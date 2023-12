Die Verantwortlichen des Zoos von Denver waren sich nicht sicher, wer der Vater eines Orang-Utan-Babys war. Sie baten Maury Povich, die Ergebnisse des Vaterschaftstests zu veröffentlichen

Als die Schwangerschaft von Sumatra-Orang-Utan Eirina, der Mutter von Siska, im vergangenen Frühjahr bestätigt wurde, waren sich die Verantwortlichen des Zoos nicht sicher, wer der Vater sein würde, so Jake Kubié, der Leiter der integrierten Kommunikation des Denver Zoos.

Sie wussten, dass es zwei Möglichkeiten gab: entweder die 16-jährige Jaya, ein Orang-Utan, der 2019 als Partner für Eirina in den Denver Zoo gebracht wurde, oder der 30-jährige Berani.

"Nachdem Siska am 27. August 2023 geboren wurde, waren unsere Tierpflege- und Gesundheitsteams sehr vorsichtig, um die Zeit der Bindung zwischen Eirina und Siska nicht zu stören, und mussten einige Monate warten, bevor sie eine Haarprobe von Siska erhalten konnten, um ihre DNA mit Proben von Berani und Jaya zu vergleichen", sagte Kubié in einer E-Mail an CNN.

Er sagte, die Tierpflegespezialisten des Zoos hätten zuvor Balz- und Paarungsaktivitäten zwischen Eirina und Berani beobachtet, die beide zu einer stark gefährdeten Art gehören.

Nach Angaben des Denver Zoo leben noch etwa 9.200 Orang-Utans in freier Wildbahn. Jaya wurde im Rahmen des Artenerhaltungsplans für Sumatra-Orang-Utans in den Zoo gebracht.

Ein DNA-Test brachte schließlich das Ergebnis ans Licht, und Kubié sagte, dass ihm nur eine Person für die große Ankündigung in den Sinn kam: Die dienstälteste Talkshow-Moderatorin der Fernsehgeschichte.

Der 84-jährige ehemalige Moderator ist als König der Vaterschaftstests bekannt geworden, nachdem die Enthüllungen zu einem festen Bestandteil seiner Show "Maury" wurden, die 2022 nach 31 Staffeln endete.

"Das brachte mich auf den Gedanken: 'Ich frage mich, ob Maury tatsächlich bei unserer Ankündigung helfen würde?'" sagte Kubié.

Er kontaktierte Povichs ehemaligen Executive Producer, der den Zoo mit Povichs Executive Assistant in Verbindung brachte, so Kubié.

Kubié sagt, er habe in einer ersten E-Mail an Povichs Team geschrieben: "'Das ist vielleicht eine unorthodoxe Idee - oder vielleicht werden Sie ständig mit solchen Dingen konfrontiert - aber ich habe mich gefragt, ob Sie bereit wären, uns zu helfen, indem Maury die Ergebnisse der Vaterschaft bekannt gibt, wie nur er es kann.'"

Povichs Assistentin bestätigte, dass der ehemalige Talkshow-Moderator bereit war, bei der großen Ankündigung zu helfen.

Der Zoo erhielt das Video von Povichs großer Enthüllung am 15. Dezember, kurz bevor er später am Abend eine besondere Ehrung entgegennahm, so Kubié.

"Frisch nach der Verleihung der Daytime Emmys für sein Lebenswerk ist Maury Povich hier, um uns dabei zu helfen, das Ergebnis der Vaterschaft von Siska, unserem 4 Monate alten Sumatra-Orang-Utan, bekannt zu geben", postete der Denver Zoo am 19. Dezember ein Video auf X, auf dem Povich im Smoking zu sehen ist, während er einen Briefumschlag in der Hand hält.

"Wenn es um den 4 Monate alten Orang-Utan Siska geht, Berani, bist du der Vater!" verkündete Povich in dem Clip, der dann zeigt, wie das Team des Zoos über die Nachricht jubelt.

"Wir können ihm gar nicht genug dafür danken, dass er einen Teil seiner Zeit und Energie geopfert hat, um uns zu unterstützen, vor allem an einem für ihn persönlich so wichtigen Tag", sagte Kubié.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com