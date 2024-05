Die Lieferung von Hilfsgütern für den Gazastreifen steht nach der Fertigstellung des Piers in den USA vor Herausforderungen.

Der Pier und die Anlegestelle mit dem Spitznamen Joint Logistics Over the Shore (JLOTS) sollen die USA, ihre Verbündeten und Hilfsorganisationen dabei unterstützen, Hilfsgüter von Zypern aus auf dem Seeweg nach Gaza zu bringen. Wegen des rauen Seegangs musste es jedoch letzte Woche in den Hafen von Ashdod verlegt werden und ist noch immer nicht betriebsbereit.

Selbst wenn JLOTS betriebsbereit ist, kann die Lieferung von Hilfsgütern durch die Wetter- und Seebedingungen erheblich beeinträchtigt werden.

Laut einer Studie des Naval War College aus dem Jahr 2006 über die Grenzen des Systems kann die Anlegestelle nur dann sicher funktionieren, wenn die Wellen weniger als drei Fuß hoch sind und die Windgeschwindigkeiten unter etwa 15 mph liegen. Die Vorhersagen des israelischen Meeresdatenzentrums zeigen, dass sich die Wellen in der Region normalerweise der 3-Fuß-Grenze nähern oder diese überschreiten.

"Die JLOTS-Operationen, die sowohl Sicherheits- als auch Durchsatzanforderungen berücksichtigen müssen, müssen oft auf günstige Wetter- und Seegangsbedingungen warten", heißt es in der Studie.

Ein Beamter des Verteidigungsministeriums bestätigte gegenüber CNN, dass diese Beschränkungen zutreffend sind.

"Die Quintessenz ist, dass schwerer Seegang die Ausführung der JLOTS-Mission beeinflusst", hieß es. Wenn der Wind oder die Wellen stärker sind, wird das Be- und Entladen des Piers riskant.

Außerdem könnten die israelischen Aktionen in Rafah, einer Stadt im südlichen Gazastreifen, den Betrieb des JLOTS-Piers und des Dammes beeinträchtigen, so die US-Beamten. Eine mögliche israelische Offensive in Rafah könnte weitere Sicherheitsbedenken aufwerfen und den Zeitpunkt beeinflussen, zu dem die Anlegestelle und der Steg im östlichen Mittelmeer positioniert werden. Nach Berichten von CNN wurde die erwartete Anlandestelle für Hilfsgüter im Gazastreifen in den letzten Wochen mehrfach mit Mörsern und Raketen beschossen.

Die USA beabsichtigen nach wie vor, das System zu installieren und die Hilfsaktion "in den kommenden Tagen" einzuleiten, sagte ein Pentagon-Sprecher gegenüber CNN. In der Zwischenzeit hat ein großer Lastkahn, die M/V Sagamore, damit begonnen, Hilfsgüter von Zypern auf ein anderes Schiff, die M/V Roy P. Benavidez, umzuladen, das seit letztem Monat im östlichen Mittelmeer unterwegs ist, um die Bemühungen um den Seekorridor zu unterstützen.

Vorbereitungen für den Transport der Hilfsgüter an die Küste

Die USA sind noch dabei, die Einzelheiten des Transports der humanitären Hilfe von der Pier zur Küste des Gazastreifens auszuarbeiten.

Das Vereinigte Königreich hatte ursprünglich vorgeschlagen, Arbeiter zu stellen, die die Hilfsgüter vom von den USA errichteten Damm im Mittelmeer zum Strand von Gaza fahren und dort von UN-Personal unter Aufsicht des Welternährungsprogramms abgeholt werden, so die Beamten. Aufgrund von Sicherheitsbedenken zogen die Briten dieses Angebot jedoch später zurück.

Die USA haben sich gegen die Entsendung ihrer Soldaten zum Transport der Hilfsgüter entschieden, da die Regierung von Joe Biden nicht bereit ist, US-Personal in die Nähe des Gazastreifens zu bringen.

"Das Vereinigte Königreich hat derzeit keine Pläne, im Rahmen dieser Initiative Personal der Streitkräfte auf den Boden des Gazastreifens zu entsenden", erklärte ein Sprecher der britischen Regierung. "Wir arbeiten jedoch eng mit den USA, Zypern und anderen Verbündeten zusammen, um sicherzustellen, dass Hilfsgüter umgehend über den Pier geliefert werden können, sobald dieser vollständig installiert ist."

Eine diplomatische Quelle, die mit den Gesprächen vertraut ist, bestätigte, dass Großbritannien sogar in Erwägung gezogen habe, die Hilfsgüter über den Damm zum Pier zu bringen, als Teil einer Reihe von Notfallplänen". Derzeit ist jedoch keine Beteiligung Großbritanniens auf diese Weise geplant.

"Das plausibelste Szenario ist derzeit eine unentschiedene dritte Partei", fügte die Quelle hinzu.

Pentagon-Pressesprecher Generalmajor Pat Ryder informierte Reporter am Donnerstag, dass "nicht-amerikanische zivile Auftragnehmer Fahrzeuge auf dem Damm zum Strand betreiben werden."

Ein Vorschlag, der diskutiert wird, ist, dass israelische Auftragnehmer die Hilfsgüter liefern, teilten die Beamten und eine weitere mit der Angelegenheit vertraute Quelle mit. Dies könnte sich jedoch ändern, was bisher nicht der Fall war, obwohl das Pentagon vorhersagt, dass der Pier in den nächsten Tagen fertig sein wird.

Die IDF haben sich verpflichtet, einen weitreichenden Sicherheitsbereich um das Pier-System und die Hilfsaktion zu schaffen. Dies hat bei mehreren humanitären Organisationen und UN-Beamten Bedenken ausgelöst, da die IDF in der Vergangenheit Hilfskonvois ins Visier genommen haben und davon ausgegangen wird, dass sie unter der Kontrolle der IDF arbeiten, wie CNN berichtet. Nichtsdestotrotz ist geplant, dass die IDF sich von der Anlegestelle und der Hilfsaktion fernhalten, so die Beamten gegenüber CNN.

Quelle: edition.cnn.com