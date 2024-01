Persönlich

Dolly Parton Schnelle Fakten

Geburtsdatum: Januar 19, 1946

Geburtsort: Locust Ridge, Sevier County, Tennessee

Geburtsname: Dolly Rebecca Parton

Vater: Robert Lee Parton, Landwirt

Mutter: Avie Lee (Owens) Parton

Heirat: Carl Dean (Mai 1966 bis heute)

Weitere Fakten

Sie wurde für 54 Grammy Awards nominiert und gewann zehn weitere Preise. Außerdem wurde sie mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet.

Nominiert für zwei Academy Awards und einen Tony Award. Nominiert für fünf Emmy Awards und Gewinnerin eines Emmy Awards.

Hat weltweit mehr als 100 Millionen Alben verkauft.

Gründerin der Dollywood Foundation, die Dolly Parton's Imagination Library finanziert - ein Programm, das in Sevier County, Tennessee, begann und Kinder im Vorschulalter von der Geburt bis zum Kindergarten jeden Monat mit einem Buch versorgt. Das Programm hat sich auf andere Teile des Landes und auf internationaler Ebene ausgeweitet.

Sie wurde als viertes von 12 Kindern geboren. Sechs ihrer Geschwister arbeiteten als Berufsmusiker.

Zeitleiste

1957 - Aufnahme ihres ersten Songs, "Puppy Love", bei Goldband Records.

1959 - Erster Gastauftritt in der Grand Ole Opry im Alter von 13 Jahren.

1964 - Zieht nach dem Highschool-Abschluss nach Nashville.

1967 - Beitritt zur "The Porter Wagoner Show".

1967 - Das erste Album in voller Länge mit dem Titel "Hello, I'm Dolly" wird bei Monument Records veröffentlicht.

1968 - Gewinnt zusammen mit Porter Wagoner den Preis der Country Music Association für die Gesangsgruppe des Jahres.

4. Januar 1969 - Er wird Mitglied der Grand Ole Opry.

1971 - "Joshua" wird Partons erste Solo-Single, die die Spitze der US-Country-Charts erreicht.

April 1974 - Verlässt die "The Porter Wagoner Show". Parton schreibt den Song "I Will Always Love You" zu Ehren ihrer beruflichen Trennung von ihrem Duettpartner und Mentor aus sieben Jahren.

1975 und 1976 - Sie erhält den Preis der Country Music Association für die Sängerin des Jahres.

1976-1977 - Ihre syndizierte Varieté-Show "Dolly!" läuft im Fernsehen.

1978 - Sie erhält den Preis der Country Music Association für die Entertainerin des Jahres.

15. Februar 1979 - Gewinnteinen Grammy für die beste Country-Gesangsdarbietung, weiblich, für den Song "Here You Come Again".

1980 - Auftritt in ihrem ersten Film, "9 to 5", an der Seite von Jane Fonda undLily Tomlin. Parton schrieb den ursprünglichen Titelsong und wurde später vor einem Bundesgericht von einem Ehepaar verklagt, das behauptete, die Aufnahme sei von ihrem Song "Money World" von 1976 kopiert worden. Eine Jury entschied später zugunsten von Parton.

24. Februar 1982 - Gewinnt zwei Grammy Awards für den Song "9 to 5": Beste Country-Gesangsdarbietung, weiblich und bester Country-Song.

3. Mai 1986 - Der Themenpark Dollywood wird in Pigeon Forge, Tennessee, eröffnet.

2. März 1988 - Gewinnt zusammen mit Emmylou Harris und Linda Ronstadteinen Grammy für die beste Country-Darbietung eines Duos oder einer Gruppe für das Album "Trio".

1987-1988 - Ihre Primetime-Varieté-Show auf ABC, "Dolly", wird eine Saison lang ausgestrahlt.

1988 - Sie gründet die Dollywood Foundation.

1992 - Whitney Houston veröffentlicht ihre Version von Partons Song "I Will Always Love You", der sich 14 Wochen lang an der Spitze der Billboard Hot 100 hält, ein damaliger Rekord.

1994 - Partons Autobiografie, "Dolly: My Life and Other Unfinished Business", wird veröffentlicht.

1999 - Sie wird in die Country Music Hall of Fame aufgenommen .

23. Februar 2000 - Gewinntzusammen mit Harris und Ronstadt einen Grammy für die beste Country-Zusammenarbeit mit Gesang für den Song "After the Gold Rush".

21. Februar 2001 - Gewinnteinen Grammy, zusammen mit Gary Paczosa und Steve Buckingham, für das beste Bluegrass Album für "The Grass is Blue".

