Die US-Behörden untersuchen mögliche betrügerische Praktiken im Zusammenhang mit Kreditkartenprämien, die von Fluggesellschaften vergeben werden.

Wenn Sie sich unsicher fühlen, sind Sie nicht der Einzige. Die Besonderheiten von Kreditkartenprogrammen können verwirrend sein, und manchmal können sie sich unerwartet ändern.

Dies waren einige der Themen, die auf einer gemeinsamen Sitzung des Verkehrsministeriums und des Consumer Financial Protection Bureau am Donnerstag zur Diskussion standen. Das Hauptziel: Wege zu finden, um die Erfahrungen der Verbraucher und die finanziellen Erträge aus den beliebten Programmen zu verbessern, die den großen Fluggesellschaften enorme Gewinne einbringen.

Rohit Chopra, der Direktor der CFPB, gab einige Einblicke: "Für viele Haushalte, die einen Urlaub oder eine Reise finanzieren wollen, sind diese Vergünstigungen wirklich von Vorteil. Sie sind wie Einlagen bei einer Bank, auf die man zugreifen kann. Unsere Analyse des Kleingedruckten zeigt jedoch, dass Kreditkartenunternehmen und Fluggesellschaften den Wert dieser Punkte schnell und drastisch verringern können, indem sie ihre Verwendung erschweren. Dies führt zu Verwirrung über den tatsächlichen Wert dieser Punkte und stellt die Fairness in Frage.

Außerdem erwähnte er, dass Karteninhabern manchmal Gebühren für Prämienkarten in Rechnung gestellt werden, sie aber keine Rückerstattung erhalten, wenn ihnen die Vorteile entzogen werden.

Die Diskussion drehte sich außerdem um Kunden, die Rewards-Karten nutzen, um einen Schuldenkreislauf fortzusetzen.

In einem am Donnerstag veröffentlichten CFPB-Bericht heißt es: "Verbraucher mit laufenden Schulden zahlen im Vergleich zu den Belohnungen, die sie erhalten, einen deutlich höheren Betrag an Zinsen und Gebühren."

Zu den Teilnehmern des Treffens gehörten Chopra, Verkehrsminister Peter Buttigieg, Verbraucherschützer, Vertreter von kleinen Fluggesellschaften, einer kleinen Kreditgenossenschaft und einer kleinen Bank. Von den großen Fluggesellschaften oder den größten Kreditkartenherausgebern war keiner anwesend, obwohl sie eingeladen worden waren, so die Vertreter der CFPB und des DOT.

Vor Beginn des Verfahrens gab Rob Nichols, Präsident und CEO der American Bankers Association, eine Erklärung ab. Er wies darauf hin, dass der US-Kreditkartenmarkt sehr wettbewerbsintensiv ist, mit zahlreichen Emittenten zur Auswahl und zahlreichen Belohnungsprogrammen, die man durchstöbern kann. Unter Berufung auf eine Morning-Consult-Umfrage stellte er fest, dass 80 % der Kreditkartennutzer mindestens eine Karte besitzen, die Prämien gewährt, und die Mehrheit schätzt diese Prämien hoch ein".

Er wies auch auf den Bank Merger Act of 2020 hin, der bei den Banken auf starken Widerstand stößt. Das Gesetz zielt auf die "Interchange Fees" ab, also die Einnahmen der Banken aus Kreditkartentransaktionen. Eine Verringerung dieser Einnahmen könnte, wie die Banken behaupten, die Existenz von Bonusprogrammen gefährden.

Jaret Seiberg, Analyst für Finanzdienstleistungen bei der TD Cowen Washington Research Group, erklärte nach dem Treffen: "Wir gehen davon aus, dass der Zweck der Veranstaltung darin besteht, die Grundlagen für die CFPB zu schaffen, um Änderungen an den Prämienkreditkarten der Fluggesellschaften durchzusetzen, insbesondere um zu verhindern, dass die Meilen an Wert verlieren und dass sie nicht mehr verfallen.

Er fügte jedoch hinzu: "Wir glauben, dass das wahrscheinlichste Ergebnis von der Wahl abhängt. Wir gehen davon aus, dass die CFPB und das Verkehrsministerium unter einer Präsidentschaft von Biden tätig werden, während es weniger wahrscheinlich ist, dass die von Trump kontrollierten Behörden Maßnahmen ergreifen.

