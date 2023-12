Die Polizei in Texas bittet die Öffentlichkeit, die Personen auf dem Video zu identifizieren, in dessen Nähe ein schwangerer Teenager und sein Freund tot aufgefunden wurden

Savannah Soto, 18, und Matthew Guerra, 22, wurden am vergangenen Samstag als vermisst gemeldet, und am Dienstag wurden zwei Leichen, die ihrer Beschreibung entsprachen, in einem Auto gefunden, das in der Nähe eines Wohnkomplexes in San Antonio geparkt war, so die Polizei. Die Leichen lagen dort schon "einige Tage", so die Polizei.

Der Gerichtsmediziner identifizierte das männliche Opfer als Guerra und gab an, er sei an einer Kontaktschusswunde im Kopf gestorben, so die Polizei. Das schwangere weibliche Opfer, das ebenfalls tödlich angeschossen wurde, ist noch nicht offiziell identifiziert worden, aber der Polizeichef von San Antonio, William McManus, sagte am Donnerstag, man sei zuversichtlich, dass die Leiche zu Soto gehöre.

Soto war schwanger und über den Geburtstermin hinaus, als sie einen wichtigen Arzttermin versäumte und von ihrer Familie als vermisst gemeldet wurde, so das Leon Valley Police Department.

Die Polizei untersucht die Tötung als Kapitalmord, sagte er.

Am Donnerstag veröffentlichte die Polizei ein Überwachungsvideo von zwei Personen, die zwei verschiedene Autos fahren, und bat die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Identifizierung der beiden.

Auf dem Video ist zu sehen, wie ein dunkler Pickup auf einem Parkplatz langsam zum Stehen kommt und ein silberner Kia Optima aus der anderen Richtung heranfährt, um neben ihm zu halten. Eine Person steigt dann aus dem Pickup aus, geht zum Kia und spricht mit dem Fahrer, bevor sie zum Pickup zurückkehrt, so das Video.

Der Optima war das Auto der Opfer und dasselbe Fahrzeug, in dem Soto und Guerra gefunden wurden. Das Video wurde ein paar Tage vor der Entdeckung der Leichen aufgenommen, sagte McManus.

Es ist schwierig, auf dem Video zu erkennen, was die Leute tun. McManus sagte, die Polizei glaube, dass der Mann in dem Lastwagen "etwas tat, um die Seite des Autos zu wischen", obwohl er sich nicht sicher sein könne.

"Wir hoffen, dass jemand in der Lage ist, die Personen zu identifizieren, die in diesem Video zu sehen sind", sagte der Polizeichef.

