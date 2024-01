Die Inflation ist noch nicht besiegt. Der Preisanstieg in Europa beschleunigt sich wieder

Die jährliche Inflation in Deutschland und Frankreich, den führenden Volkswirtschaften der Europäischen Union, ist im Dezember gestiegen, und Analysten erwarten, dass die am Freitag anstehenden Daten für die Eurozone diesen Trend bestätigen werden. Sollte dies der Fall sein, wäre dies der erste Anstieg der Inflation in der Region seit April.

Dies könnte die Aufregung einiger Anleger darüber dämpfen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) möglicherweise kurz vor einer Zinssenkung steht.

In Deutschland lag die Verbraucherpreisinflation (VPI) im Dezember bei 3,8 %, gegenüber 2,3 % im November, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten offiziellen Schätzung hervorgeht. In Frankreich stieg der jährliche Verbraucherpreisindex im Dezember auf 4,1 % gegenüber 3,9 % im Vormonat, wie vorläufige Daten zeigen.

In beiden Fällen trugen die Energiepreise zum Anstieg der Gesamtinflationsrate bei.

Ökonomen hatten den Aufschwung unter anderem deshalb erwartet, weil die Regierungen großzügige Subventionen, die zur Unterstützung der Haushalte während der Energiekrise von 2022 eingeführt wurden, zurückgenommen haben.

Seit Ende 2021, als die weltweite Inflation nach dem Ende der Pandemieabschaltungen zu steigen begann, haben die Regierungen Hunderte von Milliarden in Subventionen gesteckt, um Haushalte und Unternehmen vor dem enormen Anstieg der Energiepreise zu schützen. Diese Erhöhungen wurden zum großen Teil durch den russischen Einmarsch in der Ukraine im Februar 2022 ausgelöst.

Die deutsche Regierung zahlte beispielsweise im Dezember 2022 die Gas- und Heizungsrechnungen für Haushalte und dämpfte so die Inflation. Nun ist diese einmalige Subvention weggefallen, und obwohl die Energiepreise seither gesunken sind, stiegen sie im Dezember im Vergleich zu den künstlich gedrückten Werten des Vorjahres.

Das französische Statistikamt erklärte am Donnerstag, der Anstieg der Inflation im Dezember sei auf die "Beschleunigung der Preise für Energie und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr" zurückzuführen.

Kerninflation sieht besser aus

Paul Donovan, Chefvolkswirt bei UBS Global Wealth Management, geht jedoch davon aus, dass sich die Kerninflation - bei der die volatilen Lebensmittel- und Energiekosten herausgerechnet werden - in den 20 Euro-Ländern weiter abschwächen wird.

"Die Inflationsdynamik geht weiterhin in Richtung eines langsameren Preisanstiegs", sagte er gegenüber CNN. "Es gibt keinerlei Anzeichen für 'klebrige' Preise oder eine höhere längerfristige Inflation in den Daten, die wir derzeit sehen - weder in Europa noch im Vereinigten Königreich oder in den USA."

"Die Details der Inflation überraschen weiterhin mehr nach unten als nach oben", fügte er hinzu.

Andrew Kenningham, Chefvolkswirt für Europa bei Capital Economics, sagte gegenüber CNN, er erwarte, dass die jährliche Kerninflation in der Eurozone von 3,6 % im November auf 3,3 % im Dezember sinken und von da an weiter zurückgehen werde.

"Die wichtigere Frage ist, was mit der Kerninflation und dem zugrunde liegenden Inflationsdruck geschieht", sagte er.

Märkte verpuffen

Die sich beschleunigende Gesamtinflation in den großen Volkswirtschaften könnte die Begeisterung der Anleger darüber dämpfen, dass die Zentralbanken bereits im Frühjahr die Zinssätze senken werden.

Diese Aufregung hat seit Ende Oktober zu einer Aktienmarktrallye geführt, die den S&P 500 Index an der Wall Street und den europäischen Leitindex Stoxx 600 seither um 15 % bzw. 11 % ansteigen ließ.

Hohe Zinssätze üben normalerweise Druck auf Aktien aus, da die Anleger dazu neigen, Anleihen zu bevorzugen, die vergleichbare, stetige Erträge bieten.

Aber Aktien sind im Jahr 2024 bisher nicht in die Gänge gekommen. Der S&P 500 Index ist seit der Wiedereröffnung der Märkte am 2. Januar um 1,1 % und der Stoxx 600 Index um 0,4 % gefallen.

Die eskalierenden Spannungen im ölproduzierenden Nahen Osten haben auch die Besorgnis über die Entwicklung der Energiepreise geschürt. Die weltweite Öl-Benchmark Brent stieg um mehr als 3 % und schloss am Mittwoch bei 78 $ pro Barrel.

Aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Dezembersitzung der US-Notenbank ging hervor, dass sich die Beamten mit der Verkündung eines Sieges über die Inflation und eines Endes ihrer fast zweijährigen Zinserhöhungskampagne zurückhaltend zeigten.

Zwar sei der Leitzins der Fed "wahrscheinlich auf oder nahe seinem Höchststand", heißt es in dem Protokoll, doch hielten es die Beamten für "angemessen, dass die Politik noch eine Zeit lang restriktiv bleibt, bis die Inflation deutlich und nachhaltig zurückgeht".

Letzten Monat sagte Isabel Schnabel, ein Mitglied des EZB-Direktoriums, dass die Inflation wahrscheinlich "vorübergehend wieder anziehen" werde, unter anderem weil die staatlichen Energiesubventionen auslaufen würden. "Wir haben noch einen weiten Weg vor uns", sagte sie.

"Diese erneute Beschleunigung der Inflation bestärkt die EZB in ihrer Haltung, eine sehr ruhige Hand zu bewahren und keine übereilten Zinssenkungsentscheidungen zu treffen", schrieb Carsten Brzeski, globaler Leiter der makroökonomischen Forschung bei ING, in einer Notiz vom Donnerstag und fügte hinzu, dass er immer noch erwartet, dass die Zentralbank ihre erste Zinssenkung im Juni vornehmen wird.

