Die Behörden identifizieren die in einem Waldstück gefundenen Überreste als die eines 5-jährigen Jungen, der vor 20 Jahren vermisst wurde

Das Carroll County Sheriff's Office entdeckte die sterblichen Überreste im September 2022 in Galax, Virginia, und stellte fest, dass sie dort für einen "längeren Zeitraum" gelegen hatten, so das Büro in einer Pressemitteilung. Am Donnerstag identifizierte das Büro die Überreste als die von Logan Nathaniel Bowman, der seit Januar 2003 vermisst wird, heißt es in der Mitteilung.

Die Behörden nahmen die Hilfe eines in Texas ansässigen Unternehmens in Anspruch, das sich auf forensische Genomsequenzierung und genetische Genealogie spezialisiert hat, um die Überreste zu identifizieren, heißt es in der Mitteilung.

Das Unternehmen war in der Lage, ein vollständiges DNA-Profil der Überreste zu erstellen und sie mit den Familienmitgliedern des Kindes zu vergleichen, wodurch die Zugehörigkeit der Überreste zu Logan bestätigt wurde.

Logans biologische Mutter, Cynthia Davis, und ihr damaliger Freund, Dennis Schermerhorn, wurden im Februar 2003 im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Kindes angeklagt, so das Büro des Sheriffs.

Laut Gerichtsdokumenten von Grayson County hat sich Davis im April 2004 darauf eingelassen, 15 Jahre Gefängnis und 15 Jahre auf Bewährung zu verbüßen, und zwar wegen zweier Verbrechen der Kindesvernachlässigung und eines Verbrechens des Mordes.

CNN hat sich an einen Anwalt von Davis gewandt und keine unmittelbare Antwort erhalten.

Schermerhorn wurde 2004 zu einem Jahr Gefängnis wegen einfacher Kindesvernachlässigung verurteilt, wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht. Ein Richter wies eine Mordanklage und eine Anklage wegen Vernachlässigung gegen ihn zurück.

CNN hat die Anwälte von Schermerhorn um eine Stellungnahme gebeten.

Das Carroll County Sheriff's Office teilte mit, dass die Ermittlungen noch andauern und dass mit neuen Anklagen in diesem Fall zu rechnen ist.

Samantha Beech und Celina Tebor von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

