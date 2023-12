Die Regierung Biden kündigt ein 250-Millionen-Dollar-Paket zur militärischen Unterstützung der Ukraine an, da die USA die verfügbaren Mittel ausgeschöpft haben

"Mit diesem Paket werden Waffen und Ausrüstungen im Wert von bis zu 250 Mio. USD im Rahmen der zuvor angeordneten Abzüge für die Ukraine bereitgestellt", sagte Außenminister Antony Blinken in einer Erklärung. "Zu den mit dem heutigen Paket bereitgestellten Fähigkeiten gehören Luftabwehrmunition, andere Komponenten von Luftabwehrsystemen, zusätzliche Munition für hochbewegliche Artillerieraketensysteme, 155-mm- und 105-mm-Artilleriemunition, Panzerabwehrmunition und über 15 Millionen Schuss Munition.

Letzte Woche erklärte die Regierung Biden, dass sie in diesem Jahr noch ein weiteres Sicherheitspaket für die Ukraine ankündigen wolle, das aber das letzte sein werde, das die USA ohne Zustimmung des Gesetzgebers bereitstellen könnten. Der Rechnungsprüfer des Verteidigungsministeriums, Mike McCord, erklärte in einem Schreiben an den Kongress, dass "das Ministerium die uns zur Verfügung stehenden Mittel für die Sicherheitshilfe für die Ukraine ausgeschöpft haben wird, sobald diese Mittel gebunden sind."

Mit diesem Paket sind die USA nicht mehr in der Lage, der Ukraine ohne zusätzliche Mittel des Kongresses Waffen zu liefern. Die Regierung Biden hat den Kongress um ein zusätzliches Paket gebeten, das mehr als 60 Milliarden Dollar an Hilfe für die Ukraine umfasst. Die Gesetzgebung ist jedoch derzeit ins Stocken geraten, da die Unterhändler versuchen, einen Kompromiss in den Bereichen Grenzsicherheit und Einwanderungspolitik zu finden, die zu den Hauptforderungen der Republikaner im Rahmen einer Einigung gehören.

Die Regierung hat wiederholt davor gewarnt, dass ihre Fähigkeit, der Ukraine Hilfe zu leisten, rapide abnimmt und das Pentagon gezwungen ist, das wenige Geld, das ihr noch bleibt, in kleinere Hilfspakete zu stecken.

"Es ist zwingend notwendig, dass der Kongress so schnell wie möglich handelt, um unsere nationalen Sicherheitsinteressen zu fördern, indem er der Ukraine hilft, sich zu verteidigen und ihre Zukunft zu sichern", sagte Blinken.

Anfang dieses Monats kündigten die USA Sicherheitspakete im Wert von 200 und 175 Millionen Dollar an, die im Vergleich zu den weitaus größeren Hilfspaketen, die die Regierung in der Vergangenheit bereitstellen konnte, relativ klein sind. Seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 haben die USA mehr als 46 Milliarden Dollar an Militärhilfe in die Ukraine geschickt.

Das am Mittwoch angekündigte Hilfspaket fällt unter die "Presidential Drawdown Authority", die direkt aus US-Lagerbeständen abgezogen wird und schnell in die Ukraine geliefert werden kann. Die USA haben bereits die andere wichtige Form der Hilfe, die Ukraine Security Assistance Initiative, ausgeschöpft, die es dem Verteidigungsministerium ermöglicht, Verträge mit Waffenherstellern abzuschließen, um Waffen für Kiew zu kaufen.

Quelle: edition.cnn.com