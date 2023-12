Die USA sind bereit, die Resolution des UN-Sicherheitsrats für mehr Hilfe für den Gazastreifen zu unterstützen, nachdem die Formulierung abgeschwächt wurde

Der Sicherheitsrat wird voraussichtlich am Freitag über die Resolution abstimmen. Eine Formulierung, in der "dringende Schritte" gefordert werden, um die Voraussetzungen für eine "nachhaltige Einstellung der Feindseligkeiten" zu schaffen, war ausschlaggebend für die Entscheidung der Vereinigten Staaten, die Resolution zu unterstützen.

Der Wortlaut der Resolution lautet nun "dringende Schritte, um sofort sicheren und ungehinderten humanitären Zugang zu ermöglichen und die Voraussetzungen für eine dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten zu schaffen", so die Quelle.

Eine diplomatische Quelle hatte zuvor gegenüber CNN erklärt, dass zu den Hauptproblemen bei den Verhandlungen über den Entwurf die Formulierung "Einstellung der Feindseligkeiten" und die Aufforderung an die UNO gehörten, "einen Überwachungsmechanismus im Gazastreifen mit dem notwendigen Personal und der notwendigen Ausrüstung unter der Aufsicht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen einzurichten".

Diplomaten hatten hinter verschlossenen Türen an der Fertigstellung einer von den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgearbeiteten Resolution gearbeitet. US-Beamte, die mit den Diskussionen vertraut sind, sagten, der Entwurf habe mit der Forderung nach einer "dringenden Einstellung" der Feindseligkeiten begonnen. Weder die Vereinigten Staaten noch Israel unterstützen derzeit einen Waffenstillstand, so dass die USA mit einer "passiveren Formulierung" konterten, so der Beamte, der den Wortlaut beschrieb, der schließlich in die Resolution aufgenommen wurde.

"Israel ist sich dessen bewusst und kann damit leben", fügte der Beamte hinzu, während er argumentierte, dass nicht die Formulierung über die Einstellung der Feindseligkeiten die Ursache für die Verzögerungen war, sondern vielmehr die Unstimmigkeiten über den Überwachungsmechanismus.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, kündigte am späten Donnerstag an, dass die USA die Maßnahme unterstützen würden, nachdem sie zuvor viermal dafür gestimmt hatten, die Abstimmung über die Resolution zu verschieben.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagte am Donnerstag, dass Präsident Joe Biden mit Mitgliedern seines nationalen Sicherheitsteams und Vertretern der USA und der UNO über die Resolution gesprochen habe.

Die Resolution vom Freitag kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Regierung Biden ihre Besorgnis über die Brutalität des Krieges im Gazastreifen lautstark zum Ausdruck gebracht hat.

Quelle: edition.cnn.com