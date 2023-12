Die sieben Prinzipien von Kwanzaa

Am 26. Dezember begann Kwanzaa, auch Kwanza genannt (mit einem "a" am Ende). Es handelt sich dabei um einen siebentägigen nicht-religiösen Feiertag in den USA, der die Wurzeln der Afroamerikaner ehren soll. Die Feierlichkeiten dauern bis zum 1. Januar.

Der Name stammt von der Swahili-Phrase "matunda ya kwanza", was "erste Früchte" bedeutet.

Der 1966 von Maulana Karenga, einem schwarzen Nationalisten und Professor für panafrikanische Studien an der California State University in Long Beach, ins Leben gerufene Feiertag wurde in den 1980er und 1990er Jahren im Zusammenhang mit der Black-Power-Bewegung populär und bildet zusammen mit Chanukka und Weihnachten das Trio der Winterfeiertage.

Der Feiertag wird durch Nguzo Saba, die sieben Prinzipien, definiert. Jeder Tag des Festes ist einem bestimmten Prinzip gewidmet und wird mit dem Anzünden einer neuen Kerze auf der Kinara, einem siebenarmigen Leuchter, begangen.

Auch wenn Kwanzaa nicht mehr so häufig gefeiert wird wie früher, haben die sieben Prinzipien für einige immer noch Gültigkeit. Im Folgenden erfahren Sie, was diese Grundsätze sind und was sie bedeuten.

Umoja

Umoja bedeutet Einheit auf Suaheli.

Karenga definiert dies auf seiner Kwanzaa-Website wie folgt: "Die Einheit in der Familie, der Gemeinschaft, der Nation und der Rasse anzustreben und zu bewahren."

Kujichagulia

Oder Selbstbestimmung. Dieser Grundsatz bezieht sich darauf, sich selbst zu definieren, zu benennen, zu schaffen und für sich selbst zu sprechen.

Ujima

Übersetzt als "kollektive Arbeit und Verantwortung", bezieht sich ujima auf die Förderung der Gemeinschaft.

"Unsere Gemeinschaft gemeinsam aufzubauen und zu erhalten und die Probleme unserer Brüder und Schwestern zu unseren Problemen zu machen und sie gemeinsam zu lösen", schreibt Karenga.

Ujamaa

Kooperative Wirtschaft. Ähnlich wie bei ujima geht es bei diesem Prinzip darum, die eigene Gemeinschaft wirtschaftlich zu fördern. "Wir bauen und unterhalten unsere eigenen Läden, Geschäfte und andere Unternehmen und profitieren gemeinsam davon", schreibt er.

Nia

Nia bedeutet Zweck.

Karenga erweitert dieses Prinzip mit: "Unsere kollektive Berufung ist der Aufbau und die Entwicklung unserer Gemeinschaft, um unser Volk zu seiner traditionellen Größe zurückzuführen."

Kuumba

Karenga definiert dieses Prinzip als "immer so viel zu tun, wie wir können, auf die Art und Weise, die wir können, um unsere Gemeinschaft schöner und nützlicher zu hinterlassen, als wir sie geerbt haben."

Imani

Der letzte Grundsatz bedeutet übersetzt "Glaube".

Karenga definiert dies als Glauben an die Gemeinschaft und schreibt: "Von ganzem Herzen an unser Volk, unsere Eltern, unsere Lehrer, unsere Führer und die Rechtschaffenheit und den Sieg unseres Kampfes zu glauben."

Quelle: edition.cnn.com