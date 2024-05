Die Ukraine meldet russische Fortschritte in der Region Charkiw.

Die östliche Grenzregion um die Stadt Charkiw in der Nordukraine ist seit einigen Wochen heftigem Beschuss ausgesetzt. Die Behörden in Kiew verstärken nun ihre Militärpräsenz dort. Berichten zufolge versucht Russland, mit Panzern einen Durchbruch zu erzielen.

Ukrainischen Quellen zufolge hat die russische Armee heute früh einen bedeutenden Angriff im Grenzgebiet nahe der Stadt Charkiw gestartet. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums haben russische Bodentruppen mit gepanzerten Fahrzeugen versucht, die militärischen Linien zu durchbrechen. Ziel dieser Angriffe war die ukrainische Stadt Wowtschansk, die rund 40 Kilometer nordöstlich von Charkiw in der Nähe der Grenze liegt.

Die Informationen, die uns erreichen, sind widersprüchlich. Nach Angaben der Streitkräfte wurden die Angriffe bisher vereitelt, und die Kämpfe dauern an, allerdings in unterschiedlicher Intensität. Nach Angaben eines hochrangigen ukrainischen Militärs sind die russischen Truppen etwa einen Kilometer auf ukrainisches Gebiet vorgedrungen. Der Gouverneur der Region Charkiw, Ihor Synyehubov, informierte auf Telegram über die Lage: "Das ukrainische Militär hält immer noch seine Stellung: Es wurde kein Zentimeter Land verloren." Er erwähnte auch, dass er keine Bedrohung für die Millionenstadt Charkiw selbst sehe. Eine unabhängige Überprüfung solcher Informationen ist nicht möglich.

Spekulationen über eine mögliche russische Offensive in der Nähe von Charkiw kursieren bereits seit Wochen. Berichten zufolge haben die russischen Truppen über dreißigtausend Soldaten in diesem Gebiet zusammengezogen. Wie ernst das Szenario ist, zeigt die Tatsache, dass sich nun das Kiewer Verteidigungsministerium und nicht wie üblich der Generalstab dazu geäußert hat. Nach Angaben des Ministeriums wurden bestimmte Reserveeinheiten in dieses Gebiet verlegt, um die Verteidigung zu verstärken.

Genau der Ort vor Wowtschansk war am Vortag von russischen Kampfjets mit Gleitbomben aus der Luft bombardiert worden. Über Nacht hatte die russische Artillerie in Erwartung des Angriffs die am weitesten vorne liegenden ukrainischen Stellungen unter Beschuss genommen. Der russische Militärblogger Rybar beschrieb die Kämpfe in der Nähe von Wowtschansk: Ihr erstes Ziel war es, das Kampfgebiet auszuweiten und die feindlichen Stellungen während der Schlacht zu beurteilen.

Die ukrainische Zivilbevölkerung wird aus Wowtschansk und Umgebung evakuiert, wie der Guardian berichtet. Der Kommandeur der örtlichen Militärverwaltung, Tamaz Gambarashvili, sagte im ukrainischen Radio Hromadske: "Die meisten von ihnen verlassen die Stadt mit ihren eigenen Transportmitteln. Gemeinsam mit dem humanitären Zentrum organisieren wir den Transport für diejenigen, die kein Fahrzeug haben."

Russland strebt seit Beginn seiner großangelegten Invasion im Jahr 2022 die Einnahme der Grenzregion Charkiw an. Im Herbst 2022 wurden die russischen Truppen gezwungen, sich aus diesem Gebiet zurückzuziehen. Wie an allen Fronten ist jedoch auch in dieser Region die russische Armee im Vorteil, da die ukrainische Gegenoffensive im Sommer 2023 scheiterte.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de