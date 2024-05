Die WNBA führt ab der Saison 2024 Vollzeit-Charterflüge ein.

Cathy Engelbert, die Kommissarin der Liga, verkündete mit großer Freude die bevorstehende Ausweitung eines Vollcharter-Programms für die Spielzeiten 2024 und 2025. Diese Entscheidung unterstreicht die kontinuierlichen Fortschritte der Liga. Engelbert hat unermüdlich an der Umgestaltung des Geschäfts gearbeitet und dabei ein langfristiges, nachhaltiges Modell für Charterflüge entwickelt.

Sie zeigte sich zuversichtlich, dass die Liga in der Lage ist, diesen Plan umzusetzen, und betonte, dass der Zeitpunkt für die Einführung eines vollständigen Charterprogramms gekommen sei, um ihr Engagement für die Spieler zu unterstreichen.

In der Vergangenheit waren Charterflüge für WNBA-Teams eher unüblich, mit wenigen Ausnahmen bei bestimmten Veranstaltungen und Spielen, und kommerzielle Flüge waren das häufigere Transportmittel. Die Spielerinnen sprachen sich offen für mehr Charterflüge aus, da sie Bedenken wegen Verspätungen und Sicherheitsmaßnahmen hatten. Im Jahr 2022 reagierte die Liga mit der Integration von Charterflügen für das WNBA Commissioner's Cup Championship Game und die gesamten WNBA Finals. Im Jahr 2023 wurde das Charterflugprogramm sogar noch weiter ausgeweitet und bot Charterflüge für alle Spiele der Nachsaison sowie für einige wenige Fälle an, in denen Teams zwei Spiele hintereinander bestritten.

In den kommenden Spielzeiten wird Delta Air Lines der Hauptcharteranbieter sein.

"Es ist aufregend, die WNBA in unserer Liste der geschätzten Sport-Charterpartner willkommen zu heißen, da wir an diesem bemerkenswerten Schritt nach vorne im Frauen-Profisport teilnehmen", sagte Ed Bastian, CEO von Delta Air Lines. "Wir freuen uns darauf, der WNBA den aufmerksamen, einfühlsamen und erstklassigen Service zu bieten, für den die Delta-Mitarbeiter bekannt sind."

Nneka Ogwumike, Stürmerin der Seattle Storm und Gewerkschaftsvorsitzende der WNBA-Spielerinnen, begrüßte die Nachricht ebenfalls.

"Als Vertreterin der Spielerinnen drücke ich meine Dankbarkeit und Unterstützung für die mutige Entscheidung des Commissioner und der Team-Gouverneure aus, die unsere Gesundheit und Sicherheit anerkennt und wertschätzt. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um zu revolutionieren. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um in Frauen zu investieren", erklärte Ogwumike.

Als Engelbert im vergangenen Monat auf mögliche kostenbedingte Herausforderungen hinwies, deutete sie eine mögliche Ausweitung des Charterflugprogramms aufgrund der Zunahme von Doppelspielen und der Olympischen Spiele an. Außerdem gab sie die Einrichtung eines Charterfonds in Höhe von 4 Millionen Dollar bekannt.

"Ich bin im Namen der Spieler begeistert. Ich möchte dem Kommissar und den Teambesitzern meine Anerkennung und Unterstützung für ihre mutige Entscheidung aussprechen, die zeigt, dass sie unsere Bedürfnisse verstehen und anerkennen. Wir treten in eine neue Ära ein", sagte Engelbert im August.

"Wir sind zwar noch weit davon entfernt, finanziell stabil zu sein, aber wir machen jedes Jahr schrittweise Fortschritte, indem wir zusätzliche Charterflüge für die Spieler anbieten. Wir müssen jedoch sicherstellen, dass wir die finanzielle Stabilität der Liga aufrechterhalten und ihre Lebensfähigkeit nicht gefährden."

Mit dem Start der regulären WNBA-Saison 2024 am Dienstag unternimmt die Liga weitere Schritte in Richtung einer stärker spielerzentrierten Zukunft. [Die reguläre WNBA-Saison 2024 beginnt am Dienstag.]

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com