27. Februar 2002 - Gewinnteinen Grammy für die beste weibliche Country-Gesangsdarbietung für den Song "Shine".

19. Mai 2001- Hollywoods WasserparkSplash Country wird in Pigeon Forge, Tennessee, eröffnet.

14. April 2004 - Die US Library of Congress zeichnet Parton mit der Living Legend Medaille aus.

2005 - Ernennung zum Empfänger der National Medal of Arts.

2006 - Sie wird mit dem Kennedy Center geehrt.

12. Februar 2012 - Erhält einen Grammy Lifetime Achievement Award.

10. Dezember 2015 - NBC strahlt den Film "Dolly Parton's Coat of Many Colors" aus. Er ist inspiriert von Partons Leben und ihrem Song "Coat of Many Colors".

2. November 2016 - Sie erhält den Willie Nelson Lifetime Achievement Award bei der 50th Annual Country Music Awards Show.

30. November 2016 - NBC strahlt "Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love", eine Fortsetzung des Originalfilms, der 2015 ausgestrahlt wurde.

30. November 2016 - In einer Videobotschaft kündigt Parton an, dass sie über ihre Dollywood Companies den "My People Fund" ins Leben gerufen hat und hofft, jeder Familie, die von den Waldbränden in den Great Smoky Mountains betroffen ist, sechs Monate lang 1.000 Dollar pro Monat zukommen zu lassen, um ihnen zu helfen, "wieder auf die Beine zu kommen".

15. Februar 2017 - Gewinnt mit Pentatonix einen Grammy in der Kategorie "Best Country Duo/Group Performance" für ein Remake ihres Songs "Jolene".

27. Februar 2018 -Parton spendet das 100-millionste Buch der Imagination Library an die Library of Congress.

10. Februar 2019 - Parton wird bei der 61. jährlichen Grammy-Verleihung in einem All-Star-Tribut gefeiert. Sie tritt bei der Veranstaltung zum ersten Mal seit 18 Jahren zusammen mit Miley Cyrus, Little Big Town, Katy Perry und anderen auf.

3. Mai 2019 - FBI-Direktor Christopher Wray ehrt Parton mit dem Director's Community Leadership Award 2018. Sie erhält die Auszeichnung als Anerkennung für ihre Bemühungen, Familien finanziell zu unterstützen, die von den Waldbränden betroffen waren, die 2016 Teile des östlichen Tennessee verwüsteten.

5. August 2019 - Der Bürgermeister von Nashville, David Briley, erklärt das Datum zum Dolly-Parton-Tag.

26. November 2019 - NBC strahlt "Dolly Parton: 50 Years at the Opry" aus. Das zweistündige Special feiert Partons Meilenstein als Mitglied der angesehensten Institution der Country Music.

26. Januar 2020 - Gewinnt mit dem Duo For King & Country einen Grammy für die beste zeitgenössische christliche Musikdarbietung/den besten Song für God Only Knows".

1. April 2020 -Siegibt bekannt, dasssie eine Spende von 1 Million Dollar an die Coronavirus-Forschung der Vanderbilt Universitymacht.

November 2020 - Parton erfährt, dass sie 1 Million Dollar an den COVID-19-Forschungsfonds der Vanderbilt University gespendet hat und mit ihrer Hilfe der Moderna-Covid-19-Impfstoff teilweise finanziert wurde. Partons Name erscheint in dem vorläufigen Bericht über den Impfstoff unter Sponsoren wie dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

14. März 2021 - Gewinnt einen Grammy für die beste zeitgenössische christliche Musikdarbietung/Song für "There Was Jesus".

11. August 2021- Parton und der Krimiautor James Patterson geben bekannt, dass sie gemeinsam einen Roman mit dem Titel "Run, Rose, Run" schreiben werden. Das 448-seitige Buch wird von einem Album begleitet, das auf den Charakteren und Situationen des Buches basiert. Das Buch wird am 7. März 2022 veröffentlicht.

29. April 2022 - In einem Interview mit NPR sagt Parton, dass sie die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame "würdevoll" annehmen würde, einen Monat nachdem sie gesagt hatte, dass sie ihre Nominierung zurückziehen wolle.

4. Mai 2022 - Es wird bekannt gegeben, dass Parton in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen werden wird.

15. Juni 2022 - Das Vanderbilt University Medical Center gibt bekannt, dass Parton 1 Million Dollar für die Erforschung pädiatrischer Infektionskrankheiten am Vanderbilt spendet.

12. November 2022 - Parton erhält den mit 100 Millionen Dollar dotierten Courage and Civility Award von Jeff Bezos und seiner langjährigen Partnerin Lauren Sanchez. Das Preisgeld kann von Parton nach eigenem Ermessen verwendet werden. Im vergangenen Jahr hatte Bezos jeweils 100 Millionen Dollar an den CNN-Mitarbeiter Van Jones und den Koch José Andrés vergeben.

17. November 2023- Parton veröffentlicht ihr erstes Rockalbum, "Rockstar".

Quelle: edition.cnn.com