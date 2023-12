Die Polizei fahndet nach einer Frau aus Colorado, die im Verdacht steht, ihre beiden Kinder getötet zu haben

Gegen Kimberlee Singler wurde ein Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes erlassen, nachdem ihr 7-jähriger Sohn und ihre 9-jährige Tochter tot in ihrem Haus aufgefunden worden waren und ihre 11-jährige Tochter zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde, wie die Polizei von Colorado Springs in einer Pressemitteilung mitteilte.

Die Violent Offender Fugitive Task Force des Departments sucht nach Singler, 35, seit der Haftbefehl am Dienstag ausgestellt wurde, so die Polizei. Das FBI ist bei der Suche behilflich, sagte ein Beamter für öffentliche Angelegenheiten des FBI-Büros in Denver gegenüber CNN.

"Wir haben ein paar Ideen, wo sie sein könnte, aber wir wissen, dass sie überall sein könnte", sagte die Pressesprecherin Ira Cronin.

Die Beamten waren am 19. Dezember kurz nach Mitternacht zu Singlers Haus ausgerückt, nachdem sie einen Notruf wegen eines Einbruchs erhalten hatten. Der 911-Anruf kam aus dem Inneren des Hauses, sagte Cronin gegenüber CNN, konnte aber nicht bestätigen, wer den Anruf getätigt hatte.

"Als die Beamten am Tatort eintrafen, sahen sie eine erwachsene Frau und ein 11-jähriges Mädchen, die sich Verletzungen zugezogen hatten", so die CSPD in ihrer Pressemitteilung. "Zwei weitere Jugendliche, ein 9-jähriges Mädchen und ein 7-jähriger Junge, wurden tot in der Wohnung aufgefunden.

Die Mutter und ihre überlebende Tochter wurden in ein Krankenhaus gebracht, sagte Cronin.

Singler wurde ursprünglich als Opfer betrachtet, basierend auf dem anfänglichen Einbruchsbericht, aber sie wurde zu einer Verdächtigen "im Laufe der Untersuchung", sagte Cronin. "Solange wir keinen hinreichenden Verdacht hatten, konnten wir sie nicht festhalten".

Der Einbruch wurde später als "unbegründet" eingestuft, heißt es in der Mitteilung.

Singler kooperierte nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus zunächst mit der Polizei. Irgendwann wurde sie jedoch unkooperativ und die Polizei konnte keinen Kontakt mehr zu ihr aufnehmen, so Cronin.

Ihre 11-jährige Tochter wurde ein paar Tage nach dem Vorfall aus dem Krankenhaus entlassen. Sie erholt sich von ihren Verletzungen und ist nicht bei ihrer Mutter, fügte Cronin hinzu.

Singler wurde zuletzt am 23. Dezember gesehen, heißt es in der Mitteilung. Sie ist wegen vierfachen Mordes ersten Grades und zweifachen Mordversuchs angeklagt. Die Anklagen für jedes mutmaßliche Verbrechen wurden verdoppelt, da die Kinder alle unter 12 Jahre alt waren, heißt es in der Mitteilung.

Die Kaution für Singler wurde auf 10 Millionen Dollar festgesetzt.

"Die Details des Haftbefehls sind derzeit aufgrund einer gerichtlichen Anordnung versiegelt und werden voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht", so die Polizei in der Mitteilung.

Quelle: edition.cnn.com