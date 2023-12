Die Leichen des vermissten schwangeren Teenagers und seines Freundes in Texas wurden möglicherweise in einem Auto gefunden, so die Polizei

Die beiden Leichen wurden in einem Auto gefunden, das in der Nähe eines Wohnkomplexes geparkt war, sagte der Polizeichef von San Antonio, William McManus, am Dienstag auf einer Pressekonferenz, auf der er erste Informationen über die laufenden Ermittlungen gab.

"Was wir jetzt sehen, ist ein sehr, sehr verwirrender Tatort", sagte McManus. "Die Ermittler halten es für möglich, dass es sich um einen Mord handelt, aber wir wissen es nicht genau."

Obwohl die Polizei glaubt, dass es sich bei den Leichen um einen vermissten Teenager und ihren Freund handelt, wollte McManus die Namen der beiden nicht bestätigen, bevor der Gerichtsmediziner eine Entscheidung getroffen hat. Er sagte, die Polizei gehe davon aus, dass die Leichen "möglicherweise drei oder vier Tage" dort gelegen hätten.

Die achtzehnjährige Savannah Soto war schwanger und hatte ihren Geburtstermin bereits überschritten, als sie einen wichtigen Arzttermin versäumte und von ihrer Familie als vermisst gemeldet wurde, so das Leon Valley Police Department.

Zuletzt wurde sie am Freitag im 6000er-Block der Grissom Road in Leon Valley gesehen, wie das texanische Ministerium für öffentliche Sicherheit in einer Meldung mitteilte. Das Auto, das in dieser Meldung beschrieben wird, ist ein grauer Kia Optima.

"Chief William McManus gab bekannt, dass die Leiche der vermissten Savannah Soto gefunden wurde", heißt es in einer Medienmitteilung des Leon Valley Police Department. Die Polizei von San Antonio "wird die Ermittlungen übernehmen, da sich der Tatort innerhalb der Stadt San Antonio befindet".

