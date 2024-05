Die Bürgerrechtlerin Daisy Bates und der berühmte Musiker Johnny Cash übernehmen den Platz der entfernten Statuen im US-Kapitol in Arkansas.

Eine Skulptur von Daisy Bates, einer angesehenen Bürgerrechtsjournalistin und -aktivistin, die als Mentorin der Little Rock Nine - einer Gruppe schwarzer Studenten, die durch die Aufhebung der Rassentrennung in den Schulen von Arkansas die Farbschranke durchbrachen - bekannt wurde, soll anstelle der Skulptur von Uriah M. Rose, einem Anwalt und ehemaligen Präsidenten der Anwaltskammer von Arkansas, aufgestellt werden.

Eine andere Statue - von James Paul Clarke, dem 18. Gouverneur von Arkansas - soll im September entfernt und durch eine Statue der Country-Musik-Ikone Johnny Cash ersetzt werden.

Die beiden Statuen von Clarke und Rose stehen seit mehr als einem Jahrhundert im US-Kapitol. Die Statue von Rose wurde 1917 und die von Clarke 1921 aufgestellt und bildet die Sammlung der National Statuary Hall mit einer Statue aus jedem Staat.

Die Figur von Bates wurde am 3. Mai enthüllt und wird am Mittwoch um 15.00 Uhr ET in einer vom Büro des Sprechers des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, organisierten Feier eingeweiht.

Der Gesetzentwurf zum Austausch der Arkansas-Darstellungen im Kapitol wurde im April 2019 vom ehemaligen Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, unterzeichnet. Kurz darauf wurden laut CNN Bates und Cash als ihre gewählten Nachfolger bekannt gegeben.

Es gab zahlreiche Aufrufe, diese ehemaligen Arkansas-Statuen zu entfernen, auch von Clarkes eigenem Ur-Ur-Enkel, dem demokratischen Senator Clarke Tucker. Er verwies auf Äußerungen von Clarke, darunter seine Erklärung aus dem Jahr 1894, dass die Einwohner von Süd-Arkansas auf die Demokratische Partei blickten, um "die weißen Standards der Zivilisation zu bewahren". Der Wechsel sei daher notwendig gewesen, so Tucker.

Im Gegensatz dazu blieb Rose während des Bürgerkriegs dem konföderierten Arkansas treu, wie es auf der Website der Halle heißt.

Sowohl Bates als auch Cash stammten aus Arkansas und nannten den Staat ihre Heimat.

Cash wurde in Kingsland geboren, bevor seine Familie nach Dyess im Osten von Arkansas umzog. Obwohl er die meiste Zeit seiner beruflichen Laufbahn woanders verbrachte, kehrte Cash 1968 für die Johnny Cash Homecoming Show" und 1969 für einen Auftritt im Cummins Prison zurück. Bates, die aus Huttig stammte, zog 1941 nach Little Rock um. Sie und ihr Mann, Lucious Christopher "L.C." Bates, gründeten die Arkansas State Press, eine Zeitung, die sich mit dem Kampf für die Bürgerrechte befasste. Bates war Präsidentin der NAACP-Ortsgruppe von Arkansas und führte den Kampf für die Aufhebung der Rassentrennung an der Central High School im Jahr 1957 an, wobei sie sich erfolgreich für die Bürgerrechte einsetzte. Sie verstarb 1999 in Little Rock.

"Das Entfernen dieser Art von Skulpturen ist keine Verleugnung der Geschichte. Man sagt damit: 'Wir erkennen die genaue Geschichte an. Wir erkennen an, dass dies falsch war", sagte Benjamin Victor, der Bildhauer von Bates' Figur.

Victor behauptet, dass der Abbau dieser früheren Statuen eine positive Veränderung ist, da sie eine Ära repräsentieren, die "sehr abscheulich und entsetzlich" war.

Es ist nicht das erste Mal, dass im US-Kapitol Konföderierten-Statuen aus der Statuary Hall entfernt werden. Im Jahr 2016 genehmigten die Gesetzgeber in Florida eine Statue von Mary McLeod Bethune als Ersatz für den konföderierten General Edmund Kirby Smith. Ihre Aufstellung erfolgte im Juli 2022. Bethune ist die erste schwarze Persönlichkeit, die in der Statuary Hall mit einer vom Staat in Auftrag gegebenen Skulptur vertreten ist.

Neben Bates finden sich in der Sammlung des Kapitols mehrere Statuen von vier weiteren Personen, die Victor geschaffen hat, darunter Sarah Winnemucca aus Nevada, Chief Standing Bear aus Nebraska und Norman E. Borlaug aus Iowa. Als einziger lebender Künstler mit drei (jetzt vier) permanenten Porträtstatuen im Kapitol wurde Victor von der Nebraska Commission of Indian Affairs ausgezeichnet - einer Organisation, die an der Sicherung der Statue von Chief Standing Bear im Jahr 2019 beteiligt war.

Der in Little Rock ansässige Künstler Kevin Kresse, der die Cash-Skulptur geschaffen hat, reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von CNN zu seinen Ansichten. Die Aufstellung und Einweihung von Cashs Statue ist vorläufig für Ende September geplant, bestätigte Shane Broadway, Vorsitzender des Lenkungsausschusses der National Statuary Hall.

Die Künstler für beide Staaten wurden in einem nationalen Wettbewerb ausgewählt, der vom Ausschuss und der Arkansas Capitol Arts and Grounds Commission in Zusammenarbeit mit dem Staatssekretär John Thurston, der auch den Vorsitz der Kommission innehat, durchgeführt wurde, so Broadway.

Der Staat Arkansas kümmerte sich um den gesamten Prozess der Auswahl einer Statue, die Auswahl der Bildhauer und die Mittelbeschaffung. Die Aufsicht über die Akzeptanz der Statuen durch den Kurator des Architect of the Capitol kommt vom Kongress.

Victor geht davon aus, dass die neue Statue einen bedeutenden Einfluss auf die Geschichte haben wird.

In dem Raum, der als Statuary Hall bekannt ist, gibt es eine Stelle, an der Daisy Bates Uriah Rose ersetzt hat. Diese Stelle befindet sich in der Nähe der Statue von Jefferson Davis, die einen eher negativen Ausdruck hat. Victor stellt sich Daisy Bates vor, wie sie dort mit einem Lächeln und einem entschlossenen Schritt steht.

Victor bemerkt: "Die Gegenüberstellung von Daisy Bates' fröhlichem Auftreten und Jefferson Davis' finsterem Gesicht ist unglaublich wirkungsvoll. Ich hoffe, dass Mississippi die Davis-Statue bald ersetzen wird, aber bis dahin haben wir viel erreicht, indem wir eine so bemerkenswerte Figur in das Kapitol gebracht und diese Ecke des Raums umgestaltet haben."

Gegenüber von Bates finden wir Statuen von Bethune und Rosa Parks.

"Diese Statuen zeigen Persönlichkeiten wie Daisy Bates, Rosa Parks und Chief Standing Bear", fügt Victor hinzu. "Sie alle haben sich bemüht, Menschen zu helfen, anstatt ihnen zu schaden. Es ist schwierig, die Emotionen auszudrücken, die ich empfunden habe, als Daisy Bates in dem Raum aufgestellt wurde und der ganze Bereich sich dadurch verändert hat."

Beiträge zu diesem Bericht stammen von Katie Bernard, Alex Rogers, Rikki Klaus, Devon M. Sayers, Annie Grayer und Clare Foran von CNN.

