild mit der Aufschrift "Non-Edibile Mascot". Zur Kenntnis genommen.

Ched-Z tauchte während eines Interviews nach dem Spiel wieder auf und schlich sich hinter den siegreichen Trainer Josh Heupel von den Tennessee Volunteers. Er blieb gerade lange genug, um eine Schachtel Cheez-Its ins Bild zu schieben, und verschwand dann.

Es war ein Fiebertraum für alle Beteiligten - und für die Vermarkter ein sehr effektiver.

Merkwürdige Lebensmittelmaskottchen sind gute Marketingstunts

Diese surrealen Stunts werden als Triumphe des Marketings bejubelt. Das Pop-Tart-Opfer war über das Neujahrswochenende das Gesprächsthema in den sozialen Medien, und die Apex Marketing Group teilte Front Office Sports mit, dass sie davon ausgeht, dass Pop-Tarts durch die Aktion mehr als 12 Millionen Dollar an Werbung verdient hat.

Oh, und der Streit zwischen dem Pop-Tart-Maskottchen und dem Cheez-It-Maskottchen? Alles in der Familie, denn beide Marken gehören Kellanova, dem Kellogg's-Spinoff-Unternehmen.

Die Duke's Mayo Bowl, das "Mayo-Bad", wie sie es nennen, begann im Jahr 2020 und wurde sofort ein Hit. Duke's hat sich daran angelehnt, und 2022 gab die Einführung von Tubby, dem Albtraum-Mayo-Glas, mit seinem "verstörten" Aussehen und natürlich einer Reihe von Duke's Mayo-Merchandise-Artikeln dem Unternehmen weiteren Auftrieb.

Die Vorteile dieser lebensmittelbasierten Schrecken gehen in beide Richtungen. Die Einschaltquoten bei den Postseason-Bowl-Spielen außerhalb der College-Football-Playoffs sind durchwachsen und werden durch die Abmeldung von Spielern, Spielertransfers und das schwankende nationale Interesse beeinträchtigt. Das ist ein großes Dilemma im Sportmarketing, das mit der Erweiterung der College-Football-Playoff-Struktur im nächsten Jahr wahrscheinlich noch schwieriger wird.

Bizarrere Essensschlachten könnten jedoch helfen. Die Sport-Website Awful Announcing nannte die diesjährigen Cheez-It-Schleudern und Mayo-Kippen "eine Lösung für die zunehmende Belanglosigkeit der Bowl-Saison".

Angesichts der bevorstehenden nationalen College-Football-Meisterschaft und des Super Bowls ein paar Wochen später ist es nicht auszudenken, was der nächste große Alptraum in Sachen Essen sein wird - und wie sehr er sich verbreiten wird.

Quelle: edition.cnn.com