Die US-Behörden untersuchen mögliche betrügerische Praktiken im Zusammenhang mit Kreditkarten-Prämienpunkten für Fluggesellschaften.

Wenn Sie sich über die Bedingungen von Kreditkartenprogrammen unsicher sind, sind Sie nicht der Einzige. Diese Vereinbarungen können komplex sein, und manchmal können Fluggesellschaften sie nach eigenem Ermessen ändern.

Bei einer gemeinsamen Anhörung am Donnerstag untersuchten das Verkehrsministerium und die Verbraucherschutzbehörde (Consumer Financial Protection Bureau), wie sich die Erfahrungen der Verbraucher mit den beliebten Kartenprogrammen, die den großen Fluggesellschaften beträchtliche Einnahmen bescheren können, verbessern lassen und welche finanziellen Vorteile sie daraus ziehen können.

"Für viele Familien, die eine Reise oder einen Urlaub finanzieren wollen, sind diese [Kreditkarten-]Vorteile sehr wertvoll. Die Leute sehen sie als Ersparnisse, als Geld auf der Bank, das sie ausgeben können", sagte Rohit Chopra, der Direktor der CFPB. "Unsere Prüfung des Kleingedruckten hat jedoch ergeben, dass Kreditkartenunternehmen und Fluggesellschaften den Wert dieser Punkte verringern können, indem sie ihre Einlösung erschweren. Dies führt zu Verwirrung über den wahren Wert dieser Punkte und wirft Fragen zur Fairness auf.

In manchen Situationen, so Chopra, könnten Einzelpersonen Gebühren für Rewards-Karten zahlen, "ohne eine klare Option für eine Rückerstattung", wenn die Vorteile widerrufen werden.

Ein weiteres Problem, das bei der Anhörung erörtert wurde, waren Verbraucher, die Rewards-Karten für revolvierende Schulden verwenden.

"Verbraucher mit revolvierenden Schulden zahlen im Durchschnitt viel mehr an Zinsen und Gebühren als sie an Rewards erhalten", heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten CFPB-Bericht.

An der Anhörung nahmen Chopra, Verkehrsminister Peter Buttigieg, mehrere Verbraucherschützer sowie Vertreter einiger kleiner Fluggesellschaften, einer kleinen Kreditgenossenschaft und einer kleinen Bank teil. Die großen Fluggesellschaften und die zehn größten kreditkartenausgebenden Banken waren nicht vertreten, obwohl sie laut CFPB- und DOT-Beamten eingeladen worden waren.

Vor Beginn der Anhörung gab Rob Nichols, der Präsident und CEO der American Bankers Association (ABA), eine Erklärung ab.

"Der Kreditkartenmarkt in den USA ist hart umkämpft, und die Verbraucher haben Hunderte von Kartenherausgebern und Tausende von Belohnungsprogrammen zur Auswahl", behauptete Nichols und bezog sich dabei auf eine Morning-Consult-Umfrage, aus der hervorging, dass 80 % der Kreditkartennutzer mindestens eine Kreditkarte mit Belohnungen besitzen und dass die große Mehrheit diese für nützlich hält.

Nichols erwähnte auch einen Gesetzesentwurf im Kongress, der von den Banken heftig bekämpft wird, weil er darauf abzielt, die Interchange Fees" zu senken - Einnahmen, die die Banken bei Kreditkartentransaktionen erzielen. Die Banken argumentieren, dass eine Verringerung der Einnahmen die Verfügbarkeit von Prämienprogrammen gefährden könnte.

Nach der Anhörung erklärte der Finanzdienstleistungsanalyst Jaret Seiberg von der TD Cowen Washington Research Group in einer Notiz, dass er davon ausgeht, dass der Zweck der Veranstaltung darin besteht, "die Grundlage dafür zu schaffen, dass die CFPB Änderungen an den Prämienkreditkarten der Fluggesellschaften erzwingen kann, indem sie sicherstellt, dass bereits gesammelte Meilen nicht entwertet werden können und indem sie verhindert, dass Flugmeilen verfallen".

Seiberg fügte jedoch hinzu: "Trotzdem glauben wir, dass das endgültige Ergebnis hier höchstwahrscheinlich an die Präsidentschaftswahlen gebunden ist. Wir gehen davon aus, dass die CFPB und das DOT vorankommen werden, wenn Joe Biden gewinnt; andernfalls ist es unwahrscheinlicher, dass die von Trump geführten Behörden handeln werden.

